NBA 2021, i risultati della notte. Durant trascina Brooklyn, Antetokounmpo si fa male e i Bucks vanno ko

Sono sei le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Brooklyn Nets, trascinati da uno scintillante Kevin Durant, al suo massimo stagionale con 42 punti ed anche 10 rimbalzi. La squadra di Steve Nash si è imposta per 130-113 sugli Indiana Pacers grazie anche alla doppia doppia di Alize Johnson, che ha messo a referto 20 punti e 21 rimbalzi. Ad Indiana non sono bastati i 36 punti di Caris LeVert, con i padroni di casa falcidiati dagli infortuni, ultimo dei quali a Malcolm Brogdon, fermato a fine primo quarto per un problema al ginocchio.

Altro infortunio è quello di Giannis Antetokounmpo. La partita del greco contro Houston è durata neanche un minuto, visto che su una delle prime azioni del match si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra. Serata da dimenticare per Milwaukee, che ha perso alla fine contro i Rockets per 143-136, complice l’incredibile prestazione di Kevin Porter Jr. da 50 punti (9/15 da tre) ed 11 assist. Houston ha avuto un ottimo contributo anche da Christian Wood (31 punti) e Kelly Olynyk (24 punti e 13 rimbalzi), mentre per i Bucks il miglior marcatore è stato Chris Middleton con 33 punti.

Quarta vittoria di fila per i Minnesota Timberwolves, che superano 126-114 i Golden State Warriors. Il protagonista è Ricky Rubio con 26 punti, ma ci sono anche i 25 del rookie Anthony Edwards e la doppia doppia di Karl Anthony Towns (22 punti e 11 rimbalzi). I Warriors crollano nell’ultimo quarto (parziale di 37-23), nonostante uno Steph Curry alla fine da 37 punti.

Nonostante l’assenza di Luka Doncic, i Dallas Mavericks battono 115-105 i Detroit Pistons, con il career high di Tim Hardaway Jr da 42 punti. Vincono anche i Denver Nuggets, al quarto successo consecutivo, contro i Toronto Raptors 121-111 con 23 punti di Michael Porter Jr. Infine la comoda vittoria dei New Orleans Pelicans per 109-95 contro gli Oklahoma City Thunder grazie ai 27 punti di Zion Williamson.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (29 Aprile)

Detroit Pistons – Dallas Mavericks 105-115

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 113-130

Houston Rockets – Milwaukee Bucks 143-136

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 126-114

Denver Nuggets – Toronto Raptors 121-111

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 95-109

Foto: LaPresse