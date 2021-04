Masters1000 Montecarlo, Jannik Sinner e Simone Bolelli si arrendono alla coppia Mahut/Herbert nel doppio

Reduce dal successo in singolare contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, Jannik Sinner si è riproposto sul rosso del Masters1000 di Montecarlo per la sfida del primo turno di doppio con Simone Bolelli. I due azzurri sono stati sconfitti per 6-4 6-4 dalla forte coppia francese formata da Pierre-Hugues Herbert e da Nicolas Mahut, testa di serie n.7 del seeding. Una partita gestita al meglio dai transalpini nei momenti topici del confronto, sfruttando anche l’amalgama conclamata dei due giocatori.

Nel primo set sono i francesi a dover fronteggiare una palla break ed annullarla in maniera puntuale nel secondo game. Non altrettanto si può dire per il duo italiano, costretto a subire il break nel quinto gioco. Herbert/Mahut esprimono il loro tennis d’attacco in maniera sciolta, mettendo sotto pressione Sinner e Bolelli nei loro turni in battuta, come testimoniano le palle break del settimo e nono game salvate dagli azzurri. Nel decimo gioco arriva la chiosa sul 6-4.

Nel secondo set è letale il break in apertura ai due tennisti del Bel Paese. I nostri portacolori cercano la rimonta nell’ottavo gioco, ma le due palle break create non vengono sfruttate a dovere. Sul 6-4 quindi i due transalpini fanno calare il sipario.

Per i due italiani 2 ace, il 69% dei punti vinti con la prima di servizio e il 44% con la seconda, raccogliendo solo il 10% dei quindici in risposta alla prima dei rivali, tra gli aspetti critici della sfida.

Foto: LaPresse