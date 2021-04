Basket, Eurolega 2021: Milano questa volta comanda da subito e si porta sul 2-0 con il Bayern

Due su due per l’A|X Armani Exchange Milano che batte il Bayen Monaco e dalla prossima partita avrà tre match point a disposizione per conquistare un posto nelle Final Four dell’Eurolega. E questa volta, a dispetto di gara 1, l’Olimpia non soffre e, nonostante un terzo quarto da dimenticare, guida per tutto il match e si impone.

L’avvio del match sembra ricalcare gara 1, con il Bayern che trova subito una tripla con Baldwin IV e Milano che sbaglia un paio di canestri facili, permettendo agli ospiti di andare sullo 0-5. Ma le similitudini con la partita di due giorni fa finiscono qui. Cambia marcia l’Olimpia e, soprattutto, rispetto a martedì cambia marcia Kevin Punter, una delle note dolenti nella prima sfida. Un parziale personale di 8-0, frutto di un canestro, una tripla e un gioco da tre punti fanno volare Milano, che non si ferma e mette a segno un 20-0 devastante, figlio anche di sette punti di Delaney. È frastornato il Bayern e anche l’altra delusione di gara 1, Shavon Shields, si scatena e si va al primo riposo con l’A|X Armani Exchange avanti 26-12.

Dopo tre minuti del secondo quarto Milano tocca il massimo vantaggio sul +20, che aumentano poco dopo con una tripla di un ritrovato Punter, che mette a segno 13 punti nel primo tempo. Un canestro da oltre l’arco di LeDay porta a +22 il vantaggio dei padroni di casa, che poi alzano parzialmente il piede dall’acceleratore e permettono al Bayern se non di rientrare in partita, almeno di limitare i danni in un primo tempo dominato dai biancorossi. Sono Lucic e Baldwin IV a smuovere le acque per i tedeschi, ma un canestro allo scadere di Rodriguez manda le squadre negli spogliatoi sul 47-29, con Milano che chiude con un perfetto 50% da due punti, un 50% da tre punti e il 100% dalla lunetta, mentre il Bayern in attacco paga soprattutto il 2/9 da oltre l’arco, percentuale ben diversa da quella di due giorni fa.

Aumentano gli errori sotto canestro da entrambe le parti a inizio ripresa, con il Bayern che prova ad accorciare il distacco, ma Milano che colpisce punto su punto. A metà quarto tre canestri consecutivi permettono agli ospiti di riportarsi a -6, con un parziale di 0-12. I ragazzi di Ettore Messina iniziano a commettere banali errori palla in mano e solo a due minuti dalla fine del quarto i padroni di casa si danno una scossa con Shields. A un minuto dalla fine, però, sbotta Andrea Trinchieri in panchina, doppio fallo tecnico e il coach deve abbandonare il parquet. E la schiacciata di Evans riporta Milano sul +12 e le squadre vanno all’ultimo riposo sul 65-53.

Ora Milano ha ritrovato la sicurezza dei primi due quarti e dopo 90 secondo la tripla di Rodriguez riporta sul +17 i padroni di casa, che ora hanno il match di nuovo in controllo. Prova a riaprirla Zipser da oltre l’arco con due centri che valgono il -10 a quattro minuti dalla fine. La tripla di Lucic vale il 77-69, ma risponde il solito LeDay e Milano che respira e torna in doppia cifra. Ormai non c’è più tempo per il Bayern Monaco che deve alzare bandiera bianca e vedere l’Olimpia Milano scappare via sul 2-0 nella serie. Ora si va a Monaco per gara 3 ed eventuale gara 4, ma si va via da Milano con l’A|X che si impone 80-69.

