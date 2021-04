CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SONEGO-FRITZ

LORENZO SONEGO: “MOMENTO DIFFICILE NEL SECONDO SET”

IL RANKING DI LORENZO SONEGO

IL MONTEPREMI DI LORENZO SONEGO

14.52 Si conclude qui la DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, semifinale dell’ATP di Cagliari. OA Sport vi augura un buon sabato pomeriggio!

14.50 Lorenzo Sonego è per la terza volta in finale di un torneo ATP! Ci riesce a Cagliari, battendo in tre set Taylor Fritz! Per lunghi tratti è lui a comandare la partita, vince il primo set ed è avanti di due break nel secondo ma gli si spegne la luce mentre l’americano recupera vigore al servizio. Nella terza frazione però Lorenzo si difende bene al servizio e domina in risposta, prendendosi la partita in due ore e trentanove minuti. Con questo risultato Sonego è il secondo azzurro dopo Andreas Seppi a disputare una finale su ogni superficie.

GAME, SET AND MATCH! Lorenzo Sonego batte Taylor Fritz 6-4 5-7 6-1!

15-40 Lungo il rovescio del piemontese.

0-40 Vola via il dritto di Taylor Fritz, tre match point per Sonego!

0-30 Sonego costringe l’avversario a un colpo complicato, palla larga.

0-15 Errore di dritto di Fritz

BREAK FRITZ, 5-1! Gran risposta dell’americano, che mette all’angolo Sonego.

0-40 Il vento sposta la palla a Lorenzo, che prova una soluzione improbabile. Tre palle break per Fritz.

0-30 Va fuori il dritto lungolinea di Sonego. Altro turno di battuta complicato per l’azzurro.

0-15 Lascia campo Sonego, Fritz mette i piedi in campo e ne approfitta.

BREAK SONEGO, 5-0! E ancora Lorenzo, comanda lo scambio di dritto e trova un grande angolo! Grande esultanza per il torinese!

15-40 Fritz va con la discesa a rete, Sonego gli risponde sui piedi! Due palle del 5-0!

15-30 Altro errore dell’americano, che manda lungo il dritto.

15-15 Stesso schema, ma con la chiusura di rovescio: palla lunga.

15-0 Gran prima di Fritz che chiude con il dritto.

GAME SONEGO, 4-0! E con tre prime di servizio consecutive, l’azzurro risponde ai problemi.

A-40 Lotta da fondocampo, è Fritz il primo a sbagliare. Vantaggio per il nostro portacolori.

40-40 Sonego si salva con la prima di servizio.

30-40 E Fritz si difende benissimo, creandosi la chance per il break.

30-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio. Non arrivano le prime però.

30-15 Risposta profonda dell’americano.

30-0 Seconda al corpo dell’azzurro, Fritz non riesce a mettere la palla dall’altra parte.

15-0 Prima vincente di Sonego.

E ALTRO BREAK SONEGO, 3-0! Il nastro gli accomoda la palla, Lorenzo ha il tempo di aggiustare i piedi e colpire di dritto! Di nuovo doppio break di vantaggio!

15-40 In rete il rovescio in corsa di Sonego.

0-40 Lungo il dritto di Fritz, tre chance di 3-0!

0-30 Altra risposta profonda di Lorenzo, l’americano non trattiene!

0-15 Colpo centrale di Fritz, Sonego si sposta sul dritto e colpisce!

GAME SONEGO, 2-0! Non passa il dritto di Fritz, Sonego si salva con quattro punti in fila.

A-40 Prima esterna dell’azzurro, che si guadagna un punto facile.

40-40 Dritto ficcante di Sonego, che costringe Fritz ad un colpo complicato: c’è l’errore.

30-40 Va fuori il rovescio dell’americano.

15-40 Riprova subito la palla corta l’azzurro, Fritz ci arriva e colpisce. Due chance di controbreak per l’americano.

15-30 Esce malissimo la palla corta di Sonego.

15-15 Fritz viene a rete e si prende il punto.

15-0 Sonego si costruisce due volte il punto, prima col servizio e poi con un ottimo rovescio.

BREAK SONEGO, 1-0! Stavolta la palla corta è PERFETTA, va avanti l’azzurro.

40-A Altro regalo di Fritz, che manda in rete il facile schiaffo di dritto.

40-40 Palla corta di Sonego non perfetta, Fritz recupera e costringe l’azzurro ad un lob complicato ma non risolutivo.

30-40 Lungo il dritto ad indietreggiare di Sonego.

15-40 Diagonale di rovescio, Fritz molla per primo: due palle break per Sonego.

15-30 Gran risposta di rovescio di Sonego, l’americano stecca il dritto.

15-15 Errore di Fritz.

15-0 L’americano si prende il primo punto del terzo set con servizio e dritto.

E FRITZ SI PRENDE IL SECONDO SET! Altro errore con lo slice per Sonego.

40-A Sonego non riesce a chiudere con lo schiaffo al volo, Fritz riesce nel passante. Set point.

40-40 Stavolta la palla corta di Lorenzo esce male, l’americano arriva di gran carriera e si prende il punto.

A-40 Servizio e smorzata, Fritz ci arriva a malapena.

40-40 E va via il rovescio dell’azzurro, si va ai vantaggi.

40-30 Dritto potentissimo di Fritz che colpisce la riga. Sonego non può niente.

40-15 Servizio, dritto e palla corta: schema vincente di Lorenzo.

30-15 Lunghissimo il rovescio dell’americano.

15-15 Schiaffone di dritto dell’azzurro, che mette all’angolo Fritz.

0-15 Lungo il dritto di Sonego.

GAME FRITZ, 5-6. Prima vincente dell’americano

40-0 Servizio e dritto di Fritz.

30-0 Chiamato fuori il dritto in recupero di Sonego. Qualche dubbio c’è…

15-0 Brutto errore di Sonego, che manda fuori di poco un dritto interlocutorio.

GAME SONEGO, 5-5. E con lo schiaffo di dritto, tiene a zero il servizio!

40-0 E arriva l’ace anche per Sonego, primo della partita.

30-0 Fritz manda in corridoio il dritto

15-0 Servizio e dritto per Sonego.

GAME FRITZ, 4-5! L’americano insiste sul rovescio di Sonego, che poi mette in rete lo slice.

A-40 Altra gran prima di servizio per lo statunitense.

40-40 Regalone di Fritz, che manda il dritto a rete.

A-40 Fritz spinge sul rovescio di Sonego, che cede di schianto. Palla del 5-4.

40-40 L’americano annulla la chance per l’azzurro con una gran prima.

30-40 Fritz attacca a rete, gran passante di Sonego, palla break!

30-30 Va lungo stavolta il colpo dello statunitense.

30-15 Di nuovo servizio e dritto di Fritz, questa volta tiene in campo il colpo.

15-15 Lungo il dritto finale dell’americano.

15-0 E di nuovo Fritz con la prima di servizio, prende vantaggio e chiude con lo smash.

GAME SONEGO, 4-4. Prima di servizio profonda, risposta dell’americano che si ferma sul nastro.

40-15 Fritz non attacca sulla seconda, Sonego colpisce col dritto lungolinea.

30-15 L’americano costringe l’azzurro all’angolo, mette i piedi in campo e fa suo il punto.

30-0 Fritz tira come un dannato, ma poi Sonego tira fuori un dritto incrociato di egual potenza!

15-0 Sonego esce dallo scambio con la palla corta, Fritz manda lungo.

GAME FRITZ, 3-4! E lo statunitense concretizza il suo grande lavoro, mettendo la testa avanti nel secondo set!

40-15 Altra gran prima dell’americano.

30-15 Ace centrale di Fritz, che ora sta servendo in maniera eccezionale.

15-15 Gran prima esterna dell’americano.

0-15 Fritz conduce, Sonego va lontanissimo dal campo e ingolosisce Fritz che spara in rete il dritto risolutivo.

ALTRO CONTROBREAK FRITZ, 3-3! Doppio fallo per Sonego, che butta via il vantaggio che si era costruito.

15-40 Gran recupero di Fritz, che mette in difficoltà l’azzurro. Chance di secondo controbreak, con il vento che si fa sempre più forte.

15-30 Lungo il dritto di Sonego. Attenzione…

15-15 Fritz arriva sulla palla corta, l’azzurro poi sbaglia il rovescio.

15-0 Servizio e dritto per Sonego.

GAME FRITZ, 3-2. L’americano comanda lo scambio di dritto e conferma il break recuperato.

A-40 Lo slice di Sonego viene stoppato dal nastro.

40-40 Stecca il dritto l’americano, si va ai vantaggi.

40-30 E arriva anche il secondo in fila.

30-30 Primo ace della partita per Taylor Fritz.

15-30 Altro gran dropshot di Sonego! Intanto il vento si sta intensificando.

15-15 Gran risposta di Lorenzo, primo punto del game per lui.

15-0 Violentissimo dritto di Fritz

BREAK FRITZ, 3-1. Lungo il rovescio dell’azzurro, per l’americano c’è il recupero di un break.

0-40 E altro errore dell’azzurro sul colpo profondo di Fritz. Tre palle break per lo statunitense.

0-30 Fritz entra in campo sulla seconda dell’azzurro e si prende il vincente di rovescio.

0-15 Va in rete il dropshot di Sonego.

ALTRO BREAK SONEGO, 3-0! E Fritz manda il dritto in corridoio, sembra oramai fuori dalla partita!

30-40 Va fuori giri con il dritto lo statunitense. Chance di 3-0 per Sonego.

30-30 Buona prima di servizio dell’americano.

15-30 Fritz tenta di uscire dallo scambio con la palla corta, che è però TROPPO corta.

15-15 Doppio fallo per l’americano.

15-0 Viene a rete Fritz, momenti da volano fra i due, Sonego non tiene in campo il recupero disperato.

GAME SONEGO, 2-0! Che carattere Lorenzo, che tiene con la diagonale di rovescio e si prende il game!

40-30 Che angolo trovato da Sonego colpendo col corpo all’indietro! L’americano manda in rete il dritto e si dispera.

30-30 Si combatte sulla diagonale di dritto, il colpo di Fritz viene stoppato dal nastro.

15-30 Gran prima di servizio dell’azzurro.

0-30 Fritz si difende sul dritto lungolinea, Sonego mette fuori il rovescio.

0-15 Fritz all’arrembaggio, conquista il primo punto di questo game.

BREAK SONEGO, 1-0! L’azzurro arriva sul dritto e poi sulla volèe dell’americano, colpendo con la controsmorzata!

40-A Rovescio profondissimo di Sonego, Fritz va ancora più profondo ma il campo è finito. Palla break.

40-40 Altro serve and volley di Fritz sulla seconda, Sonego colpisce di rovescio.

A-40 Sonego ha lo scambio in mano, ma Fritz lo ribalta con un gran passante di rovescio.

40-40 Gran risposta dell’azzurro, si va ai vantaggi per la quarta volta sul servizio dell’americano.

40-30 Sonego non mantiene la bastonata avversaria, palla in corridoio.

30-30 Fritz va con il serve and volley, è la scelta giusta.

15-30 Sonego trova un grande angolo col rovescio e poi disegna una palla corta PERFETTA.

15-15 L’americano prova lo stesso schema ma spara lunghissimo il possibile vincente.

15-0 Servizio e dritto per Fritz.

SET SONEGO, 6-4! E un Fritz frustrato manda a rete il dritto in fase di impostazione! Lorenzo si porta a casa il primo set!

40-30 CHE HA FATTO SONEGO! Fritz domina, Sonego arriva sul suo vincente e mette in campo un passante in lob che l’americano aveva battezzato fuori ribaltando lo scambio, vincendo poi un punto importantissimo! Palla set!

30-30 Fritz rallenta lo scambio con il chop di dritto, l’azzurro mette il dritto in rete.

30-15 Gran prima di servizio di Sonego.

15-15 Errori da una parte e dall’altra in questi due scambi.

E SONEGO TORNA AVANTI, 5-4! Fritz sparacchia in rete il dritto e perde il servizio a zero!

0-40 Mamma mia Sonego! La palla gli viene aggiustata dal nastro e colpisce di dritto con i piedi fuori dal campo!

0-30 Ancora lungo Fritz, messo in difficoltà dal profondo rovescio lungolinea di Sonego.

0-15 Prova di forza tra i due, è lo statunitense il primo a cedere con il dritto da fondocampo.

E ARRIVA IL CONTROBREAK DI FRITZ, 4-4! Altra risposta profonda dell’americano, Sonego affossa in rete il rovescio. Game da dimenticare in fretta.

15-40 Gran dritto lungolinea di Sonego.

0-40 Errore in uscita dal servizio per l’azzurro. Tre palle per il controbreak.

0-30 Risposta profonda dell’americano, Sonego deve colpire la palla correndo all’indietro, dritto in corridoio.

0-15 Fritz prende in mano lo scambio con la risposta e mette a segno il punto

GAME FRITZ, 4-3. Chiude con lo smash l’americano, Lorenzo l’aveva toccata comunque..

40-15 Fritz imprime il ritmo dello scambio bastonando di dritto.

30-15 L’americano si toglie d’impaccio con la prima di servizio.

15-15 Fritz prova a chiudere con il dritto e scendendo a rete, l’azzurro lo infila col passante.

15-0 Esce di un niente il colpo di Sonego.

GAME SONEGO, 4-2. Il dritto in corsa di Fritz tocca il nastro e va vicino a rete, nonostante la pallina fosse fuori l’azzurro ci arriva e chiude il game con la volée.

40-30 Risposta DEVASTANTE di Fritz sulla seconda di Sonego. Una palla laser!

40-15 Prima di servizio profonda di Sonego, non chiude con il primo schiaffo di dritto ma si rifà con il secondo.

30-15 Lungo il dritto di Fritz da fondocampo.

15-15 MERAVIGLIOSO recupero in allungo di Sonego, che lascia di sasso l’avversario.

0-15 Scambio lungo ed estenuante, Fritz fa fare il tergicristallo all’azzurro che non arriva sul quinto attacco avversario.

BREAK SONEGO, 3-2! Prende vantaggio con la risposta e due bastonate di dritto: l’azzurro passa a condurre!

40-A Grande passante di Sonego, che costringe all’errore Fritz. Palla break.

40-40 In rete la palla corta di Fritz, che inciampa nel mentre.

40-30 Grande risposta di Sonego, che poi spreca con il dritto.

30-30 Altro errore di rovescio dell’americano, che appare molto infastidito.

30-15 Lotta di rovescio, è Fritz il primo a perdere le misure.

30-0 Grande scambio tra i due, Sonego prova a uscirne con la palla corta, Fritz ci arriva con la controcorta. Bella volée dell’azzurro che viene infilato dal passante.

15-0 Scambio duro, Sonego si ritrova la palla addosso e manda in corridoio.

GAME SONEGO, 2-2. Ottima prima di servizio centrale, Fritz non la tiene in campo.

40-0 Uncinata di dritto di Sonego, Fritz non può arrivarci.

30-0 Palla corta di Lorenzo, Fritz ci arriva ma viene scavalcato da un lob delicatissimo.

15-0 Servizio angolato, rovescio profondo e discesa a rete: buon punto per Sonego.

GAME FRITZ, 2-1. Altra gran prima chiusa con il punto a rete.

A-40 Prima di servizio profonda dell’americano che chiude i conti con lo smash.

40-40 Colpisce male Sonego, Fritz entra in campo e colpisce di dritto.

40-A CHE DRITTO DI SONEGO! Si sposta con i piedi fuori dal campo e trova l’angolino! Terza palla break!

40-40 Sonego attacca la seconda di servizio, prende in mano lo scambio ma butta la chance con un back affossato in rete.

30-40 Fritz annulla la prima palla break grazie ad un’ottima prima di servizio.

15-40 Sonego cambia il ritmo dello scambio con il rovescio lungolinea, Fritz mette in rete: due palle break!

15-30 Fritz attacca a tutto spiano, va con lo smash che Sonego non riesce a contenere.

0-30 Va lungo lo schiaffo di dritto di Fritz, che si dispera.

0-15 Sonego si difende con il coltello fra i denti e poi strappa il punto con la palla corta.

GAME SONEGO, 1-1. Ancora profondo l’azzurro, l’avversario stecca il dritto.

A-40 Lunga la risposta di Fritz.

40-40 Stavolta funziona il dritto lungolinea per Sonego: prende campo e chiude con lo smash. Si va ai vantaggi.

30-40 Servizio e dritto non perfetto di Sonego, è abbastanza per strappare il punto.

15-40 E altro errore di Sonego, che mette a rete il dritto in corsa. Due palle break per Fritz.

15-30 Risposta profonda dell’americano che sorprende l’azzurro.

15-15 Sonego cede il passo con lo slice di rovescio.

15-0 Volée di Fritz che viene a rete, Sonego ci arriva e lo infila col passante.

GAME FRITZ, 1-0. L’americano prende vantaggio ancora con il servizio, Sonego non riesce a replicare. Game importante vinto da Fritz, che ha annullato due palle break.

A-40 A segno con la prima l’americano.

40-40 Fritz replica con lo stesso colpo. Game già lungo e incisivo.

A-40 Altro errore con il dritto inside in di Lorenzo.

40-40 Aggressivo Fritz con la prima, annulla la palla break con lo smash.

40-A Sonego mantiene ottimamente l’accelerazione dell’americano, che forza e manda in rete!

40-40 Fuori giri il dritto di Fritz.

A-40 Rovescio morbido dell’azzurro, Fritz entra in campo e colpisce con il dritto incrociato.

40-40 Sonego chiama Fritz a rete con la palla corta e poi lo infila con la volée.

A-40 Lungo il dritto a sventagliare di Sonego.

40-40 Il dritto dell’azzurro finisce affossato in rete, si va ai vantaggi.

30-40 Ottima risposta e dritto con i piedi dentro al campo: palla break Sonego!

30-30 Fritz va lungo spingendo sulla diagonale di dritto.

30-15 Accelerazione di dritto profondissima di Sonego, primo punto per lui.

30-0 Prima vincente per Fritz.

15-0 Il primo punto del match è dell’americano.

12.08 SI COMINCIA, SERVE TAYLOR FRITZ.

12.06 Da notare come, nell’unico successo di Sonego al Roland Garros, i due si sfidarono in un tie-break interminabile nel terzo set, vinto dall’azzurro per 19-17.

12.02 Sonego e Fritz sono in campo per il riscaldamento. Fra pochi minuti comincerà la partita.

12.00 Con la semifinale di questo torneo, Lorenzo Sonego guadagna un posto nella classifica ATP, salendo fino al 33esimo posto virtuale.

11.55 Si sfidano le teste di serie numero 2 e numero 3 del tabellone sardo. Per Fritz un cammino convincente, superati Andrej Martin e Aljaz Bedene senza cedere un set. Sonego invece, dopo una partita più combattuta di quanto dica il punteggio con Gilles Simon, è stato costretto alla rimonta con Yannick Hanfmann, con il tedesco che ha anche servito per il match.

11.50 Quella di oggi è la quinta sfida tra Sonego e Fritz. L’americano ha vinto tre dei quattro precedenti tra erba (qualificazioni del Queen’s e Wimbledon 2018, Doha quest’anno), l’unico successo azzurro è anche l’unico match su terra rossa, quando il torinese si impose in tre set al terzo turno del Roland Garros 2020.

11.45 Per entrambi c’è la possibilità di centrare la prima finale del loro 2021. L’ultima volta per Sonego risale all’ATP 500 di Vienna, quando perse da Andrey Rublev. Per Fritz bisogna tornare fino a prima della pandemia di Covid-19: era il febbraio 2020 quando ad Acapulco perse contro Rafa Nadal.

11.41 Buongiorno a tutti e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, partita valida per le semifinali del torneo ATP di Cagliari 2021.

Lorenzo Sonego, semifinale ATP 250 Cagliari: prossimo avversario, precedenti, programma, orario

Buongiorno a tutti e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, partita valida per le semifinali del torneo ATP di Cagliari 2021. Sul campo centrale del capoluogo sardo ci si gioca un posto all’ultimo atto fra due tennisti di livello simile (l’americano è numero 30 al mondo, l’azzurro è numero 34), che si affronteranno per la quinta volta nella loro carriera. Il loro storico parla di tre successi a uno per lo statunitense (compreso anche il primo scontro risalente alle qualificazioni del Queen’s 2018), che ha allungato grazie alla vittoria di Doha di quest’anno. L’azzurro però trionfò nell’unica partita giocata sulla terra, risalente al terzo turno del Roland Garros.

Sonego cerca la sua terza finale nel circuito ATP, dopo il successo nel 2019 sull’erba di Antalya contro Miomir Kecmanovic e il ko dello scorso anno sul cemento di Vienna contro Andrey Rublev; nel suo carnet manca proprio la terra rossa e oggi può essere la giusta occasione per colmare questa mancanza. Nel suo cammino a Cagliari ha sconfitto al debutto Gilles Simon per 6-4 6-1, mentre ieri ha strappato un successo in rimonta contro Yannick Hanfmann per 3-6 7-6 6-3.

Anche per l’americano, numero 2 del tabellone, un successo significherebbe la prima finale sul rosso. In carriera ha vinto soltanto un torneo su cinque finali disputate, risalente a Eastbourne 2019 contro Sam Querrey. Nonostante non sia uno specialista sulla terra, viene da due partite convincenti contro Andrej Martin ed Aljaz Bedene, in cui non ha perso un set.

Il match tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, valido per la semifinale dell’ATP di Cagliari, è da programma la prima partita della giornata, alle ore 12. Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

Foto: LaPresse