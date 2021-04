MotoGP in tv, GP Portogallo 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

La MotoGP torna in pista a Portimao, sede del GP del Portogallo 2021. Dopo le prime due competizioni sul circuito di Losail, i protagonisti del Motomondiale approdano in Europa nello spettacolare impianto che nel 2020 ha completato la stagione agonistica.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Sono 4.600 i metri in cui si articola questo moderno tracciato, caratteristico per i suoi sali e scendi. La pista portoghese, inaugurata nel 2008, è composta da 15 curve, nove delle quali verso destra. Questo evento, grazie al successo della passata stagione, torna nel Mondiale come ‘riserva’ in caso di cancellazione di altre manifestazioni.

Il francese Johann Zarco sbarca in Europa da leader della classifica generale. Il transalpino di casa Ducati Pramac guida la graduatoria grazie ai due podi di Losail. Al secondo posto, a pari punti, spiccano le Yamaha ufficiali del francese Fabio Quartararo e dello spagnolo Maverick Vinales, vincitori nelle prime due sfide.

Il Gran Premio del Portogallo sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 207) e su DAZN. SkyGo e NowTV sono a disposizione a tutti gli appassionati per il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà differita delle qualifiche e delle gare delle tre classi. OA Sport, come sempre, vi aggiornerà tutto il fine settimana con la Diretta Live di tutte le sessioni.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP

Programmazione Sky Sport/DAZN

Venerdì 16 aprile:

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1,

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1,

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 1,

Ore 14.15-14.55, Moto 3, Prove libere 2,

Ore 15.10-15.55, Moto GP, Prove libere 2,

Ore 16.10-16.50, Moto 2, Prove libere 2,

Sabato 17 aprile:

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3,

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3,

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 3,

Ore 13.35-13.50, Moto 3, Qualifica 1,

Ore 14.00-14.15, Moto 3, Qualifica 2,

Ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4,

Ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1,

Ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2,

Ore 16.10-16.25, Moto 2, Qualifica 1,

Ore 16.35-16.50, Moto 2, Qualifica 2,

Domenica 18 aprile:

Ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up,

Ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up,

Ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up,

Ore 12.20, Moto 3, Gara,

Ore 14.00, Moto GP, Gara,

Ore 15.30, Moto 2, Gara

Programmazione di TV8 (da confermare)

Sabato 17 aprile

17:45 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 18 aprile

17:45 – Gara Moto3

19:05 – Gara MotoGP

20:35 – Gara Moto2

DOVE SEGUIRE IL GP PORTOGALLO MOTOGP

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live su OA Sport

Foto: MotoGP Press