LIVE Torino-Juventus 2-2, Serie A calcio in DIRETTA: pagelle e highlights. Cristiano Ronaldo salva i bianconeri dalla sconfitta!

20.09 Ecco le pagelle:

TORINO (3-4-1-2): Sirigu 7; Izzo 6, Bremer 6, Buongiorno 6; Vojvoda 5.5, Mandragora 7, Rincon 7 (65′ Lukic 6), Ansaldi 6.5; Verdi 6 (87′ Baselli s.v.); Belotti 5 (72′ Zaza 6), Sanabria 8. All. Nicola 7.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 4.5; Cuadrado 6.5, De Ligt 5.5, Chiellini 5, Alex Sandro 5 (87′ Rabiot s.v.); Kulusevski 5 (71′ Bernardeschi 5.5), Danilo 5 (71′ Ramsey 6), Bentancur 6.5, Chiesa 7; Morata 5, Ronaldo 6. All. Pirlo 5.

20.06 Juventus che parte bene con la rete di Chiesa poi perde le distanze tra i reparti e viene recuperata e sorpassata da un super Sanabria oltre che da uno Szczesny non di certo perfetto a differenza del suo opposto Sirigu, bianconeri che pagano le tante assenze e la mancanza di un vero rifinitore che in assenza di Dybala non esiste in squadra soprattutto dopo la cessione di Pjanic.

94′ Fine della partita, Torino-Juventus 2-2.

93′ Baselli di punizione chiama al miracolo Szczesny.

91′ Quattro minuti di recupero.

90′ Sanabria vicino alla rete del vantaggio con un colpo di testa.

88′ Fuori Alex Sandro e dentro Rabiot per la Juventus.

86′ Pirlo fa scaldare alcuni primavera in panchina, potrebbe esserci spazio per qualche ragazzo.

84′ Cristiano Ronaldo di testa chiama alla parata Sirigu in tuffo.

82′ Juventus che vuole la vittoria, reazione rabbiosa.

80′ Palo di Bentancur! tiro da fuori area che chiama alla respinta di Sirigu che devia sul palo.

78′ Gooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooo, di testa insacca sul secondo palo e pareggia i conti, Torino-Juventus 2-2.

76′ Dentro Zaza e fuori Belotti nel Torino.

74′ Dentro Bernardeschi e Ramsey per Danilo e Kulusevski nella Juventus.

72′ Ancora Ronaldo di testa non trova la porta.

70′ Giallo per Cuadrado per fallo a centrocampo.

68′ Fuori Rincon e dentro Lukic per il Torino.

66′ Cross di Chiesa per Ronaldo che viene fermato da Sirigu.

64′ Tiro di Ronaldo da fuori area che finisce sul fondo.

62′ Juventus che spinge sulle fasce tentando di andare al cross sia da destra che da sinistra.

60′ Giallo per Rincon per fallo a centrocampo.

58′ Chiesa al volo non trova la partita, tentativo complicato.

56′ Difesa altissima della Juventus che sale fino a centrocampo.

54′ Juventus che spinge ferocemente per arrivare al pareggio.

52′ Sirigu vola e va a levare dalla rete un colpo di testa di Ronaldo.

50′ Chiesa da fuori area va vicino alla rete del pari!

48′ Gooooooooooooooooooool, Sanabriaaaaaaaaaaaaaaa, grave errore di Kulusevski che regala palla a Sanabria che si invola in porta e beffa un non incolpevole Szczesny sul primo palo, Torino-Juventus 2-1.

46′ Inizia la ripresa!

18.55 Partita che inizia con la Juventus che riesce ad andare meritamente in rete con Chiesa poi il Torino reagisce arrivando al pari grazie al tap-in di Sanabria su un tiro di Mandragora, partita ancora tutta da vivere.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo Torino-Juventus 1-1.

43′ Morata di testa chiama al miracolo Sirigu!

41′ Giallo per Ansaldi per un fallo tattico su Cuadrado.

39′ Possesso palla prolungato per la Juventus.

37′ Tiro di Cristiano Ronaldo che si infrange sulla schiena di Buongiorno.

35′ Centrocampo della Juventus che non riesce a prendere il comando delle operazioni.

33′ Pirlo chiede a Cuadrado e Chiesa di puntare il diretto avversario.

31’Juventus che prova ad alzare il baricentro.

29′ Non perfetta la respinta di Szczesny nel tiro di Mandragora, rendimento in costante peggioramento per il portiere polacco.

27′ Gooooooooooooool, Sanabriaaaaaaaaaaaaaaa, tiro di Sanabria che mette in difficoltà Szczesny e sulla respinta l’attaccante granata mette in rete, Torino-Juventus 1-1.

25′ Juventus che non riesce più come ad inizio primo tempo a spingere costantemente.

23′ Ansaldi cross per Rincon che al volo sbatte il pallone sul corpo di Chiellini.

21′ Torino che prova un reazione alla rete dello svantaggio.

19′ Verdi con il destro su punizione manda sulla barriera della Juventus.

17′ Spinge ancora la Juventus che vuole il raddoppio.

15′ Goooooooooooooooooool, Chiesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, l’esterno della nazionale dalla fascia rientra e riesce a tirare sotto le gambe del portiere, Torino-Juventus 0-1.

13′ Errore di Alex Sandro che lancia lungo per Chiesa che invece voleva la palla servita nei piedi, non al massimo l’approccio del brasiliano alla partita.

11′ Grave errore di Alex Sandro che si fa rubare palla da Rincon, Belotti murato da De Ligt davanti al portiere.

9′ Mandragora di piatto ci prova sul secondo palo, pallone fuori di un soffio.

7′ Chiesa punta l’uomo e va al tiro, respinge Sirigu.

5′ Ronaldo di testa serve Chiesa che al volo non trova il secondo palo.

3′ Subito tiro di Ronaldo da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

1′ Inizia la partita!

17.56 Squadre in campo tra poco si parte!

17.53 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre!

17.49 Quello di oggi sarà il 152º confronto in Serie A tra Torino e Juventus: guidano i bianconeri per 73 successi a 35 – 43 i pareggi che chiudono il bilancio nel massimo campionato.

17.46 Il Torino ha vinto solo una delle ultime 29 partite di Serie A contro la Juventus (2-1 nell’aprile 2015): completano il parziale 22 successi bianconeri e sei pareggi.

17.43 La Juventus è sempre rimasta imbattuta nelle 14 sfide di Serie A disputate di sabato contro il Torino: 13 successi e un pareggio (1-1 nel maggio 2017).

17.40

17.37 La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte di Serie A contro il Torino (1P), incluse le ultime cinque, tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale: potrebbe per la prima volta nella competizione vincere sei sfide esterne di fila contro i granata.

17.34 Il Torino è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato (23), frutto anche delle cinque sconfitte una volta sopra nel punteggio (altro record negativo).

17.31 La Juventus ha la miglior difesa di questa Serie A con 23 gol subiti, meno della metà di quelli incassati dal Torino (50).

17.28 Il Torino è tuttavia anche la formazione che negli ultimi 15 minuti di partita ha incassato più reti (15) nel corso di questo campionato.

17.25 Torino e Juventus sono le due squadre che hanno realizzato più reti nell’ultimo quarto d’ora di partita in questa Serie A (15 entrambe).

17.22 Nel settembre 2019, con la maglia del Parma, Dejan Kulusevski ha trovato il suo primo gol in Serie A, in una partita contro il Torino (per lo svedese anche un assist in quell’occasione).

17.18 Il Torino è la formazione contro cui Juan Cuadrado ha preso parte a più reti in Serie A: 10, frutto di tre gol e sette assist.

17.15 All’andata vinse in rimonta la Juve 2-1 con i gol di McKennie e Bonucci (oggi nemmeno convocati, il primo per provvedimento disciplinare preso da Pirlo e il secondo per la positività al Covid). Vediamo insieme le scelte dei due allenatori.

17.12 Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria. All. Nicola

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

17.08 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale del derby tra Torino-Juventus, partita di Serie A Tim 2020/21.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Torino-Juventus match di Serie A Tim 2020/2021, derby con tante assenze ma dai tre punti fondamentali.

Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, Demiral e Bonucci positivi al Covid-19 al rientro dalle nazionali. Esclusi Arthur, Dybala e McKennie dopo la festa nell’abitazione americano. Non destano preoccupazione le condizioni di Chiellini, rientrato anzitempo dalla Nazionale perché acciaccato. Il difensore della nazionale, vista l’emergenza, sarà chiamato a fare coppia centrale con De Ligt, alternativa Alex Sandro centrale o il giovane Dragusin. In porta Szczesny, sulle corsie laterali Cuadrado a destra e Danilo a sinistra. In mediana Bentancur e Rabiot. Sulle due fasce dovrebbero agire Ramsey (recuperato) a destra e a sinistra Chiesa, davanti coppia d’attacco composta da Morata e Cristiano Ronaldo, Kulusevski dovrebbe partire dalla panchina.

Nicola si affiderà al 3-5-2 e registra la pesante assenza di Singo sulla fascia destra, con il giovane esterno vittima di una distrazione al retto femorale. Al suo posto dovrebbe trovar spazio dal primo minuto Vojvoda, con Ansaldi sulla fascia opposta, Mandragora in cabina di regia e Rincon e Lukic (favorito su Gojak) mezzali. Davanti si va verso la riproposizione del tandem formato da paraguayano Sanabria e da Belotti, reduce dalle partite in Nazionale. Problemi anche in difesa: Nkoulou, negativizzatosi al Covid-19 dopo 31 giorni, siederà al massimo in panchina. Fuori per Lyanco causa lombalgia, potrebbe toccare al giovane Buongiorno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Torino-Juventus match di Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

