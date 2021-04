MotoGP, conferenza stampa GP Portogallo 2021: orari, programma, tv, chi parlerà

Oggi giovedì 15 aprile (ore 18.00) va in scena la conferenza stampa del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP. Giornata di vigilia per i piloti, che si preparano ad affrontare il lungo weekend sul circuito di Portimao. I giornalisti avranno la possibilità di fare alcune domande ai centauri, i quali parleranno per alleggerire la tensione in vista dell’attività in pista. Capiremo così le sensazioni dei ragazzi, pronti a darsi nuovamente battaglia in terra lusitana dopo il doppio appuntamento d’apertura in Qatar.

Ai microfoni avremo sicuramente gli alfieri capaci di salire sul podio nell’ultima gara, ovvero i francesi Fabio Quartararo (vincitore a Losail) e Johann Zarco (secondo nel GP di Doha e leader del Mondiale), lo spagnolo Jorge Martin (terzo alla seconda gara da rookie). Attenzione perché rientrerà Marc Marquez dopo la lunghissima assente, dunque c’è da immaginarsi in conferenza anche il fuoriclasse iberico. La lista completa dei partecipanti verrà comunicata poche ore prima dell’evento, in programma a partire dalle ore 18.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della conferenza stampa del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN.

CONFERENZA STAMPA GP PORTOGALLO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 15 APRILE:

18.00-18.45 Conferenza stampa GP Portogallo

CONFERENZA STAMPA GP PORTOGALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sporto MotoGP (canale 208).

Diretta streaming su Sky Go e DAZN.

CONFERENZA STAMPA GP PORTOGALLO: CHI PARLA

Sicuramente Johann Zarco, Fabio Quartararo, Juan Martin. Altri ospiti ancora da comunicare ufficialmente.

Foto: MotoGP.com Press