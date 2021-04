Marvin Vettori è sempre più “The Italian Dream”. Il 27enne nativo di Mezzocorona ha battuto nettamente ai punti l’americano Kevin Holland, n.10 del mondo, infilando la 17ma vittoria in carriera, nonché la quinta consecutiva. A questo punto l’italiano, già sesto nel ranking UFC dei pesi medi, scalerà ulteriormente la classifica, avvicinandosi alla tanto agognata occasione per il titolo iridato.

Subito dopo il match Vettori ha lanciato il guanto di sfida proprio ad Israel Adesanya, campione del mondo in carica: “Adesso voglio Adesanya come prossimo avversario. Sicuramente devo migliorare per il prossimo incontro. Ho una lunga serie di vittorie consecutive, tutte ottenute in maniera netta. A ottobre dobbiamo combattere, voglio questo titolo”.

Ricordiamo che Vettori e Adesanya si sono già affrontati una volta in passato. Il precedente risale al 14 aprile 2018. L’africano si impose ai punti per split-decision, dunque con verdetto non unanime. La decisione dei giudici fu molto contestata dall’angolo italiano, che da allora medita una rivincita. Nel frattempo Vettori è ben altro fighter rispetto ad allora, avendo ormai raggiunto la piena maturità.

Nonostante la netta affermazione nei confronti di Kevin Holland, il portacolori del Bel Paese non si è detto soddisfatto: “Non sono molto contento, perché potevo chiuderla prima del limite, ne avevo le capacità. Però è stata una vittoria netta”.

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MARVIN VETTORI

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MARVIN VETTORI IN CARRIERA?

VIDEO VETTORI-HOLLAND