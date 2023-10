MotoGP, Ciabatti spegne le polemiche: “Bagnaia e Martin? Stesso trattamento, vinca il migliore”

Stessa moto, stesse condizioni, stessa voglia di vincere. Non c’è alcuna disparità tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. A cercare di spegnere ogni polemica riguardanti le voci di una differenza di trattamento tra i due piloti ci ha pensato Paolo Ciabatti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la prima sessione di prove libere del GP d’Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP.

L’ingegnere della scuderia italiana ha in prima battuta descritto le sue sensazioni nel vedere due centauri della stessa scuderia confrontarsi ogni weekend per giocarsi il titolo: “Lo vivo come un Finale di Campionato entusiasmante. Sono due ragazzi che si conoscono da una vita. Quando erano nel Team Aspar dormivano nella stessa stanza. Jorge sta andando fortissimo, Pecco ha avuto un brutto incidente a Barcellona con cui è uscito con meno danni rispetto al previsto ma che ha comunque influito. Sono due piloti che hanno il massimo supporto di Ducati, sono due piloti Ducati, hanno esattamente la stessa moto. Dunque che vinca il migliore“.

In chiusura Ciabatti ha affrontato la questione della disparità: “Mi irrita perché non è vera. Sappiamo tutti noi dell’ambiente che le due moto sono identiche, entrambi hanno per esempio le alette sulle forcelle anteriori perché erano i meglio piazzati del team. Hanno lo stesso pacchetto tecnico, si stanno giocando il Campionato con le stesse possibilità per moto e aggiornamenti”.

Foto: LaPresse