Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Lorenzo Musetti. Aslan Karatsev il primo ostacolo, poi Tsitsipas

Signori, fate il vostro gioco! Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio del tabellone delle qualificazioni e principale del Masters1000 di Montecarlo. La pattuglia azzurra è numerosa: cinque nel main draw (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e la wildcard Lorenzo Musetti) e sei nelle “quali” (Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Roberto Marcora (wildcard) e Thomas Fabbiano (alternate)).

Il tricolore dunque c’è e Musetti vorrà sfruttare l’occasione, visto l’invito ricevuto dagli organizzatori. L’azzurrino, dopo aver fatto tanto bene ad Acapulco e raggiunto il terzo turno a Miami e i quarti a Cagliari con top-100 ranking rafforzata, ha voglia di mettere ancora fieno in cascina in un “1000 “di questa importanza sulla terra rossa che è la propria superficie preferita.

Non sarà facile perché il parterre è degno da Principato in tutti i sensi. Lorenzo, infatti, inizierà la sua avventura nella parte alta del tabellone, confrontandosi con Aslan Karatsev, l’elemento di rottura di questo 2021 nel tennis mondiale. Sì perché il russo, sconosciuto ai più fino agli Australian Open 2021, ha messo in mostra un gioco da top-5 nello Slam a Melbourne (semifinale raggiunta e persa contro Novak Djokovic) e nel torneo di Dubai (vittoria).

L’ondata di Aslan si è arrestata a Miami, dove il talentuoso Sebastian Korda ha fatto tornare un po’ sulla terra chi sembrava “imbattibile”. Il confronto, pertanto, è impegnativo al cospetto comunque dell’attuale n.28 del mondo, anche se si può pensare che la terra non sia l’elemento che gradisca maggiormente. Il suo tennis così rischioso, fatto di uno-due, potrebbe essere poco adatto e da questo punto di vista Musetti potrebbe ricorrere alle variazioni e ai cambi di ritmo di cui è dotato per metterlo in difficoltà. Tuttavia, un aspetto a sfavore del 19enne nativo di Carrara è la sua posizione in campo: il colpire la palla tanto indietro, contro un giocatore del genere, potrebbe rivelarsi una problematica di non poco conto.

Qualora Musetti riuscisse a superare lo scoglio rappresentato dal russo, allora l’incrocio sarebbe con il greco Stefanos Tsitsipas. L’ellenico, testa di serie n.4, inizierà l’avventura monegasca dal secondo round e potrebbe esserci l’italiano, contro cui ha giocato già nella semifinale di Acapulco (vittoria per lui). Un turno quindi difficile, come si può intuire, ma non avendo nulla da perdere Lorenzo potrebbe giocare senza nulla da perdere, sfruttando anche il fatto che Tsitsipas non avrà partite ufficiali disputate sulla terra.

Ci fosse l’impresa, Musetti si ritroverebbe sulla sua strada (eventualmente) uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il cileno Cristian Garín negli ottavi. A seguire, la suggestione dei quarti porta al nome di Matteo Berrettini (testa di serie n.8). Si entra poi nel gotha con Novak Djokovic pronto a rispondere presente in semifinale e nell’atto conclusivo con lo spagnolo Rafael Nadal che non ha bisogno di presentazioni. Siamo andati molto in là con l’immaginazione…

Foto: LaPresse