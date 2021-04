LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 80-69, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini volano sul 2-0 nella serie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.45 Il miglior realizzatore dell’Armani è Kevin Punter, che chiude a 20 punti. In doppia cifra anche Sergio Rodriguez (13 punti), Shavon Shields (12 punti) e Zach LeDay (10 punti). Tra i bavaresi spiccano i 23 punti di Wade Baldwin IV.

22.42 Dopo la gara-1 decisa a fil di sirena, Milano si prende gara-2 con autorità: al “Mediolanum Forum” finisce 80-69. Primo tempo dominato dai meneghini, che poi sono stati bravi a resistere al tentativo di riavvicinamento dei bavaresi nel terzo quarto.

FINALE: Olimpia Milano-Bayern Monaco 80-69

FINITAAAAA!! GARA-2 E’ DI MILANOOOO!

80-69 LEDAY DALL’ANGOLOOOOOO! +11 Milano a 1’17” dalla sirena!

77-69 Assist di Baldwin, tripla di Lucic. -8 Bayern!

77-66 1/2 di Hines in lunetta.

76-66 Assist di Lucic, Zipser firma la tripla del -10.

76-63 Tripla di Zipser dall’angolo.

76-60 Hineees! +16 Milano, quasi fatta per l’Olimpia.

Timeout Bayern. 6’35” da giocare.

74-60 Consegnato di Hines, Micov arriva facilmente al canestro avversario.

72-60 2/2 di Baldwin in lunetta.

72-58 Sisko recupera un pallone che sembrava persa e segna col runner.

72-56 1/2 ai liberi per Baldwin.

72-55 IL CHACHOOOO CON LA TRIPLAAA! Ennesima tripla pesantissima della sua serata!

69-55 Evans batte Baldwin e firma il nuovo +14.

67-55 La risposta di Reynolds con un bel movimento sotto le plance.

67-53 Palleggio, arresto e tiro di LeDay.

FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Bayern Monaco 65-53

65-53 La risposta clamorosa di Baldwin sulla sirena! Il Bayern non molla.

65-50 LA TRIPLA DEL CHACHOOO!

62-50 EVANS CON LA SCHIACCIATA! Respira l’Olimpia!

60-50 Rodriguez amministra i due liberi per i falli tecnici.

Doppio fallo tecnico ad Andrea Trinchieri. Il coach del Bayern deve abbandonare il campo.

58-50 1/2 ai liberi anche per Gist.

58-49 1/2 di Evans in lunetta.

57-49 La penetrazione di Shields! Un po’ di respiro per l’Armani!

55-49 Gist in lunetta completa il gioco da tre punti.

55-48 Gist segna e subisce il fallo. Si allunga il parziale del Bayern.

55-46 Reynolds sfida Evans e chiude con un bel semigancio. Parziale di 0-9 per i bavaresi.

Infrazione dei 24” per l’Olimpia. Momento complicato per i meneghini.

55-44 Baldwin attacca l’area e si appoggia al vetro. Occhio, Bayern a -11.

Timeout Milano.

55-42 Baldwin sfida Evans, lo fa saltare con la finta e segna dalla media distanza.

55-40 Ribaltamento di Reynolds, Lucic va a bersaglio con la tripla.

55-37 3/3 in lunetta di Punter.

52-37 Tripla di Baldwin.

52-34 Scorribanda di Punter che appoggia a tabellone il +18.

50-34 Gist si appende il ferro con prepotenza.

50-32 2/2 di Punter ai liberi.

48-32 Gist completa il gioco da tre punti.

48-31 Assist di Baldwin, Gist segna e subisce il fallo.

48-29 1/2 di Hines ai liberi.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.41 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa!

21.39 In evidenza Kevin Punter e Shavon Shields, unici due meneghini in doppia cifra rispettivamente con 13 e 11 punti. Per un Bayern in grandissima difficoltà da segnalare i 10 punti di Wade Baldwin IV.

21.37 Primo tempo superlativo per l’Olimpia Milano che è avanti di diciotto punti nella gara-2 contro il Bayern Monaco. Dominio totale dei meneghini che sono stati abili ad indirizzare il match fin dal primo quarto approfittando anche della fragilità psicologica dei bavaresi dopo il finale shock di gara-1.

FINE PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-Bayern Monaco 47-29

47-29 IL CHACHOOOOOOO DA TREEEEE!

Timeout Milano. 12” sul cronometro, Messina vuole preparare al meglio l’ultimo possesso del primo tempo.

44-29 Baldwin in lunetta completa il gioco da tre punti.

44-28 Gran giocata di Baldwin che sfida Shields, segna con la tabellata e subisce il fallo del n.31 milanese.

44-26 2/2 di Shields in lunetta. Infallibile Milano ai liberi stasera.

42-26 1/2 in lunetta di Reynolds.

Ultimo minuto del primo tempo.

42-25 Baldwin apre, Lucic trova la tripla del -17.

42-22 2/2 di Tarczewski ai liberi.

40-22 Contropiede Bayern, Sisko dalla media distanza trova la retina.

40-20 2/2 in lunetta per Baldwin.

40-18 LEDAY DA TREEE! CHE PARTITA STA FACENDO L’OLIMPIA! +22!

37-18 Primi due punti per Sisko.

37-16 Tripla di Punter, imperversa l’attacco milanese!

34-16 Prima ripartenza della serata per il Bayern, due punti comodi per Lucic.

34-14 Palleggio, arresto e tiro di Delaney! +20!!

Fallo di sfondamento di Baldwin. Notte fonda per il Bayern.

32-14 LA CLASSE DI SHIELDS! DOMINA L’OLIMPIA! Timeout obbligato per Trinchieri.

30-14 Hines riceve, sfida Zipser e appoggia al tabellone.

28-14 Gran giocata del Chacho lungo la linea di fondo!

26-14 Reynolds fisicamente prepotente contro Evans, altri due punti per lui.

FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano-Bayern Monaco 26-12

Sul primo ferro la tripla forzata di Baldwin.

Ultimo possesso del Bayern.

26-12 2/2 di Reynolds in lunetta.

26-10 Shields realizza il libero supplementare.

25-10 ALTRA SCORRIBANDA DI SHIELDS! Difesa del Bayern in crisi, altro potenziale gioco da tre punti.

23-10 Grandissimo canestro di Reynolds dalla media distanza.

23-8 2/2 di Baldwin ai liberi.

23-6 Shields realizza il tiro libero supplementare.

22-6 COAST TO COAST DI SHIELDS! Canestro e fallo subito, dominio totale dei meneghini.

20-6 Solo 1/3 ai liberi per Zipser. Momento tremendo per il Bayern.

20-5 Datome amministra il tiro libero. 20-0 di parziale per l’Olimpia!

Fallo tecnico contro la squadra bavarese.

19-5 Ancora Delaney! Gioca spalle a canestro contro Sisko e trova solo la retina. Il Bayern in nettissima difficoltà.

Timeout Bayern.

17-5 Assist di Rodriguez, con un po’ di fortuna LeDay certifica il parziale di 17-0.

15-5 Delaney in lunetta completa il gioco da tre punti.

14-5 LA FIAMMATA DI DELANEY! Tabellata vincente quasi sulla sirena dei 24” con fallo di Gist. Continua il magic moment dell’Olimpia.

Timeout televisivo in corso.

12-5 2/2 anche per Punter. Già in doppia cifra l’ex Virtus Bologna.

10-5 2/2 di Delaney in lunetta, si allunga il parziale milanese.

8-5 Punter completa il gioco da tre punti. Parziale di 8-0 per l’Armani, tutto firmato dal playmaker statunitense.

7-5 Punter penetra, segna e subisce il fallo di Seeley.

5-5 Apertura di Hines, Punter piazza la tripla del pareggio!

0/2 in lunetta di Radosevic.

2-5 Contropiede Olimpia, Punter sblocca i meneghini.

0-5 Grande movimento di Gist, buona partenza dei tedeschi.

0-3 A stappare il match è la tripla di Baldwin.

INIZIO MATCH

20.44 QUINTETTO BAYERN – Baldwin, Seeley, Lucic, Radosevic, Gist.

20.43 QUINTETTO MILANO – Punter, Delaney, Micov, LeDay, Hines.

20.40 Le squadre hanno completato la fase di riscaldamento pre-partita. Quasi tutto pronto ad Assago.

20.35 Al “Mediolanum Forum” avrà luogo il secondo atto della sfida tutta italiana tra Ettore Messina e Andrea Trinchieri: si prevedono scintille e spettacolo anche stasera.

20.30 Considerato l’andamento di gara-1, il match odierno rischia di avere un impatto psicologico pesantissimo sul prosieguo della serie: Milano vuole una vittoria per mettere il Bayern con le spalle al muro.

20.25 Gara-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore: i meneghini, sotto di diciassette lunghezze a fine primo tempo, sono riusciti a recuperare e ad imporsi per 79-78 grazie a un capolavoro di LeDay direttamente da una rimessa laterale con 1”2 da giocare.

20.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-2 dei quarti di finale dei playoff dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-2 dei quarti di finale dei playoff dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Il match odierno rischia di avere un impatto pesantissimo sul prosieguo della serie (ricordiamo che si gioca al meglio delle cinque partite). Gara-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore: i meneghini, dopo un primo tempo decisamente non all’altezza delle aspettative e chiuso difatti in svantaggio di diciassette lunghezze, hanno avuto la forza di recuperare pian piano il divario e di giocarsela punto a punto nel concitato finale, dove il definitivo 79-78 è arrivato proprio a fil di sirena grazie a un capolavoro di Zach LeDay direttamente da rimessa laterale con 1”2 sul cronometro.

Appare evidente che dopo un inizio del genere gara-2 sarà fondamentale soprattutto dal punto di vista psicologico: se Milano dovesse riuscire ad andare sul 2-0 metterebbe tantissima pressione ai tedeschi e avrebbe poi ben tre match point a disposizione per volare alle Final Four, mentre il Bayern con una vittoria rimetterebbe tutto in parità.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

