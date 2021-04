LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 6-7 7-5, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: lo spagnolo non abdica in una partita immensa e vince il 12° titolo in Catalogna!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.58 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

19.57 Diamo un’occhiata alle statistiche di una delle sfide più belle del 2021. 242 punti giocati in totale, con lo spagnolo che ne ha vinti 123 (51%) e 119 il greco (49%). Servizio fondamentale in finale con lo spagnolo che ha perso due volte il servizio, con 11 palle break salvate su 13 chance. Il #5 al mondo ha salvato 8 chance su 12, perdendo quattro volte il servizio. 74% punti vinti con la prima di servizio per Tsitsipas che ha vinto il 43% di punti con la seconda mentre Nadal ha avuto una percentuale di punti con la prima pari al 69% e il 55% con la seconda.

19.55 Rafael Nadal vince il 12° titolo in carriera a Barcellona al termine di un match infinito, uno dei più belli della stagione durato 3 ore e 38 minuti! Lo spagnolo vince 6-4 (6)6-7 7-5 contro Stefanos Tsitsipas che non riesce a spodestare il Re dal suo trono sulla terra rossa. Primo titolo stagionale per il maiorchino che batte il #5 al mondo nonché #1 della Race che esce deluso da una battaglia infinita in cui ha avuto le chance di essere in vantaggio nei primi due parziali ma per poi farsi rimontare dall’iberico, che ha annullato un match point (due quelli annullati dall’ellenico) e ha conquistato l’87esimo trofeo in carriera!

FINE TERZO SET

7-5 GAME SET AND MATCH RAFAEL NADAL! 12° TITOLO A BARCELLONA!!!!!

AD-40 TERZO MATCH POINT NADAL! Servizio e diritto diagonale dello spagnolo che attacca la rete con prepotenza e chiude il punto sottorete.

40-40 Servizio e diritto lungolinea profondo di Nadal: sul nastro il recupero del greco.

30-40 PALLA DEL CONTROBREAK!!! Errore di Nadal sottorete sul rovescio centrale del greco.

30-30 DOPPIO FALLO NADAL! PARTITA INFINITA A BARCELLONA.

30-15 Scappa via il diritto lungolinea dello spagnolo in uscita dal servizio.

30-0 Prima esterna di Nadal.

15-0 In rete il rovescio lungolinea del greco.

5-6 BREAK NADAL! Lo spagnolo sfrutta l’errore dell’ellenico e può servire per il match.

40-AD ALTRA CHANCE PER NADAL! Game infinito nel terzo set.

40-40 Nadal varia continuamente anche sulle accelerazione del greco e diritto in rete di Tsitsipas.

AD-40 Servizio e diritto vincente dell’ellenico.

40-40 Servizio e diritto diagonale del greco che attacca la rete con la volée di diritto: scappa via il recupero dell’iberico.

40-AD ALTRA PALLA BREAK NADAL! Servizio e diritto del greco ma la risposta profonda dello spagnolo lo aiuta a chiudere.

40-40 Servizio e diritto del greco.

30-40 Servizio e diritto di Tsitsipas che attacca la rete con la volée di rovescio e chiude con quella di diritto dopo il recupero dello spagnolo.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL! MA CHE PUNTO HA GIOCATO?!!!!! Lo spagnolo trova un lob sulla riga di fondo dopo il diritto diagonale del greco e poi chiude con a palla corta.

15-30 Doppio fallo di Tsitsipas.

15-15 Servizio e diritto diagonale del greco che poi sbaglia con il diritto dal centro del campo sul lob di Nadal.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Tsitsipas.

5-5 NADAL PROLUNGA IL MATCH! Un match point salvato e pubblico incitato dal maiorchino che ha trovato una demi-volée deliziosa.

AD-40 Scappa via il rovescio dell’ellenico: scambio durissimo di due giocatori allo stremo delle forze.

40-40 Errore di diritto di Nadal che non chiude con lo smash in contropiede e Tsitsipas si difende dal lato del rovescio.

AD-40 In corridoio il rovescio del greco dopo quello lungolinea di Nadal che varia e destabilizza il greco.

40-40 CHE RISCHIO DI NADAL! Lo spagnolo rischia con la seconda e il nastro con il diritto ma Tsitsipas trova la rete con il rovescio.

30-40 MATCH POINT TSITSIPAS!!! CHE ERRORE DI NADAL SOTTORETE CON IL DIRITTO!

30-30 Scappa via il diritto di Nadal sulla diagonale di diritto: Tsitsipas a due punti dal match.

30-15 CHE SCAMBIO!!!! Giocatori fantastici quest’oggi: Tsitsipas stecca con il diritto dopo una diagonale pazzesca dominata con il rovescio dall’iberico.

15-15 Brutto diritto dello spagnolo che non trova il campo dal centro del campo.

15-0 Palla corta di Nadal in uscita dal servizio e passante di rovescio.

5-4 Tsitsipas tiene il servizio e al cambio campo l’avversario dovrà prolungare il match.

40-15 Risposta profonda di Nadal che trova il diritto vincente.

40-0 Servizio e diritto diagonale del classe ’98.

30-0 Tsitsipas continua a spingere e trova il rovescio lungolinea vincente.

15-0 Prima centrale del greco.

4-4 Altro game a zero: terza volta nel set e guerra di nervi apertissima!

40-0 Attacco corto di Tsitsipas e passante di Nadal con il rovescio diagonale.

30-0 Risposta lunga del greco.

15-0 Scappa via il back di rovescio di Tsitsipas su uno scambio durissimo sulla diagonale di diritto.

4-3 Game rapidi: servizio a zero dell’ellenico.

40-0 Ace esterno del greco.

30-0 Servizio e palla corta vincente del greco: volée vincente di rovescio sul recupero di Nadal.

15-0 Risposta lunga dello spagnolo.

3-3 Servizio a zero per il maiorchino.

40-0 Ottima prima di Nadal.

30-0 Servizio e diritto dello spagnolo.

15-0 Stecca di rovescio in risposta del greco.

3-2 Tsitsipas conduce il secondo parziale.

AD-40 Servizio e diritto diagonale di Tsitsipas.

40-40 RECUPERO MAGISTRALE DI NADAL! Palla corta del greco ben recuperata da Nadal che realizza il passante di diritto.

AD-40 Ottima prima del classe ’98.

40-40 DIRITTO PERFETTO DI NADAL! Il greco prova ad aprirsi il campo ma lo spagnolo si supera in difesa.

40-30 Servizio e diritto di Tsitsipas.

30-30 Diritto lungolinea vincente di Nadal: in ritardo Tsitsipas.

30-15 Lunga la risposta dello spagnolo.

15-15 Risposta profonda di Nadal: in ritardo dal greco.

15-0 Buona prima di Tsitsipas.

2-2 Si carica Nadal dopo un’ottima prima: match durissimo a Barcellona!

AD-40 Gran diritto lungolinea di Nadal: scappa via il rovescio del greco.

40-40 Gran risposta di rovescio del greco.

40-30 Si ferma sul nastro il diritto del greco sulla seconda dello spagnolo.

30-30 Gran prima esterna di Nadal.

15-30 Risposta profonda del greco: lento Nadal in uscita dal servizio.

15-15 GRAN PASSANTE DI TSITSIPAS! Rovescio delizioso diagonale del greco dopo lo smash diagonale di Nadal.

15-0 Dopo il doppio fallo annullato a Nadal, si ferma sul nastro la smorzata di Tsitsipas.

2-1 Servizio e diritto del greco e game rapido a Barcellona.

40-15 Serve&volley vincente di Tsitsipas.

30-15 Nadal è devastante da fondocampo con il diritto diagonale per poi chiudere con quello lungolinea.

30-0 Servizio e diritto lungolinea del greco.

15-0 Passante di diritto di Tsitsipas dopo l’attacco in contropiede di Nadal.

1-1 Servizio a zero per lo spagnolo.

40-0 Diritto vincente di Nadal dal centro del campo dopo il recupero corto del greco.

30-0 Scappa via la risposta del greco.

15-0 Servizio e diritto dello spagnolo.

1-0 Quarto ace del greco.

AD-40 Servizio e diritto del greco: lunga la difesa dello spagnolo.

40-40 Tsitsipas attacca la rete con il diritto diagonale ma la volée è lunga.

AD-40 Servizio e diritto del greco.

40-40 Lungo il diritto in spinta del greco portato via dal nastro dopo il recupero dello spagnolo.

40-30 Aggressivo il maiorchino in risposta con il diritto.

40-15 Largo il diritto difensivo in recupero di Nadal dopo il diritto lungolinea del greco.

30-15 Gran prima del #5 al mondo.

15-15 Servizio e diritto del greco.

0-15 Lungo il rovescio in difesa di Tsitsipas.

0-0 Comincia il set decisivo!

INIZIO TERZO SET

18.36 Stefanos Tsitsipas porta la Finale al terzo set! Dopo oltre due ore i due giocatori si giocano ancora il titolo di Barcellona a suon di spettacolo. Il greco ha annullato due match point nel decimo gioco e conquistato il parziale al tie-break nonostante le due chance annullate da Nadal, che ha recuperato anche in questo parziale dopo il break subito nel terzo gioco.

FINE SECONDO SET

8-6 SECONDO SET STEFANOS TSITSIPAS! SI VOLA AL TERZO PARZIALE!

6-7 SET POINT TSITSIPAS! DOPPIO FALLO NADAL.

6-6 Servizio e diritto lungolinea di Nadal.

6-5 CHE PUNTO SIGNORI E SIGNORE!!!!! Tsitsipas incanta da fondocampo provando a variare, realizza la palla corta ma lo spagnolo ci arriva e chiude il punto con la volée di diritto.

6-4 DUE SET POINT TSITSIPAS! Scappa via il rovescio dello spagnolo: aggressivo il greco in uscita dal servizio.

4-5 Tsitsipas gioca in maniera aggressiva con il diritto a sventaglio e attacca la rete: lungo il lob dello spagnolo.

4-4 CONTRO MINI-BREAK DI TSITSIPAS! Smorzata vincente di rovescio del greco.

3-4 DIRITTO PAZZESCO DI TSITSIPAS! Il greco attacca con il diritto diagonale dopo un gran rovescio che gli ha permesso di cambiare dalla zona difensiva a quella offensiva.

2-4 MINI-BREAK TSITSIPAS! Scappa via il diritto a sventaglio del greco.

3-2 Secondo ace di Nadal.

2-2 Nadal cambia ritmo con il rovescio diagonale e chiude il punto.

2-1 Buona prima di Tsitsipas.

1-1 Scappa via il diritto a sventaglio dello spagnolo dal centro del campo.

1-0 Nadal vince uno scambio durissimo condotto con il rovescio, poi attacca con il diritto diagonale e chiude a rete con la volée di diritto.

6-6 Servizio e diritto del greco: il secondo set si deciderà al tie-break.

40-30 Risposta profonda di Nadal: in rete il diritto del greco.

40-15 Servizio e diritto diagonale del greco che chiude con la volée di rovescio.

30-15 Contropiede lungo di Nadal dopo il rovescio del greco.

15-15 Servizio centrale e smash vincente.

0-15 Scappa via il diritto del greco dal centro del campo.

6-5 Nadal si salva al servizio annullando tre palle break e mette ancora pressione al greco.

AD-40 In corridoio il diritto del greco che prova a spuntarla nella diagonale di diritto.

40-40 Servizio e diritto diagonale pazzesco di Nadal che annulla tre chance di break.

30-40 Nadal muove l’avversario e varia con il rovescio: in corridoio il diritto del greco.

15-40 Bravissimo Nadal in uscita dal servizio con il diritto lungolinea.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Scappa via il diritto di Nadal dal centro del campo.

0-30 In corridoio il contropiede di diritto di Nadal: game fondamentale.

0-15 Gran risposta di diritto del greco.

5-5 CON CORAGGIO TSITSIPAS PROLUNGA IL MATCH! Recupero dello spagnolo sulla palla corta e chiusura a rete del greco con la volée di rovescio.

AD-40 Risposta profonda dello spagnolo che chiude con il diritto ma è lungo.

40-40 Servizio e diritto lungolinea del greco che chiude con coraggio sottorete.

30-40 Servizio e schiaffo a volo di Tsitsipas che chiude con lo smash.

15-40 DUE MATCH POINT NADAL! Altro errore del greco in uscita dal servizio.

15-30 Servizio e diritto del greco ma il colpo termina lungo.

15-15 Si ferma sul nastro il recupero dello spagnolo dopo il diritto diagonale di Tsitsipas.

0-15 Diritto profondo di Nadal che chiude con il diritto diagonale.

5-4 Serve&volley di Nadal che non gioca la volée e mette pressione al greco.

40-30 Rovescio lungo dell’iberico dopo il diritto diagonale di Tsitsipas.

40-15 Scappa via il rovescio del greco dopo il diritto lungolinea dello spagnolo.

30-15 Servizio e diritto dell’iberico: scappa via la soluzione diagonale.

30-0 DIRITTO PAZZESCO DI NADAL DA FUORI DAL CAMPO! Risposta angolata di Tsitsipas ma recupero incredibile dello spagnolo.

15-0 Servizio e smorzata vincente di Nadal.

4-4 Primo game a zero di Tsitsipas nel secondo set per l’ellenico.

40-0 Servizio e diritto diagonale del greco che chiude lungolinea.

30-0 Altra prima vincente del classe 1998.

15-0 Buona prima del greco.

4-3 Nadal conferma il break: lo spagnolo continua a crescere al servizio.

40-30 Gran chiusura a rete di Tsitsipas dopo la palla corta recuperata dallo spagnolo.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio in contropiede da Nadal.

30-15 Incrocio incredibile di Nadal con la prima.

15-15 Vincente in contropiede di rovescio dello spagnolo dopo quello lungolinea di Tsitsipas.

0-15 Largo il rovescio in passante di Nadal sull’attacco di Tsitsipas con il diritto.

3-3 CONTROBREAK NADAL! L’iberico ristabilisce l’equilibrio anche nel secondo set.

40-AD TERZA CHANCE DI NADAL! Contropiede vincente dello spagnolo.

40-40 Il greco rischia con un diritto non definitivo ma è largo il diritto di Nadal.

40-AD Si ferma sul nastro il rovescio di Tsitsipas e altra chance per lo spagnolo.

40-40 Gran prima del greco.

30-40 PALLA BREAK NADAL! L’ellenico attacca con il diritto e prova a chiudere con la volée di diritto ma si ferma sul nastro.

30-30 Scappa via la smorzata di Tsitsipas che aveva provato ad attaccare la rete.

30-15 Risposta lunga del #3 al mondo.

15-15 Risposta profonda di rovescio dell’iberico.

15-0 Servizio e diritto del greco che chiude con lo schiaffo a volo di diritto.

2-3 Nadal trova il diritto diagonale imprendibile e resta in scia.

40-30 Servizio e diritto di Nadal che chiude con la volée di diritto.

30-30 Gran palla corta del greco con il rovescio: game importantissimo.

30-15 CHE DIAGONALE DI TSITSIPAS! Gran rovescio del greco irraggiungibile per lo spagnolo.

30-0 In corridoio il diritto lungolinea dell’ellenico.

15-0 Lungo il diritto del greco che va fuori giri dopo la difesa estenuante sulle bordate di Nadal.

3-1 Break confermato da Tsitsipas che trova il rovescio diagonale a tutto braccio.

40-30 Nadal spinge in risposta con il diritto e trova il vincente lungolinea.

40-15 Secondo ace del classe ’98.

30-15 Gran prima di Tsitsipas.

15-15 Ottima seconda del greco.

0-15 CHE DIRITTO DI NADAL! Serve&volley di Tsitsipas che viene passato dalla difesa incredibile dello spagnolo sullo smash del greco.

1-2 BREAK TSITSIPAS! Il greco trova il diritto lungolinea vincente e strappa il servizio.

30-40 Nervoso Tsitsipas dopo il rovescio sul nastro sulla diagonale dominata da Nadal.

15-40 DUE PALLE BREAK TSISTIPAS! Torna a sbagliare con il diritto lo spagnolo.

15-30 Ottima risposta di diritto dell’ellenico.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Nadal.

0-15 Scambio durissimo vinto dal classe 1998 che sale in cattedra con il rovescio lungolinea e chiude con lo smash.

1-1 Tsitsipas torna a spingere da fondocampo: parità nel secondo set.

40-15 Bravissimo Tsitsipas con il diritto a chudere il punto dal centro del campo.

30-15 Doppio fallo per Tsitsipas.

30-0 Buona prima della testa di serie #2.

15-0 Servizio e diritto di Tsitsipas che chiude con il rovescio diagonale.

1-0 Nadal è in crescita adesso: Tsitsipas non trova più la giusta continuità.

40-15 Nadal ancora dominante con il diritto e attacca la rete chiudendo con la volée di diritto in allungo.

30-15 Buona prima di Nadal.

15-15 Terzo doppio fallo dello spagnolo.

15-0 LOB SPETTACOLARE DI NADAL! Tsitsipas sale in cattedra con il rovescio ma la difesa dell’iberico è imprendibile.

0-0 Comincia il secondo parziale della Finale!

INIZIO SECONDO SET

17.13 Rafael Nadal vince il primo parziale per 6 giochi a 4 rimontando un set dominato nella prima parte da Stefanos Tsitsipas che ha saputo variare e spingere. Ma dal possibile 4-1 in suo favore, l’ellenico è calato anche considerando il cambio di ritmo dell’iberico che con fortuna e strategia piazza due break di fila per vincere il primo set.

FINE PRIMO SET

4-6 BREAK NADAL E PRIMO SET! Rimonta clamorosa dello spagnolo nel parziale.

15-40 NADAL SPETTACOLARE! Lo spagnolo danza in campo con il diritto variando ritmo e chiudendo con lo smash per poi ottenere due set point.

15-30 Rischia Tsitsipas con il diritto diagonale dopo il recupero, l’ennesimo, di Nadal: si ferma sul nastro il suo rovescio in passante.

0-30 Nadal continua a insistere dal lato del rovescio: Tsitsipas non riesce più a variare da fondocampo.

0-15 Primo doppio fallo dell’ellenico che cambia racchetta.

5-4 Nadal torna in vantaggio nel primo set! Lo spagnolo sopravvive a un turno di servizio durissimo.

AD-40 Prima esterna vincente del #3 al mondo.

40-40 Tsitsipas gioca corto con il diritto a sventaglio e subisce il dominio di diritto di Nadal da fondocampo.

40-AD ALTRA CHANCE TSITSIPAS! Altro errore grave di Nadal che continua a vivere alti e bassi nel game.

40-40 Lungo il passante di diritto di Nadal sull’attacco di diritto lungolinea del greco.

AD-40 Altro servizio vincente dello spagnolo.

40-40 Gran seconda esterna di Nadal.

30-40 Ottima prima dello spagnolo.

15-40 DUE PALLE BREAK TSITSIPAS! Scappa via la volée dello spagnolo.

15-30 Scambio dominato da Nadal con il diritto: stecca il greco.

0-30 Bravissimo Tsitsipas in difesa dopo il recupero di diritto di Nadal sulla risposta diagonale del greco che poi attacca con il diritto e porta a casa il punto.

0-15 Lungo il lob di Nadal dopo una grande difesa considerando il diritto lungolinea e la chiusura a rete del greco.

4-4 CONTROBREAK NADAL! Lo spagnolo alza il livello del suo tennis nel momento più importante e trova il diritto diagonale vincente dopo aver insistito sul lato del rovescio.

30-40 Servizio e diritto lungolinea di Tsitsipas.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL! Servizio e rovescio diagonale del greco che attacca la rete ma sbaglia la volée di diritto.

15-30 Risposta profonda di diritto di Nadal.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Tsitsipas.

0-15 STOP-VOLLEY MAGISTRALE DI NADAL! Risposta profonda dello spagnolo, chiamato a rete dal greco e chiusura sul passante di diritto.

3-4 Nadal si difende come può e con la profondità resta in scia.

40-30 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale a campo aperto del greco.

30-0 Risposta profonda del greco: lento Nadal in uscita dalla seconda.

30-15 Gran risposta di diritto di Tsitsipas che si apre il campo e costringe l’avversario all’errore.

30-0 Servizio e diritto di Nadal.

15-0 Risposta in corridoio del greco.

4-2 CHE ROVESCIO DI TSITSIPAS! Scambio comandato da greco che domina con il diritto e chiude con il lungolinea.

40-15 Lunga la risposta di Nadal.

30-15 Servizio e diritto lungolinea del greco.

15-15 Serve&volley di Tsitsipas che chiude con lo smash.

0-15 Gran risposta di diritto di Nadal.

2-3 Game complicatissimo dallo spagnolo che annulla altre due palle break nonostante i problemi al servizio.

AD-40 Gran diritto di Nadal in uscita dal servizio dopo il rovescio steccato da greco.

40-40 Secondo doppio fallo dell’iberico.

AD-40 Nadal sale in cattedra con il diritto in uscita dal servizio: lungo il rovescio del greco.

40-40 Scappa via il rovescio di Tsitsipas dopo lo scambio dominato dallo spagnolo con il diritto.

40-AD ALTRA PALLA BREAK TSITSIPAS! Gran diritto diagonale giocata dal greco che ha giocato in maniera aggressiva dal primo scambio.

40-40 Servizio e diritto di Nadal che chiude con lo smash.

40-AD PALLA BREAK TSITSIPAS! Risposta profonda del greco e lento Nadal in uscita dal servizio.

40-40 Primo doppio fallo del match.

40-30 Rovescio vincente di Nadal in uscita dal servizio.

30-30 Servizio esterno e diritto diagonale vincente dello spagnolo.

15-30 Molto discontinuo l’iberico che sta soffrendo da fondocampo.

15-15 Buona prima di Nadal.

0-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI TSITSIPAS! Scambio durissimo in cui Nadal ha condotto con il diritto ma senza accelerare.

3-1 Pessima risposta di Nadal e partenza perfetta di Tsitsipas che conferma il break a zero.

40-0 Ace del greco.

30-0 Gran diritto lungolinea dal greco che non si fa scalfire dal rovescio diagonale di Nadal.

15-0 Risposta lunga dello spagnolo.

1-2 BREAK A ZERO DI TSITSIPAS! Il greco strappa il servizio in avvio di primo set.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Aggressivo in risposta il greco con il rovescio.

0-30 Rovescio largo di poco dello spagnolo dopo un gran diritto del greco che passa dall’azione difensiva a quella offensiva.

0-15 Lungo il diritto di Nadal sulla diagonale imbastita dal greco.

1-1 Gran diritto lungolinea di Tsitsipas dopo un interessante confronto sul lungolinea di rovescio.

AD-40 Servizio e diritto del #5 al mondo.

40-40 PALLA CORTA PAZZESCA DI NADAL! Gran scambio sulla diagonale di diritto e smorzata vincente dello spagnolo.

40-30 Rovescio lungo di Nadal sulla seconda del #5 del mondo.

30-30 Gran risposta profonda di Nadal: rovescio in rete del greco.

30-15 LOB PAZZESCO DI NADAL! Serve&volley di Tsitsipas dopo il diritto ad aprirsi il campo ma gran recupero in lob dell’iberico.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Tsitsipas.

15-0 Scappa via il rovescio di Nadal in risposta.

1-0 Servizio a zero per Nadal.

40-0 Ottima prima dello spagnolo.

30-0 Primo scambio sulla diagonale diritto rovescio e punto dal centro del campo per l’iberico.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Nadal.

0-0 Comincia la Finale! Batte lo spagnolo.

INIZIO PRIMO SET

16.10 Lo spagnolo cerca la dodicesima vittoria per il sorpasso al secondo posto su Daniil Medvedev mentre il #1 della Race vuole avvicinarsi a Dominic Thiem e alla top4.

16.07 L’ellenico ha vinto il sorteggio e ha scelto di cominciare la sfida dal lato destro rispetto all’arbitro di sedia: sarà Nadal a servire per primo.

16.06 Comincia il riscaldamento sul campo dedicato al più grande giocatore su terra rossa della storia del tennis.

16.05 Finalisti in campo!

16.04 Il #3 al mondo ha vinto 11 volte su 11 finali il Torneo Godò di Barcellona: i successi sono giunti tra il 2005 e 2009, 2011 e 2013 e 2016-2018. Lo spagnolo non ha mai vinto in doppio.

16.02 Un Rafael Nadal a correnti alterne considerando che a Montecarlo ha dominato Federico Delbonis e Grigor Dimitrov per poi farsi superare da Andrej Rublev. Nella 68esima edizione del torneo catalano, per cercare il 12° sigillo, lo spagnolo dovrà dare qualcosa in più.

16.00 Percorso quasi perfetto anche per l’iberico: dopo le fatiche in tre set nei primi due turni contro Ilja Ivashka e Kei Nishikori, ha dominato Cameron Norrie e Pablo Carreno Busta in semifinale.

15.58 Lo spagnolo cerca l’87esimo titolo in carriera, il dodicesimo a Barcellona: Rafael Nadal ha disputato solo tre tornei sin qui, uscendo ai quarti di finale sia a Melbourne che a Montecarlo.

15.57 Il tennista ellenico ha perso 6 finali negli ATP 500: quella d’esordio a Barcellona, due volte a Dubai nel 2019 e nel 2020 e altre due sconfitte tra Pechino e Amburgo.

15.56 Quest’anno ha conquistato due finali, perdendo ad Acapulco contro Alexander Zverev dopo aver battuto Lorenzo Musetti in semifinale ma rifacendosi a Montecarlo domenica scorsa.

15.54 Il #5 al mondo oggi disputerà la 15esima finale in carriera e cercherà il settimo successivo: nel dettaglio proverà a conquistare il primo titolo 500 dopo le 6 sconfitte precedenti.

15.52 Stefanos Tsitsipas inoltre ha disputato il torneo di doppio maschile in coppia con Petros Tsitsipas perdendo al secondo turno contro Guido Pella e Cristian Garin dopo aver battuto al primo turno i finalisti odierni dell’ATP 500 di Barcellona.

15.50 A Montecarlo l’ellenico ha battuto giocatori che stanno vivendo una grande stagione: dopo la vittoria su Aslan Karatsev al primo turno, il greco ha superato in due set Cristian Garin e Daniel Evans in semifinale. Ai quarti è stato agevolato dal ritiro nel secondo set di Davidovich-Fokina per poi battere Andrej Rublev in finale.

15.48 Il greco non ha perso set né nel Principato né qui a Barcellona: l’ellenico ha domato le ambizioni di Jaume Munar e Alex de Minaur nei primi due turni per poi spazzare via i golden boy Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner.

15.46 Stefanos Tsitsipas vuole la doppietta su terra rossa dopo aver vinto il primo Masters 1000 in carriera a Montecarlo, nel regno proprio di Rafael Nadal che cercherà di spodestare anche qui, dove l’ellenico nel 2018 ha raggiunto la prima finale ATP.

15.44 I due giocatori scenderanno in campo dopo la finale delle 13 di doppio maschile, vinta dalla coppia colombiana formata da Juan Sebastian Cabal e Robert Farah che ha battuto 6-4 6-2 Kevin Krawietz e Horia Tecau.

15.42 In generale dunque sono tre i confronti sul rosso e ben 5 sul cemento di cui due indoor alle ATP Finals di Londra. Oggi l’ellenico avrà la possibilità di accorciare nel confronto.

15.40 Terza finale tra i due tennisti, con i due precedenti vinti dall’iberico: oltre il successo catalano, Nadal ha vinto in due combattuti set nel 2018 la finale del Masters1000 canadese.

15.38 Lo spagnolo parte favorito forte delle 6 vittorie accumulate nei precedenti, di cui due su terra rossa: il primo confronto di sempre proprio qui a Barcellona nel 2018, dove lo spagnolo vinse 6-2 6-1 e poi nel 2019 nella semifinale di Roma.

15.36 Il greco ha vinto per 3-6 2-6 7-6(4) 6-4 7-5 in Oceania nel match dei quarti di finale che ha fatto maturare ancor di più il talento ellenico, che nel 2019 a Madrid vinse in semifinale in tre set.

15.34 Rafael Nadal è in vantaggio 6 vittorie a 2 nei confronti ATP: l’ultimo confronto ha visto trionfare Stefanos Tsitsipas in quel di Melbourne agli Australian Open 2021 bissando il trionfo di Madrid 2019.

15.32 Alle 16 avrà inizio l’atto conclusivo dell’ATP 500 di Barcellona 2021: i due tennisti si sfideranno per la nona volta sulla Pista Rafa Nadal del Real Club de Tenis Barcelona 1899.

15.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021.

Nadal-Tsitsipas oggi, Finale ATP Barcellona: orario, tv, programma, streaming

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Nona sfida tra il tennista spagnolo e il greco a livello ATP: l’iberico conduce per 6 vittorie a 2. L’ultimo confronto è avvenuto a Melbourne, con la seconda vittoria dell’ellenico in carriera ai quarti di finale in cinque set. L’altro successo risale a Madrid 2019: a Barcellona invece si tratta del secondo confronto, dopo la vittoria in finale del maiorchino nel 2018.

Rafael Nadal cerca l’87° trofeo in carriera a livello ATP in singolare e nello specifico, una vittoria gli consegnerebbe il 22° successo nella categoria 500 di cui 11 a Barcellona. In Catalogna non ha perso mai nessuna finale e oggi proverà a svoltare una stagione sin qui complicata. Due set persi nel torneo catalano, di cui uno al primo turno contro Ilja Ivashka e uno con Kei Nishikori: nessun problema invece contro Cameron Norrie e Pablo Carreno Busta.

Quindicesima finale in carriera per Stefanos Tsitsipas, di cui sette a livello 500. Sin qui non ha mai trovato una vittoria, con 6 sconfitte in finale con l’ultimo atto conclusivo perso ad Acapulco. Seconda finale a Barcellona, dove ha cominciato ad incantare il mondo con il suo gioco elegante. Il greco è reduce dalla vittoria a Montecarlo e la sua striscia senza perdere set si è allungata anche in Catalogna come dimostrato in semifinale contro Jannik Sinner.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera il cui inizio avverrà non prima delle ore 16.00, dopo la finale di doppio maschile (che inizierà alle ore 13.00), sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona al Real Club de Tenis Barcelona 1899. Buon divertimento!

Foto: AP Photo/Joan Monfort – LaPresse