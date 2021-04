Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori? Il montepremi per la vittoria su Holland e la somma della carriera

Marvin Vettori si è reso protagonista di una spettacolare vittoria nella serata italiana. Il fighter italiano ha sconfitto nettamente ai punti lo statunitense Kevin Holland nel main event della UFC Fight Night di Las Vegas: nell’evento principale della serata organizzata dalla promotion mondiale più importante delle MMA (arti marziali miste) il lottatore trentino, primo italiano a combattere a questi livelli, è riuscito a surclassare il numero 10 al mondo dei pesi medi. Uno show di rara bellezza da parte del 27enne, attuale numero 6 del ranking e definitivamente entrato in una nuova dimensione: l’azzurro ha sfoggiato tutto il suo meraviglioso talento, ha dimostrato una tecnica sopraffina nella lotta a terra e ha meritatamente trionfato con verdetto unanime.

Il sogno di poter combattere per il titolo mondiale ora è estremamente concreto e la sfida all’attuale Campione del Mondo è già stata lanciata. Le arti marziali miste sono uno sport particolarmente ricco, le borse che circolano in UFC sono estremamente soddisfacenti e basta guardare al conto in banca di due grandi glorie come Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov per comprendere di cosa stiamo parlando (i due fuoriclasse hanno incamerato oltre 15 milioni di dollari nel corso delle loro carriere, parlando squisitamente degli introiti per prestazioni sportive).

Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori grazie all’emozionante vittoria su Kevin Holland? Il prize money dettagliato per il successo nel main event della UFC Fight Night di Las Vegas verrà svelato soltanto in settimana (le borse sono pubbliche per la promotion americana, semplicemente bisogna aspettare qualche ora per scoprirle). Possiamo però fare una stima in base a quanti soldi aveva guadagnato il ribattezzato The Italian Dream in occasione della vittoria contro Hermansson ottenuta lo scorso 5 dicembre: 147.000 dollari (circa 124.000 euro: 46.000 dollari per il match, 46.000 per la vittoria, 50.000 di bonus per il Fight of the Night, 5.000 di “incentive pay”). Potremmo aggirarci su quelle cifre.

C’è invece una certezza, ovvero quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori in carriera (naturalmente prima di questa notte): parliamo di circa 584.000 dollari (circa 492.000 euro) portati a casa nel corso della sua avventura in UFC, iniziata il 20 agosto 2016. Andando avanti di questo passo le borse saranno sempre più generose e gli sponsor inizieranno a interessarsi ancora di più al nostro portacolori.

