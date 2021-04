MotoGP oggi, GP Doha 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma DAZN, TV8 e Sky

Oggi, venerdì 2 aprile, prenderà il via il weekend del GP di Doha, secondo round del Motomondiale 2021. Team e piloti tornano sul tracciato di Losail per mettere insieme i dati acquisiti nel primo round e cercare di arrivare pronti alle qualifiche e alla gara.

In MotoGP è attesa una rivincita della sfida tra Yamaha e Ducati. La vittoria di Maverick Vinales è stata significativa per gestione. Lo spagnolo è stato in grado di controllare il tentativo di fuga delle Rosse, venendo fuori alla distanza, grazie a un degrado delle gomme limitato. La M1 tra le mani dell’iberico è stata impressionante soprattutto in termini di guidabilità e questo fattore ha fatto la differenza. Nel team di Borgo Panigale dovranno rispondere perché il layout qatariano è sempre stato uno dei circuiti sui cui la Ducati ha ottenuto di più e in un campionato così equilibrato non saranno ammessi errori. Attese soprattutto per Francesco “Pecco” Bagnaia, desideroso di vincere dopo il terzo posto della prima corsa dell’anno.

Dovrà risorgere dalle proprie ceneri Valentino Rossi. Il piazzamento del primo GP non è stato di certo soddisfacente (12°) e il ritrovarsi a parlare ancora di problematica con le gomme non è una bella notizia. Il “Dottore”, dunque, dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare con il proprio team per uscire dal tunnel e capire come sfruttare gli pneumatici.

Di seguito il programma delle prove libere del venerdì:

PROGRAMMA GP DOHA MOTOGP 2021

Venerdì 2 aprile

ore 12.50-13.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 13.45-14.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.40-15.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 17.10-17.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 18.05-18.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 19.00-19.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

GP DOHA MOTOGP 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP di Doha del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione delle qualifiche (ivi compresa la FP4 di MotoGP) e delle gare domenicali in diretta, non dei turni di prove libere (FP1, FP2, FP3). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Doha del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche (ivi compresa la FP4 di MotoGP) e delle gare domenicali, non dei turni di prove libere (FP1, FP2, FP3).

STREAMING – Il GP di Doha del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 3 aprile

ore 16.30-16.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 16.55-17.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 17.25-17.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 17.50-18.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 18.20-18.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 19.00-19.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 19.25-19.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 4 aprile

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press