LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Öncü svetta nella FP1 davanti a McPhee, 6° posto per Migno. Alle 14.15 la FP2

10.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento alle 14.15 per la seconda sessione in diretta da Portimao. Un saluto a tutti!

10.44 La classifica della FP1:

1 53 D. ÖNCÜ 1:56.978 2 12 F. SALAC +0.047 3 17 J. MCPHEE +0.462 4 19 A. IZDIHAR +0.601 5 40 D. BINDER +0.698 6 55 R. FENATI +1.304 7 16 A. MIGNO +1.472 8 11 S. GARCIA +1.499 9 24 T. SUZUKI +1.651 10 92 Y. KUNII +1.759

10.43 Si conclude la prima sessione della Moto3 a Poritmao. Una pista non perfetta ha visto dei tempi molto alti che verranno abbattuti nel pomeriggio. Öncü svetta davanti a McPhee, mentre Andrea Migno (Snipers) è il migliore degli italiani con il sesto tempo.

10.41 Deniz Öncü svetta nell’ultimo giro! Il #53 del gruppo strappa il best lap della FP1 del Gran Premio del Portogallo in 1.56.978.

10.40 Bandiera a scacchi! McPhee dovrebbe restare il leader della FP1.

10.38 Jaume Masià ed i due alfieri di Gresini non sono scesi in pista. Ultimi giri per tutti.

10.37 McPhee nuovo leader! Salac si migliora, ma resta al secondo posto davanti ad Oncu ed Artigas.

10.37 Salac torna primo, mentre attenzione a McPhee che potrebbe salire in vetta al gruppo.

10.35 Artigas al comando! 1.59.531 è il nuovo riferimento di questa FP1 davanti ad Oncu e Salac. Quarto crono per il nostro Migno, protagonista nel Gran Premio di Doha.

10.33 Pedro Acosta, leader del Mondiale con KTM, sale in sella e scende in pista. Nel frattempo segnaliamo i primi chilometri per Binder, Migno, Foggia, Suzuki, Fellon e Rossi. Salac mantiene la leadership della classifica in 1.59.854.

10.31 La classifica aggiornata:

1 12 F. SALAC 1:59.854 2 43 X. ARTIGAS +1.405 3 50 J. DUPASQUIER +2.893 4 53 D. ÖNCÜ +3.628 5 55 R. FENATI +3.660 6 19 A. IZDIHAR +3.906 7 92 Y. KUNII +4.483 8 17 J. MCPHEE +4.922 9 11 S. GARCIA +6.138 10 28 I. GUEVARA +6.448

10.29 Best lap per Salac! Il ceco di Snipers sigla la miglior prestazione della FP1 in 2.01.325. Artigas è secondo davanti ad Oncu.

10.27 La pista è ancora umida anche in traiettoria. La temperatura si sta alzando, ma il circuito non sarà asciutto prima della fine della sessione.

10.25 John McPhee (Sprinta) inizia l’attività del week-end. Ricordiamo che il britannico dovrà scattare in pit lane nel GP di domenica.

10.23 Artigas, rookie nella categoria, passa al comando con il crono di 2.02.347! Tra pochi minuti sono attesi in pista altri protagonisti.

10.20 Il giapponese Ryusei Yamanaka ( Prüstel GP) entra in pista insieme al teammate Dupasquier. Primo giro anche per lo spagnolo Xavier Artigas, alfiere di casa Leopard.

10.17 Inizia l’attività per Jason Dupasquier ( Prüstel GP). Lo svizzero non sta cercando al momento il tempo.

10.15 Continuano ad alternarsi al comando Oncu e Fenati. Attendiamo altre moto in pista.

10.12 Primo tempo per Fenati in 2.03.778! Non ci sono altre moto lungo il tracciato.

10.11 Oncu continua ad abbassare il suo best lap, mentre Romano Fenati (Max Racing) scende in pista. L’italiano si migliora nei primi settori della pista.

10.09 Si migliora il 17enne di KTM, ma i tempi sono altissimi. Al momento siamo oltre 20 secondi dalla FP1 del 2020.

10.07 Oncu firma il miglior tempo di 2.09.619, unico crono registrato nei primi 10 minuti.

10.06 Il turco Deniz Oncu (KTM) ed il nostro Stefano Nepa (BOE) sono gli unici impegnati in questo momento.

10.04 Molte squadre aspettano per entrare in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

10.02 La pista non è perfetta in questo momento. Ci sono delle parti umide in particolare nel secondo settore del tracciato.

10.00 Bandiera verde! Scatta in questo momento la FP1 del Gran Premio di Portimao!

9.57 Sono 15 i gradi dell’asfalto e dell’aria. La condizione atmosferica è molto diversa da quella trovata lo scorso anno quando si è corso a novembre.

9.55 Dennis Foggia (Leopard), Niccolò Antonelli (Esponsorama) e Andrea Migno (Snipers) sono pronti a tenere alta la bandiera italiana tra i sali e scendi di Portimao.

9.53 In seguito al litigio avuto nel GP di Doha dopo un contatto in curva 1, il britannico John McPhee (Spinta) e lo spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini) dovranno scattare dalla pit lane.

9.50 Il circuito portoghese si articola in 15 impegnative curve. Sono 4 chilometri e 653 i metri che compongono questo tracciato che in via eccezionale ha chiuso il campionato 2020.

9.48 KTM è la moto di battere alla vigilia del terzo atto. Gli spagnoli Pedro Acosta e Jaume Masià sono i favoriti in Portogallo, ma tutto può succedere in un circuito molto insidioso e tecnico. I piloti non hanno molta esperienza in questo impianto che per la seconda volta ospita il Motomondiale.

9.46 Pedro Acosta è il leader del Mondiale dopo le prime due competizioni.

9.44 Gli iscritti al GP del Portogallo nella Moto3:

2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

r 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda

r 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda

23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM

r 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS

r 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

r 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda

r 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda

50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM

92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM

9.42 Tutto è pronto a Portimao per la prima prova europea del Mondiale dopo il doubleheader al Losail International Circuit.

9.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP1 del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda i protagonisti della Moto3.

Presentazione GP Portogallo Moto3 – Orari GP Portogallo MotoGP 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della Moto3 2021. Dopo le emozionanti competizioni sotto i riflettori del Losail International Circuit tutto è pronto da Portimao dopo due settimane di inattività.

Tra i sali e scendi dell’Algarve le giovani stelle del Motomondiale si preparano a dar battaglia in quella che sarà la prima competizione europea del campionato. La pista di questo fine settimana ha una lunghezza di 4 chilometri e 592 metri intervallati da 15 curve.

Pedro Acosta, esordiente nella Moto3, sbarca in Portogallo da leader del Mondiale dopo aver vinto dalla pit lane il Gran Premio di Doha. L’iberico di KTM precede di nove lunghezze il sudafricano Darryn Binder (Petronas Sprinta), rispettivamente terzo e secondo nel doubleheader in Qatar.

A Portimao occhi puntati anche sullo spagnolo Jaume Masià (KTM) e sui nostri Niccolò Antonelli (Esponsorama Racing) ed Andrea Migno (Snipers), molto veloci nel deserto arabo. Attenzione anche al romano Dennis Foggia (Leopard), chiamato alla rivincita in un circuito che lo scorso novembre lo vide protagonista.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live della FP1 del GP del Portogallo per quanto riguarda la Moto3. Buon divertimento!

