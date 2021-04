MotoGP, le 5 risposte attese dal GP di Spagna. Bagnaia pronto a vincere? Quartararo e Morbidelli metteranno in crisi i compagni?

Siamo ormai ai nastri di partenza del quarto appuntamento della stagione nel Mondiale MotoGP 2021. Dopo Losail e Portimao, il Circus si sposta su una delle piste storiche, ovvero Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Spagna. Ci attende un fine settimana decisamente indicativo. Sia perchè il tracciato è uno di quelli che tutti conoscono a menadito, sia perchè ci permetterà di capire in maniera più definita i valori in pista. Non ultimo, si tornerà sul luogo del grave infortunio di Marc Marquez, per cui gli spunti saranno davvero infiniti. Andiamo ad analizzare le questioni più importanti in vista della gara andalusa.

1 Quale Marc Marquez vedremo a Jerez?

L’esordio di Portimao, dopo nove mesi d’assenza, ha riproposto un Cabroncito già a buoni livelli fisici e mentali. La gara, per il suo fisico, è stato un vero supplizio, ma ha comunque saputo concludere al settimo posto, e non è certo una cosa da poco. Ora lo spagnolo si prepara per il secondo round della sua annata, con la voglia di crescere ancora. Gareggerà laddove a luglio 2020 si è infortunato al braccio destro, per cui sarà pronto a vivere un mix di emozioni. La sensazione è che MM non possa ancora essere vicino al 100% delle sue potenzialità, ma passo dopo passo si avvicinerà al suo massimo, cercando di sfruttare la pista di casa, dove vinse nel 2019.

2 Fabio Quartararo è pronto per il tris?

Sarà la volta buona per il francese? Dopo un 2020 con troppi alti e bassi, “El Diablo” sarà in grado di procedere con continuità di risultati? Dopo la doppietta di Jerez della passata annata, infatti, il nativo di Nizza sparì progressivamente, conquistato una settantina di punti dopo i 50 iniziali. Quest’anno il portacolori del team Yamaha ufficiale ha piazzato il suo uno-due tra Losail 2 e Portimao e appare davvero intenzionato a proseguire su questo trend. Fiducia nella moto e in sè sono cresciute, e non poco, ora non rimarrà che metterli in pratica per il terzo weekend di fila.

3 Franco Morbidelli metterà in crisi Valentino Rossi?

La sensazione sembra questa. Dopo l’avvio da incubo di Losail per il team Yamaha Petronas, la tappa portoghese ha messo in mostra un “Franky” nuovamente a suo agio sulla M1 (quella aggiornata di due anni fa). Valentino Rossi, invece, prosegue nei suoi atavici problemi tecnici con la gomma posteriore che lo bloccano e, come si è visto a Portimao, lo costringono a spingere oltremodo fino alla caduta della gara. Se, anche a Jerez, vedremo questo doppio andamento in seno al team, lo scenario potrebbe essere davvero grigio per il “Dottore”, che potrebbe confermare un 2021 di sofferenza.

4 Francesco “Pecco” Bagnaia centrerà il primo successo?

Dopo le prime tre gare stagionali, il pilota torinese sembra già divenuto la punta di diamante del team di Borgo Panigale. Le buone prove di Losail, e la rimonta rabbiosa di Portimao, hanno fatto capire come “Pecco” sia già pronto da quest’anno per puntare a vittorie e, perchè no, titolo. La pista di Jerez piace al piemontese, che un anno fa fu appiedato dalla sua moto, mentre stava andando a conquistare il primo podio in carriera. Sarà, quindi, l’occasione giusta per la prima vittoria nella classe regina?

5 Maverick Vinales saprà riemergere?

La vittoria a Losail 1 ci aveva fatto illudere tutti. Sembrava davvero che Maverick Vinales avesse invertito il trend della sua carriera. Dopo troppe occasioni mancate, lo spagnolo aveva dominato la prima gara della stagione, dando il via ad un 2021 ricco di tante speranze. Speranze, suo malgrado, già naufragate dal quinto posto di Losail 2 e dall’undicesimo di Portimao. Dall’altra parte del box, poi, c’è un Fabio Quartararo davvero impressionante, ed il morale di Maverick sembra nuovamente puntare al nero. Serve una risposta immediata, sin da Jerez, per evitare un altro anno deludentissimo.

