Avvio di campionato complessivamente positivo ma non eccezionale in casa Ducati dopo le prime tre tappe stagionali del Mondiale MotoGP 2021. La casa di Borgo Panigale, nonostante due chance importanti sulla pista di Losail (feudo storico della Rossa), è ancora a secco di vittorie ma ha già raccolto cinque podi totali con tre piloti diversi, oltre a due pole position in qualifica. Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, ha tracciato un primo mini-bilancio di quest’inizio di stagione in un’intervista concessa a Speedweek.

“Ovviamente siamo soddisfatti. Abbiamo ottenuto due pole position e in precedenza l’ultima l’avevamo ottenuta con Zarco a Brno 2020. In più abbiamo piazzato due piloti sul podio in entrambe le gare di Doha. Quindi il bilancio è stato positivo. Ma se mi chiedete se mi sarebbe piaciuto vincere una gara, avrei risposto con un grande sì. Avremmo potuto vincere entrambe le gare in Qatar. Jorge Martin ha comandato la seconda gara per 18 giri da rookie, un risultato notevole“, spiega Ciabatti.

Sui rapporti tra team ufficiale e team satellite, il 64enne rivela: “I loro successi non creano il minimo problema, perché le due squadre collaborano strettamente. Ducati si occupa di tutta la parte tecnica di Pramac e le moto sono assolutamente identiche, per cui siamo molto contenti. Non importa da quale squadra provenga la Ducati in pole o leader del campionato, siamo comunque felici“.

Il direttore sportivo del team emiliano ha anche parlato dello sfortunato avvio di 2021 per Jack Miller, passato alla squadra factory dopo tre annate trascorse in Pramac: “Ha iniziato ad avere problemi con il braccio verso la fine della prima gara, con un intorpidimento alle dita della mano destra. E nella seconda il guaio è peggiorato, così abbiamo optato per l’operazione. Il campionato sarà lungo e recupererà”.

Credit: MotoGP.com Press