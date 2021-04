LIVE Perugia-Civitanova, Finale Scudetto volley in DIRETTA: gara-1 dalle 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara1 della finale scudetto di Superlega Maschile 2020/2021: in campo al PalaBarton alle 17.30 Sir Safety Perugia e Lube Civitanova. La serie si disputa al meglio delle cinque gare con eventuale bella in casa di Perugia che ha vinto la regular season.

Rispetto all’ultima finale disputata, quella di Coppa Italia a Casalecchio a gennaio, sono cambiate tante cose, a partire dalla guida tecnica dei marchigiani, affidata a Gianlorenzo Blengini che ha preso il posto di Fefè De Giorgi, fino ad arrivare alla condizione generale che allora era sicuramente migliore per una Civitanova che, in caso di vittoria, andrebbe a prendersi il sesto scudetto della storia, mentre Perugia è a caccia del secondo.

In semifinale i marchigiani, come da programma, hanno faticato di più a piegare la resistenza di Trento, rispetto a quanto non abbia dovuto soffrire Perugia contro la rivelazione Monza e anche questo, al termine di una stagione estenuante potrebbe fare la differenza. Poi c’è il fattore Atanasijevic che potrebbe tornare titolare, dopo mesi di panchina forzata, per cercare di ottenere l’ultimo successo nelle file di Perugia. La Lube schiererà De Cecco in regia, Rychlicki opposto, le bande Leal e Juantorena, i centrali Simon e Anzani e Balaso libero, Perugia risponderà con Travica in regia, Ter Horst opposto, i centrali Russo e Solè e le bande Leon e Plotnytskyi con Colaci libero.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Gara1 della finale scudetto di Superlega Maschile 2020/2021: in campo al PalaBarton Sir Safety Perugia e Lube Civitanova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini