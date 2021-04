F1, gara 18 aprile: orario, programma GP Imola 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Nell’attesa di scoprire chi conquisterà la seconda pole-position del 2021, il Mondiale F1 si concentra per il grande appuntamento di domani quando, alle 15.00, scatterà il Gran Premio di Imola. Tra i sali e scendi dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari tutto è pronto per un week-end dove ci si attende una nuova lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Il pluricampione inglese della Mercedes e l’olandese della Red Bull si preparano a contendersi il successo al Santerno, pista totalmente diversa dal tracciato di Manama in cui si è aperto il campionato lo scorso 28 marzo.

Carlos Sainz e Charles Leclerc si preparano per la prima sfida in Italia del 2021 con la Rossa. Il monegasco e lo spagnolo inseguono il podio dopo le buone performance in Bahrain, gara chiusa rispettivamente al sesto ed al nono posto. La casa di Maranello sfida McLaren ed AlphaTauri che prima della stagione ha disputato proprio ad Imola i chilometri previsti da regolamento per il filming day.

Il Gran Premio di Imola del 18 aprile sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live, mentre NowTV e SkyGO sono a disposizione per il live streaming.

PROGRAMMA GP IMOLA F1

Domenica 18 aprile

Gara – 15.00

DOVE SEGUIRE IL GP IMOLA F1

Diretta TV su Sky Sport (canale 208) ed in chiaro su TV8 (canale 8 de digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta Live su OA Sport

Foto: LaPresse