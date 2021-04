Non vi sono dubbi che il ritorno di Marc Marquez sarà il tema più importante del terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao (Portogallo) lo spagnolo riprenderà la propria corsa dopo nove mesi di lontananza per l’infortunio al braccio che tanto l’ha fatto penare.

Ci si chiede cosa sarà in grado di fare, ma è convinzione da parte di tutti che l’iberico, pur non al top della condizione, sarà competitivo e pronto a farsi vedere ai piani alti. “Non so se sarà in grado di vincere il titolo, è impossibile parlarne ora. Ma non è tornato per stare in mezzo al gruppo, di questo ne sono sicuro“, le considerazioni del collaudatore della Honda Stefan Bradl, intervistato dalla rivista tedesca Speedweek, che ha aggiunto: “Non sarei sorpreso di vedere Marquez sul podio in Portogallo“.

“Marquez è un professionista dalla testa ai piedi e si trova davanti ad una sfida completamente nuova per lui. Avrà pensato molto in questi mesi al suo ritorno, lo ha pianificato nei dettagli e ha imparato dagli errori. Non bisogna aspettare che ottenga il suo primo podio o la sua prima vittoria, è irrilevante. L’importante è che sia tornato in forma e competitivo, pian piano riprenderà il suo ritmo. Penso che dopo il Portogallo sarà in grado di fissare degli obiettivi“, ha aggiunto il centauro teutonico (fonte: Ansa).

E dunque rivedremo Marquez in azione da quel famoso incidente del GP di Spagna del 19 luglio 2020 a Jerez de la Frontera (Spagna) e la curiosità è molta.

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com