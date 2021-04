MotoGP oggi, GP Spagna 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 30 aprile, prenderà il via il fine-settimana del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i team e i piloti dovranno trovare al più presto la quadra su un layout dalla conformazione semplice: un circuito tortuoso in cui soprattutto la ciclistica e la guidabilità delle moto saranno particolarmente sollecitate.

Nella classe regina ci si aspetta una Yamaha in grande forma. La Casa di Iwata, a segno con Maverick Vinales e Fabio Quartararo, nei primi tre round sembra aver trovato la quadra. In particolare il centauro transalpino, vittorioso a Losail e a Portimao negli ultimi due appuntamenti, ha dimostrato un grande feeling con la M1 ed è il candidato n.1 al successo di questa tappa, ricordando la doppietta sul tracciato andaluso del campionato 2020.

Riavvolgendo il nastro, inevitabilmente il pensiero va all’incidente dell’iberico Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera tornerà lì dove le sue sofferenze hanno preso il via e non sarà affatto semplice. La condizione fisica non era ancora al meglio, ma dopo il settimo posto conquistato nella gara di rientro in Portogallo l’obiettivo è quello di trovare continuità. Servirà tempo e pazienza, ma Marc darà il 100%.

In casa Ducati il round di Jerez è tradizionalmente complicato perché la Rossa mai si è troppo adattata alle caratteristiche di questa pista. Francesco “Pecco” Bagnaia vorrà invertire questa tendenza e dimostrare di andar forte sulla pista spagnola per portare a casa altri punti importanti nella lotta per il Mondiale.

A caccia di punti e anche di fiducia il Team Yamaha Petronas. Franco Morbidelli e Valentino Rossi sperano di essere veloci fin da subito e soprattutto il “Dottore”, su uno dei tracciati preferiti, ha voglia di smentire chi lo vede sul viale del tramonto.

Di seguito il programma del GP di Spagna di oggi:

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021

Venerdì 30 aprile

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

GP SPAGNA 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP di Spagna del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche delle tre classi (ivi compresa la FP4 della MotoGP) e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere 1-2-3 e i warm-up). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Spagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche delle tre classi (ivi compresa la FP4 della MotoGP) e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere 1-2-3 e i warm-up). Non è prevista la trasmissione delle prove libere.

STREAMING – Il GP di Spagna del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 1° maggio

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 2 maggio

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press