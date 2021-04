MotoGP, risultati FP4 GP Portogallo 2021: Fabio Quartararo impressiona anche sul passo, Marquez 9°, Valentino Rossi 15°

Fabio Quartararo continua a impressionare a Portimao. Dopo aver chiuso in vetta la classifica della FP3, il francese ha dominato la scena anche nella quarta sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Nel turno dedicato al passo gara il portacolori del team Yamaha ufficiale ha girato con gomma media all’anteriore e hard al posteriore, trovando la migliore prestazione in 1:39.788, al termine di una serie di giri davvero impressionante.

Un segnale per tutti i rivali, “El Diablo” non solo è pronto, se non prontissimo, a livello di time attack, ma è l’uomo di riferimento anche sulla lunga distanza. Alle sue spalle il padrone di casa Miguel Oliveira (Red Bull KTM). Dopo un avvio di weekend non trascendentale, il vincitore del GP dello scorso anno, si è fermato a 268 millesimi da Quartararo, ribadendo che domani sarà della partita in vista del Gran Premio. Terzo tempo per il francese Johann Zarco (Ducati Pramac). Il francese, orfano del compagno di scuderia Jorge Martin (che sta per essere operato dopo i danni occorsi a seguito della caduta di questa mattina) chiude in 1:40.073 a 285 millesimi, con doppia gomma media.

Quarto tempo per Maverick Vinales (Yamaha) in 1:40.075 a 287 millesimi, con lo spagnolo che ha girato con media e soft al posteriore, risultando meno efficace del compagno. Stupisce il fatto che lo spagnolo abbia girato con gomma nuova, mentre Quartararo ha portato a sfinimento pneumatici già usati. Quinto il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia con la prima Ducati ufficiale in 1:40.111 a 323 millesimi (doppia gomma media) sesto un ritrovato Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) in 1:40.124 a 336 (doppia media) quindi è settimo Alex Marquez (Honda LCR) in 1:40.168 a 380 millesimi, davanti all’australiano Jack Miller (Ducati) ottavo in 1:40.173 a 385.

Nono un sempre più solido Marc Marquez (Honda) in 1:40.197 a 409 millesimi, quindi è decimo il campione del mondo, lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) in 1:40.220 a 432. Chiude dodicesimo il suo compagno di team, Alex Rins in 1:40.458 a 670 millesimi, mentre Valentino Rossi (Yamaha Petronas) è quindicesimo in 1;40.619 a 831 millesimi con doppia media. Chiude sedicesimo, invece, con doppia hard, Danilo Petrucci (KTM Tech3) in 1:40.657 a 869 millesimi, davanti a Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) a 977 millesimi (autore di una caduta nel finale) e Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) diciottesimo a 1.021. Chiude diciannovesimo, infine, Lorenzo Savadori (Aprilia) in 1:41.357 a 1.569.

Messa in archivio questa sessione dedicata al passo gara, la classe regina si tuffa sulle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza di domani, con il Gran Premio del Portogallo che prenderà il via alle ore 14.00 italiane, e sarà l’unico appuntamento della domenica di Portimao che si terrà all’orario canonico.

Credit: MotoGP.com Press