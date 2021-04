Come ci si poteva attendere l’avvio di stagione per Marc Marquez nel campionato di MotoGP è stato molto complicato. Il pilota spagnolo sta cercando di recuperare dal problema alla spalla che ne ha condizionato le prestazioni degli ultimi mesi. Il 28enne nativo di Cervera è riuscito a gareggiare sul circuito di Portimao, in Portogallo, lo scorso 18 aprile dove ha raccolto un buon 7° posto ma da quel momento, come riporta Marca, non è più salito in sella.

“Siamo tornati a correre dopo una settimana produttiva. Ho continuato a lavorare sul mio programma di recupero per assicurarmi che le mie condizioni fisiche continuino a migliorare e seguendo i consigli dei medici, non ho più guidato una moto dal Portogallo“.

Il pilota della Honda si prepara a tornare sul luogo nel quale ha subito il peggiore infortunio della sua carriera: Jerez. Nonostante i brutti ricordi Marquez si dice felice di poter tornare in moto, compiendo un ulteriore passo verso la definitiva guarigione e acquisendo sempre più sicurezza sulla sua tenuta fisica.

“Sono entusiasta di tornare in moto! Ci avviciniamo a Jerez come a Portimao; siamo qui per continuare a migliorare, passo dopo passo, e fare il miglior lavoro possibile. La mia ripresa continua e l’importante è che noi continuare a migliorare la nostra costanza“.

Foto: MotoGP Press