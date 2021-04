CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Riguarda Marvin Vettori-Kevin Holland on demand su DAZN

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MARVIN VETTORI

MARVIN VETTORI: “ORA VOGLIO ADESANYA”

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MARVIN VETTORI IN CARRIERA?

VIDEO VETTORI-HOLLAND

0.09 Grazie per averci seguito e buonanotte. Un saluto sportivo

0.07 Grazie a Marvin Vettori l’Italia continua a sognare di vincere per la prima volta nella storia un titolo mondiale nella promotion della UFC. Non a caso il soprannome del trentino è “The Italian Dream”. Vedremo se Israel Adesanya raccoglierà finalmente il guanto di sfida.

0.05 L’intervista con cui Marvin Vettori ha lanciato la sfida ad Adesanya.

“I want Adesanya next.” Hard to deny 🇮🇹 @MarvinVettori much longer after that performance! #UFCVegas23 pic.twitter.com/kSaOnRTXii — UFC Europe (@UFCEurope) April 10, 2021

0.04 Grande sportività da parte di Kevin Holland, che a fine match si è complimentato con Marvin Vettori dicendogli “Credo in te”.

“I believe in you.” Respect between these two warriors. 👏 #UFCVegas23 pic.twitter.com/IyCX66s4Hj — UFC Europe (@UFCEurope) April 10, 2021

0.02 L’italiano, reduce da cinque vittorie consecutive, ha lanciato ufficialmente la sfida al campione del mondo nigeriano Israel Adesanya. I due si sono già affrontanti nel 2018 e si impose ai punti l’africano, tuttavia con verdetto non unanime. Fu un verdetto molto discusso.

0.01 Il record a cui fa riferimento Vettori sono gli 11 take-down portati a termine in un solo match!

23.56 Marvin Vettori: “Continuo a battere record. Non sono molto contento, perché potevo chiuderla prima del limite. Però è stata una vittoria netta. Adesso voglio Adesanya come prossimo avversario (il campione del mondo, ndr). Sicuramente devo migliorare per il prossimo incontro. A ottobre dobbiamo combattere, voglio questo titolo“.

23.56 I CARTELLINI DEI GIUDICI: triplo 50-44 in favore di Marvin Vettori! L’azzurro dunque si è aggiudicato tutte le riprese!

The Italian Dream is alive and well! 🇮🇹 @MarvinVettori with a sweep of 50-44’s in a convincing performance! #UFCVegas23 pic.twitter.com/myM9GHFuoh — UFC Europe (@UFCEurope) April 10, 2021

FINISCE QUI! Arriva la quinta vittoria consecutiva per Marvin Vettori! Non vi sono dubbi a riguardo! Sarà un successo ai punti e con decisione unanime!

Vettori è un mastino. Evita la ghigliottina del rivale e lo ributta a terra!

Si rialza Holland a un minuto dal termine.

Serie di colpi al capo da parte di Vettori. Siamo sempre in fase di lotta a terra, Holland prigioniero dell’azzurro.

Si sta limitando ad amministrare Marvin Vettori. Tiene Holland a terra, senza portare tuttavia colpi molto pesanti.

Vettori riporta l’americano a terra. 2’30” al termine del match.

Holland si rialza dopo una serie di up-kick.

Il diretto destro di Holland poteva capovolgere questo match. Per fortuna Vettori si è ripreso subito. Ora sta controllando l’avversario nella fase di lotta a terra.

Reagisce subito Vettori e mette a terra l’americano!

BRUTTISSIMO DESTRO DI HOLLAND! Vettori barcolla!

INIZIA IL QUINTO ED ULTIMO ROUND!

TERMINA ANCHE LA QUARTA RIPRESA! Vettori sta vincendo nettamente ai punti, ora dovrà solo stare attento a non correre rischi nel quinto ed ultimo round.

Rischia Vettori sull’up-kick dell’americano.

Niente da fare per Holland, Vettori non gli dà respiro. Si resta a terra.

Troppo superiore come wrestler Vettori rispetto a Holland.

Vettori sta dominando. Riesce nuovamente a mettere a terra Holland. Prova l’angle choke!

Ora Holland riesce a girarsi ed a rialzarsi, ma Vettori lo spinge contro la rete.

Prova a liberarsi Holland, ma Vettori fa buona guardia. Si resta a terra con l’italiano sopra l’americano.

L’italiano fa male all’americano con una serie di destri alla schiena.

Vettori fiuta il pericolo e si rifugia in clinch, portando a terra l’americano.

Serie di pugni pesanti dell’americano.

INIZIA IL QUARTO ROUND!

Sinistro di Holland in chiusura di un terzo round nuovamente in favore di Vettori.

Holland inizia ad avere il fiato corto, sembra esausto. Vettori lega nuovamente.

A segno un kick destro dell’americano.

Holland si rialza, ma viene stretto alla rete da Vettori.

Sinistro potentissimo di Vettori, che poi mette in ginocchio Holland e lo rimette a terra!

Si rialza Hoolland, siamo a metà round.

Si salva Holland, ma Vettori sta giganteggiando nella fase di lotta a terra.

Holland sdraiato a terra, Vettori prova la sottomissione con la angle choke!

Ora Vettori riesce a portare nuovamente a terra Holland.

Clinch di Vettori, ma non riesce il take-down.

Si prosegue! INIZIA LA TERZA RIPRESA!

CONTROLLO MEDICO PER L’OCCHIO DI HOLLAND!

Secondo round dominato da Vettori.

Riesce a rialzarsi Holland, ma termina il round. Brutto livido all’occhio sinistro per Holland.

Holland si rialza, ma subito Vettori lo rimette con la schiena a terra! Sta dominando l’italiano in questa fase!

Holland non riesce a rialzarsi, anche se l’americano si sta difendendo strenuamente.

Alza la postura Holland, ma Vettori continua a martellarlo! Siamo sempre in fase di lotta a terra!

Fase favorevole a Vettori, che continua a tempestare di colpi l’americano, sempre “imprigionato” a terra.

Vettori porta a terra Holland, ma l’americano afferra il collo dell’italiano.

Fa malissimo Holland con un destro, seguito da un calcio al volto.

Risponde Holland con il destro.

Subito un destro di Vettori.

INIZIA IL SECONDO ROUND!

TERMINA UN PRIMO ROUND EQUILIBRATO. A nostro avviso a favore di Marvin Vettori. Ma è difficile da dire.

Holland riesce a rialzarsi, ma Vettori va a segno con un sinistro saettante!

Vettori colpisce al volto l’americano con il destro.

Fase di lotta a terra, ma si difende benissimo l’americano.

VETTORI METTE A TERRA HOLLAND!

Nuovo clinch di Vettori, che deve provare a portare a terra l’avversario.

Holland si libera ancora e va a segno con un calcio.

Vettori sta provando il take-down.

Lega nuovamente Vettori.

Holland riesce a liberarsi.

Clinch di Vettori, che costringe Holland alla rete.

Destro di Holland.

Arriva un warning per Holland. Si ricomincia!

L’arbitro ferma il cronometro. Ora Vettori ha fino a 5 minuti per recuperare. Non ci voleva!

Attenzione, colpo basso di Holland! Con un calcio ha colpito le “parti intime” di Vettori! Davvero una brutta scorrettezza!

INIZIATO IL PRIMO ROUND! Sono 5 da 5 minuti!

23.21 Ora sta avvenendo la presentazione dei due contendenti.

23.19 Entra nell’ottagono anche Marvin Vettori, avvolto dalla bandiera tricolore, a cui dà anche un bacio. Combatte per la Patria.

23.18 Ecco l’ingresso di Kevin Holland:

23.18 CI SIAMO! Holland va il suo ingresso nell’ottagono!

23.18 Ricordiamo che Holland è stato sconfitto lo scorso 20 marzo ai punti e con decisione unanime da Derek Brunson, n.4 del mondo.

23.16 Lo score dell’americano Kevin Holland recita invece 21 vittorie (di cui 11 per knockout) e 6 sconfitte.

23.13 Vettori in carriera ha ottenuto 9 vittorie per sottomissione e 2 per knockout.

23.10 Marvin Vettori in carriera vanta 16 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

23.07 E’ terminato il match tra Yusuff e Allen. Dunque qualche minuto di attesa e toccherà finalmente a Marvin Vettori. Verosimilmente non si inizierà prima delle 23.30.

23.04 Inizialmente Marvin Vettori avrebbe dovuto affrontare l’inglese Darren Till, n.5 del mondo. Tuttavia il britannico ha dato forfait a causa di un infortunio alla clavicola.

23.02 Kevin Holland invece ha guadagnato circa 880.000 dollari in carriera, per l’ultimo match (sconfitta contro Brunson il 20 marzo, era main event) incamerò 110.000 dollari. Da segnalare i 255.000 dollari per la vittoria contro Ronaldo Souza il 12 dicembre 2020.

23.00 Marvin Vettori ha guadagnato 584.000 dollari (circa 492.000 euro) nel corso della sua avventura in UFC, iniziata il 20 agosto 2016. Le cifre per l’incontro di questa sera non sono state ancora comunicate, tuttavia verranno rese note nei prossimi giorni…

22.57 Marvin Vettori è il n.6 del ranking dei pesi medi. Holland è invece n.10. In caso di successo, l’italiano scalerebbe ulteriormente la classifica. Il sogno resta quello di sfidare il campione del mondo Israel Adesanya.

22.55 Inizialmente il nostro portacolori avrebbe dovuto affrontare Darren Till, ma il britannico (numero 5 al mondo) si è chiamato fuori pochi giorni fa a causa di un infortunio. Si tratta di un incontro importante per la carriera di Marvin Vettori perché una vittoria potrebbe spingerlo a un passo dall’avere l’occasione di combattere per il titolo mondiale. Il ribattezzato “The Italian Dream” sa benissimo che non può commettere passi falsi e che deve assolutamente imporsi, il suo sogno passa da questa contesa da vincere a tutti i costi contro un avversario particolarmente insidioso, reduce da una sconfitta subito lo scorso 20 marzo.

22.50 Al momento è in corso il match tra Yusuff ed Allen. Al termine sarà finalmente il momento di Marvin Vettori!

21.50 Sta per iniziare la sfida tra Nunes e Dern. Facendo una previsione, difficilmente la sfida tra Vettori e Holland, main event della serata, inizierà prima delle 23.30/24.00.

21.47 Questo il programma della serata:

Mike Perry vs Daniel Rodriguez

Nina Nunes vs Mackenzie Dern

Sam Alvey vs Julian Marquez

Kyle Daukaus vs Aliaskhab Khizriev

Sodiq Yusuff vs Arnold Allen

21.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Vettori-Holland.

La presentazione dell’incontro – Chi è Marvin Vettori – Chi è Kevin Holland – Quanto guadagna Marvin Vettori?

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marvin Vettori vs Kevin Holland, main event della Fight Night UFC. A Las Vegas (USA) andrà in scena un grande spettacolo di MMA (arti marziali miste) e il fighter italiano vorrà regalare grande spettacolo in un incontro determinante per la sua carriera. Il trentino, reduce dallo spettacolare successo contro Kevin Hermansson cinque mesi fa, andrà a caccia di una vittoria per continuare a inseguire il titolo mondiale. Il nostro portacolori è infatti sesto nel ranking dei pesi medi e ha tutte le carte in regola per poter ambire a un incontro con in palio la cintura iridata.

Il 27enne avrebbe dovuto affrontare Darren Till, ma il britannico si è chiamato fuori la scorsa settimana a causa di un infortunio alla clavicola e dunque ci ha pensato lo statunitense Holland a sostituirlo all’ultimo minuto. Il 28enne americano è numero 10 del ranking UFC ed è reduce dalla brutta sconfitta maturata lo scorso 20 marzo contro Derek Brunson, dunque ha voglia di riscattarsi anche perché nel 2020 aveva infilato cinque successi di fila (record eguagliato nella promotion più importante al mondo).

Marvin Vettori si è preparato meticolosamente per questa contesa e potrebbe partire con i favori del pronostico, ma il suo rivale è davvero un osso duro e andrà preso estremamente sul serio. Il ribattezzato The Italian Dream vanta un record di 16 vittorie, 4 sconfitte, 1 pareggio e si è distinto nella sua carriera, infilando ben sei affermazioni in UFC (tra cui spiccano quella già citata contro Jack Hermansson, premiata come Fight of the Night, e quella per sottomissione contro lo statunitense Karl Roberson, altra Performance of the Night il 13 giugno 2020). Il rinominato Trail Blazer, invece, è professionista dal 2015. Il fighter di colore vanta un record di 21 vittorie e 6 sconfitte.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Marvin Vettori vs Kevin Holland, main event della Fight Night UFC: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, colpo dopo colpo, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà attorno alle ore 23.00/00.00. Buon divertimento a tutti