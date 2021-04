MotoGP, Maverick Vinales si infuria contro moto e tifosi e chiude il suo profilo Twitter dopo uno sfogo

Maverick Vinales saluta Portimao con un diavolo per capello. In pista lo spagnolo ha vissuto una gara davvero sotto tono, chiusa addirittura in undicesima posizione, ad oltre 20 secondi dal compagno di squadra Fabio Quartararo, quindi ci si sono messi i social a rincarare la dose nei confronti del portacolori del team Yamaha ufficiale. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

“Bisogna capire cosa sia successo, perché l’unica volta che sono andato veloce è stato nell’ultimo time attack del sabato – le sue parole riportate da motorsport.com – Sono particolarmente preoccupato, perché in questa stagione non possiamo essere incostanti. Mi preoccupa vedere che il nostro lato del box non abbia saputo trovare la strada giusta pensando anche alla carenza di grip. È stata una gara molto dura che non possiamo capire. Non sono veloce, ma questo rendimento della moto è inaccettabile!”.

Parole forti e decise che spiegano come Maverick Vinales, dopo la vittoria del Gran Premio del Qatar, abbia compiuto decisi passi indietro. Preoccupanti, senza dubbio. Che fanno il paio con la questione del giro veloce in qualifica cancellato per questione di millimetri. Una decisione che ha fatto letteralmente inalberare lo spagnolo tanto che, secondo fonti spagnole, avrebbe addirittura minacciato la Dorna, promoter del mondiale, di abbandonare il campionato.

A quel punto la discussione tra tifosi sul web è deflagrata. Lo stesso Vinales è entrato nella discussione chiarendo che non va da nessuna parte con un tweet: “Si inventano cose, perché dovrei andarmi a lamentare della Dorna se tutti dobbiamo ringraziare per il campionato che fa. Mi ritiro? Ahahahah, da qui non me ne vado fino a che non vinco. Nessuna scusa, vi dico sempre la verità”.

“Ma se vi sembra che io sia una persona falsa, perfetto – ha proseguito il pilota Yamaha – se qualcuno si merita la mia moto, che se la prenda. Non ho alcun problema, so dove arriverò, costi quel che costi. Se qualcuno ha voglia di criticarmi, mi può cancellare dal suo account Twitter, altrimenti eliminerò io il mio account, che non ho alcun problema a farlo. Grazie a tutti coloro che mi sostengono, lo apprezzo davvero. Un abbraccio”.

Uno sfogo in piena regola (che conferma come Vinales non sia in un momento assolutamente sereno) che ha anticipato un altro gesto non di poco conto. L’iberico, infatti, ha deciso di chiudere il suo account Twitter. Vedremo se, e quando, il portacolori della Yamaha tornerà sui social, provando a riportare verso la calma un periodo non semplice della sua carriera.

