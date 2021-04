LIVE PSG-Manchester City, Champions League in DIRETTA: Mbappé vuole scatenarsi, Kean troverà spazio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale PSG-Manchester City, semifinale d’andata di Champions League 2020/21, Mbappe sfida la squadra di Pep Guardiola.

Pochettino sceglie il tridente Neymar, Mbappè (non al meglio) e Di Maria nel suo 4-3-3 con Kean e Icardi che partiranno dalla panchina, mentre a centrocampo Paredes, Gueye e l’azzurro Verratti giocheranno come titolari. In porta Keylor Navas recupera, difesa a quattro composta dall’ex romanista Florenzi a destra, Marquinhos che dovrebbe aver risolto i problemi fisici che lo attanagliano, Kimpembe e Kurzawa. Kehrer e Diallo andranno in panchina.

Guardiola dovrebbe confermare Foden come falso nove, lasciando i soliti Bernardo Silva e Mahrez ad agire sulle fasce. In mezzo Rodri perno centrale in mediana con Gundogan e De Bruyne ai lati, tra i pali Ederson. Retroguardia composta da Walker a destra, Ruben Dias, Laporte al centro e Cancelo terzino sinistro. Restano in panchina Sterling e Gabriel Jesus. Stones si gioca il posto con Ruben Dias.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di PSG-Manchester City match d’andata di semifinale della Champions League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!