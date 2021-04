MotoGP, quando la prossima gara? GP Portogallo 2021: programma, orari, tv, streaming

Tra due settimane (16-18 aprile) il Motomondiale 2021 tornerà in scena sul circuito di Portimao (Portogallo), sede del terzo appuntamento del percorso iridato. Lungo i saliscendi lusitani assisteremo a una prova dalle palpitanti emozioni.

C’è attesa perché questo round potrebbe essere quello del ritorno dello spagnolo Marc Marquez, in sella alla Honda. Lo spagnolo, fuori praticamente tutta la stagione passata per i postumi della caduta nel primo GP del 2020, sta portando avanti la propria preparazione fisica e dopo tanto penare probabilmente si intravede la luce in fondo al tunnel.

Parlando di aspetti agonistici, nella massima cilindrata l’equilibrio regna sovrano e sarà interessante capire chi tra Honda, Ducati e Suzuki in particolare saprà adattarsi alle caratteristiche particolari del circuito portoghese. La speranza è di avere un Valentino Rossi con meno problemi e più competitivo di quanto si sia visto a Losail. Il “Dottore” è reduce da un inizio di 2021 “funereo”, sportivamente parlando, e l’obiettivo sarà quello di invertire il trend.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021

Venerdì 16 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 aprile

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

GP DOHA PORTOGALLO 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP del Portogallo del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere) con palinsesto da definire. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differitedelle qualifiche e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere) con palinsesto da definire.

STREAMING – Il GP del Portogallo del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

Credit: MotoGP.com Press