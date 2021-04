Nel prossimo weekend (16-18 aprile) il Mondiale 2021 di MotoGP tornerà in scena per il terzo round, dopo che le prime due tappe iridate sul tracciato di Losail (Qatar) sono andate in archivio. A sorpresa, al comando della graduatoria troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) con 40 punti (due secondi posti nelle prime due prove) a precedere il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (36 punti), vittorioso nella ultima corsa qatariana.

Difficoltà di non poco conto, invece, per Franco Morbidelli e il Team Petronas, tenuto conto dei piazzamenti del “Morbido”: 18° e 12° nelle prime due uscite. Qualcosa da cambiare, per usare un eufemismo, c’è in vista del fine settimana a Portimao, in Portogallo. In più, ad aumentare il coefficiente di difficoltà, ci sarà il ritorno in sella alla Honda dello spagnolo Marc Marquez, dopo nove mesi di assenza per il suo arcinoto infortunio al braccio destro (causato dalla brutta caduta del GP di Spagna dell’anno passato).

La speranza del centauro italiano è, quindi, quella di cambiare registro e trovare la quadra in sella alla M1: “Lo scorso anno sono salito sul podio in Portogallo, spero che anche in questa occasione si possa lottare per ottenere un buon risultato. Ogni gara è diversa, quindi dovremo aspettare e vedere come saremo in pista. Abbiamo i dati dell’anno scorso che ci aiuteranno ad avere un confronto, intanto sappiamo di essere stati veloci qui nella scorsa stagione. Ora stiamo migliorando gara dopo gara, abbiamo cercato di capire cosa è successo nella messa a punto della moto in Qatar, speriamo di aver trovato dei miglioramenti e di poter continuare in una direzione positiva questo fine settimana“, le sue dichiarazioni (fonte: Ansa).

E dunque, lungo i saliscendi lusitani, Morbidelli vuol invertire la tendenza e ottenere un buon risultato per mettere fieno in cascina e dimenticare quanto accaduto nelle prime due apparizioni stagionali.

Credit: MotoGP.com Press