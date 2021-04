Sonego-Fritz oggi, ATP Cagliari: orario semifinale, tv, programma, streaming

Lorenzo Sonego tornerà oggi in campo per la semifinale dell’ATP di Cagliari, in programma sul Centrale alle ore 12.00, contro Taylor Fritz. Una sfida molto complicata per il tennista azzurro che si troverà di fronte un avversario molto solido e in un ottima condizione di forma. Il numero 34 del mondo ha disputato un ottimo torneo sin qui, mettendo in luce, oltre alle qualità tecnica, una forza caratteriale e una grinta di altissimo livello.

Il piemontese ha sconfitto dopo una durissima battaglia sportiva Yannick Hanfmann ai quarti mentre Fritz si è sbarazzato in maniera più agevole di Aljaz Bedene. Nei quattro precedenti lo statunitense ha vinto per tre volte ma Sonego ha conquistato l’unica sfida sulla terra rossa. Ci si attende, quindi, un match molto equilibrato e aperto ad ogni risultato.

Di seguito la data, il calendario, il programma, l’orario di Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, semifinale dell’ATP 250 di Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SONEGO-FRITZ: DATA E PROGRAMMA

SABATO 10 APRILE:

12.00 Lorenzo Sonego vs Taylor Fritz

SONEGO-FRITZ: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Supertennis

Diretta tv su Sky Go, Now TV, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse