Masters1000 Montecarlo oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 12 aprile

Tutto pronto per il secondo giorno del Masters1000 di Montercarlo, al netto delle condizioni meteo che non promettono nulla di buono. Saranno ben cinque gli azzurri in campo. Attesa per quel che riuscirà a fare Lorenzo Musetti impegnato nel match d’apertura, in programma alle ore 11.00, sul Ranieri III contro il russo Aslan Karatsev. Bisognerà capire come quest’ultimo si adatterà alla superfice mentre l’azzurro è chiamato a confermare quanto di buono ha fatto vedere nell’ATP di Cagliari.

Sullo stesso campo, nel terzo match di giornata, giocherà Fabio Fognini campione in carica della manifestazione. Il ligure affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, tennista solido e difficile da superare. Match d’esordio complicatissimo per Thomas Fabbiano che nella terza partita sul Campo dei Principi sfiderà il vincitore del Masters1000 di Miami, il polacco Hubert Hurkacz.

Sulla carta match tutt’altro che proibitivo, sul Campo 2, per Salvatore Caruso che affronterà il tennista di casa Lucas Catarina numero 388 del mondo. Partita complicata ma non impossibile per Marco Cecchinato che esordirà contro il tedesco Dominic Koepfer.

La seconda giornata del Masters 1000 di Montecarlo si aprirà oggi alle ore 11.00. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Sky Sport (Uno e Arena) e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport seguirà l’evento con una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

MASTERS 1000 MONTECARLO 2021: IL PROGRAMMA LUNEDì 12 APRILE

Tutti i primi incontri a partire dalle ore 11:00

CAMPO RANIERI III

Musetti (ITA) (WC)-Karatsev (RUS)

Auger-Aliassime (CAN)-Garin (CHI) (16)

Fognini (ITA) (15)-Kecmanovic (SRB)

Dimitrov (BUL) (14)-Struff (GER)

CAMPO DEI PRINCIPI

Millman (AUS)-Humbert (FRA)

Evans (GBR)-Lajovic (SRB)

Fabbiano (ITA) (Q)-Hurkacz (POL) (13)

Pella (ARG)-Pouille (FRA) (WC)

CAMPO 2

Davidovich Fokina (ESP)-de Minaur (AUS)

Caruso (ITA) (Q)-Catarina (MON) (WC)

Cecchinato (ITA) (Q)-Koepfer (GER) (Q)

CAMPO 9

Melo (BRA)/Rojer (NED)-Ram (USA)/Salisbury (GBR) (%)

Paul (USA)-Martinez (ESP) (LL)

Chardy (FRA)-Bublik (KAZ)

CAMPO 11

Krawietz (GER)/Tecau (ROU) (8)-P. Tsitsipas (GRE)/S. Tsitsipas (GRE) (WC)

Mannarino (FRA)/Paire (FRA)-Koolhof (NED)/Kubot (POL) (6) (non prima delle 12:30)

MASTERS 1000 MONTECARLO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – Sky Go