Franco Morbidelli prova a guardare con rinnovata fiducia verso la tappa di Jerez de la Frontera. Il Gran Premio di Spagna potrebbe regalare buone risposte al pilota del team Yamaha Petronas dopo che, nel Gran Premio del Portogallo, è stato in grado di tornare ai suoi livelli abituali, dopo le notevoli difficoltà di Losail.

L’ex campione del mondo di Moto2 conferma la soddisfazione di quanto realizzato sul tracciato dell’Algarve. “A Portimao è stato bello tornare nelle prime cinque posizioni al traguardo – conferma a Crash.net – Il mio tempo di gara è stato incredibilmente simile a quello dello scorso anno, il che è positivo considerando la posizione di partenza, e il fatto che ho avuto un inizio non eccezionale della gara. Nonostante la mancanza di pista libera davanti a me ho avuto modo di combattere sin dall’inizio. Dopo la doppietta di Losail è stata la boccata d’ossigeno che ci voleva”.

Il pilota romano passa poi ad analizzare la sua situazione tecnica, con una moto non aggiornata rispetto ai colleghi di marchio. La sua M1 Spec-A non è allo stesso livello delle M1 ufficiali edizione 2021. “Il pacchetto che abbiamo a disposizione non è cambiato e aver replicato il GP dell’anno scorso è positivo. Rispetto a 12 mesi fa, tuttavia, tutto è più complicato. Noi siamo rimasti a quel punto, mentre gli altri hanno mosso passi in avanti notevoli, risolvendo i problemi che avevano messo in mostra nel 2020. Nello scorso campionato potevo battagliare con loro, stavolta non è per niente semplice. Non impossibile, ma nemmeno scontato”.

Franco Morbidelli chiude la sua analisi comparando la sua situazione tecnica a confronto con le Yamaha del team ufficiale: “La moto Factory si comporta meglio a livello di gomme, sembra più performante della mia sotto questo punto di vista e, in rettilineo, è anche più veloce. Guardando a Portimao, ho faticato in qualifica, mentre ho avuto un ottimo ritmo in gara. Ad ogni modo non potevo spingere di più come ha fatto Fabio Quartararo, questa è la grande differenza tra le nostre moto”.

Credit: MotoGP.com Press