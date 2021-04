Nel prossimo weekend (16-18 aprile) il Mondiale 2021 di MotoGP tornerà in scena per il terzo round, dopo che le prime due tappe iridate sul tracciato di Losail (Qatar) sono andate in archivio. A sorpresa, al comando della graduatoria troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) con 40 punti (due secondi posti nelle prime due prove) a precedere il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (36 punti), vittorioso nella ultima corsa qatariana.

Difficoltà di non poco conto, invece, per Franco Morbidelli e il Team Petronas, tenuto conto dei piazzamenti del “Morbido”: 18° e 12° nelle prime due uscite. Qualcosa da cambiare, per usare un eufemismo, c’è in vista del fine settimana a Portimao, in Portogallo. In più, ad aumentare il coefficiente di difficoltà, ci sarà il ritorno in sella alla Honda dello spagnolo Marc Marquez, dopo nove mesi di assenza per il suo arcinoto infortunio al braccio destro (causato dalla brutta caduta del GP di Spagna dell’anno passato).

Il ritorno di Marc ha un significato ben preciso: “Un campione in più che si aggiunge alla lunga lista di quelli presenti in MotoGP“, le parole di Morbidelli ai microfoni di Sky Sport. Per il pilota italiano sarà dura per l’innalzamento del livello: “Sarà anche un bel problema. Magari non dall’inizio, però tornerà ad andare forte come ha sempre fatto. Ma siamo qui per questo e continueremo a dare il massimo, come avveniva anche in assenza di Marquez“.

Analizzando la situazione nel proprio team, il pilota del Bel Paese non si nasconde: “Con quale espressione riassumerei i primi due GP? Perplessa. Sono state due gare difficili, particolari, dove abbiamo avuto dei problemi strani. Ma rimaniamo fiduciosi e vogliosi di vedere come andrà la prossima, per avere conferme o meno di quei problemi. L’aspetto positivo è che Yamaha sta andando forte, perché ci può dare delle indicazioni e una buona strada da seguire. Ovvio che non piace avere dei piloti davanti, soprattutto se hanno la tua stessa moto. Portimao è una buona pista per ripartire, l’anno scorso lì siamo andati molto forte“, la chiosa del centauro della Yamaha Petronas (considerazioni riportate dall’Ansa).

Credit: MotoGP.com Press