MotoGP, Martin nel team Ducati ufficiale nel 2024? Paolo Ciabatti: “Deve essere tenuto in considerazione”

Paolo Ciabatti, Direttore del Team Ducati Corse, non può escludere una promozione di Jorge Martin nel team ufficiale a partire dalla stagione 2024. La notizia è arrivata durante le qualifiche del GP della Malesia, diciottesimo nonché terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2023, quando le parole del Manager sono apparse in sovraimpressione.

Poche frasi, ma decisamente concise quelle di Ciabatti, il quale ha fatto perno sullo straordinario rendimento dell’iberico in forza alla Ducati Pramc, al momento in piena lotta per il titolo con Francesco Bagnaia:

“Le prestazioni di Jorge Martin devono essere tenute in considerazione per il team ufficiale“, queste le parole del Direttore che hanno suscitato non pochi mal di pancia da parte di alcuni appassionati che, sui social network, hanno trovato inopportuna una dichiarazione del genere proprio in un weekend molto positivo per Enea Bastianini, tornato alle posizioni alte della classifica con un brillante quarto posto nella Sprint Race.

La sensazione, da quanto trapela, è che con una eventuale vittoria Martin entrerà “automaticamente” nel Team Ducati Factory, anche se molti ipotizzano di una promozione anche nel caso di secondo posto.

Foto: LaPresse