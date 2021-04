MotoGP orari e tv: TV8, Sky e DAZN. Programma GP Doha 2021, diretta, differita, repliche

Il Motomondiale 2021 vedrà culminare oggi, domenica 4 aprile il fine settimana del GP di Doha, con la gara che si disputerà a Losail, e sarà valida come seconda tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il programma completo delle gare del GP di Doha del Motomondiale con dirette e repliche proposte in tv e streaming.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Doha 2021, seconda tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8, in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN e tv8.it, con la diretta live testuale su OA Sport. Repliche su Sky Sport Uno, su Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV.

PROGRAMMA MOTOMONDIALE GP DOHA 2021

DOMENICA 4 APRILE

13.40 Moto3, warm-up

14.10 Moto2, warm-up

14.40 MotoGP, warm-up

16.00 Moto3, gara

17.20 Moto2, gara

19.00 MotoGP, gara

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 (su TV8 le tre gare saranno in diretta, ma non i warm-up)

Diretta streaming su Sky Go, NowTV, DAZN, tv8.it (solo gara su tv8.it)

Diretta live testuale su OA Sport

REPLICHE GARA

MotoGP

In tv in abbonamento su Sky Sport Uno alle ore 21.50

In tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP alle ore 21.45, 02.00, 05.00

In streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Moto2

In tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP alle ore 00.00, 03.00, 06.00

In streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Moto3

In tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP alle ore 00.30, 03.30, 06.45

In streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

