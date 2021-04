LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Joe Roberts svetta nella prima sessione davanti alle due KTM di Gardner e Fernandez. Alle 16.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.39 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 16.10 per la FP2. Un saluto a tutti!

12.38 Cala il sipario sulla FP1 del GP del Portogallo per la Moto2. Lontani gli italiani al momento. Manzi, ottavo, è il migliore dei nostri connazionali davanti a Bulega. Di Giannantonio e Bezzecchi sono fuori dalla Top14.

12.37 La classifica della FP1 della Moto2:

1 16 J. ROBERTS 1:43.905 2 87 R. GARDNER +0.041 3 25 R. FERNANDEZ +0.144 4 23 M. SCHROTTER +0.370 5 44 A. CANET +0.378 6 22 S. LOWES +0.399 7 9 J. NAVARRO +0.621 8 62 S. MANZI +0.696 9 11 N. BULEGA +0.802 10 6 C. BEAUBIER +0.809

12.35 Bandiera a scacchi! Roberts detta il passo e molto probabilmente resterà al comando!

12.34 Difficoltà per i centauri di Sky. Marco Bezzecchi e Celestino Vietti sono lontani dalla Top10, mentre Raul Fernandez si migliora, ma resta terzo.

12.33 Joe Roberts! Miglior tempo per lo statunitense in 1.43.905. Secondo posto di Gardner, mentre resta quinto Lowes.

12.31 Primo posto per Gardner davanti a Canet che spezza in questo momento il monopolio KTM. Yari Montella (Speed Up) e Stefano Manzi sono i due italiani nella Top10.

12.30 Altro giro record per i due centauri di KTM! Gardner risponde a Fernandez ed abbassa il record di giornata in 1.44.173. Terzo Roberts davanti a Lowes che perde molto nel quarto settore.

12.27 Che passo per Fernandez, ma meglio di lui fa l’australiano Remy Gardner. Doppietta KTM al momento davanti a Lowes.

12.26 Best lap per Raul Fernandez che si porta al comando! 1.44.772 è il nuovo riferimento della FP1. Lowes e Roberts chiudono la Top3. Manzi è il migliore degli italiani con il sesto crono.

12.25 Raul Fernandez insegue Lowes. Parziali record per lui nei primi settori della pista.

12.23 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:44.810 2 16 J. ROBERTS +0.146 3 44 A. CANET +0.223 4 25 R. FERNANDEZ +0.246 5 62 S. MANZI +0.417 6 87 R. GARDNER +0.558 7 40 H. GARZO +0.684 8 12 T. LUTHI +0.936 9 97 X. VIERGE +0.957 10 23 M. SCHROTTER +1.103

12.20 Caduta in curva 13 per Lorenzo Baldassarre (MV Agusta). Non ci sono conseguenze per lui. Attenzione a Bezzecchi che si sta migliorando nel primo settore.

12.19 Nessuno sembra in grado di impensierire Sam Lowes (Marc VDS) che, come da pronostico, guida la classifica davanti a Joe Roberts (Italtrans) ed Aron Canet (Aspar).

12.16 Torna in pista Marco Bezzecchi. Il romagnolo di casa Sky si trova al momento al 14° posto alle spalle di Jorge Navarro.

12.14 Stefano Manzi passa quinto alle spalle di Raul Fernandez. Lowes è sempre al comando della graduatoria della FP1.

12.13 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:44.810 2 44 A. CANET +0.223 3 25 R. FERNANDEZ +0.246 4 87 R. GARDNER +0.558 5 40 H. GARZO +0.684 6 16 J. ROBERTS +0.819 7 12 T. LUTHI +0.936 8 97 X. VIERGE +0.957 9 23 M. SCHROTTER +1.103 10 62 S. MANZI +1.291

12.11 Sam Lowes strappa a Canet la leadership della classifica! Il britannico firma il miglior crono 1.44.810.

12.09 Cambia la classifica dei tempi. Canet si conferma al comando davanti a Fernandez e Lowes.

12.08 Fernandez, Roberts, Lowes e Canet si migliorano. Quest’ultimo conquista la leadership con il tempo di 1.45.442. L’alfiere di casa Aspar si prepara a far bene tra i sali e scendi dell’Algarve.

12.06 Stefano Manzi (Pons) sale terzo! Quarto crono per Bezzecchi davanti a Di Giannantonio.

12.04 Sam Lowes al comando! 1.45.768 per il britannico di casa Marc VDS! Fernandez insegue il britannico davanti al nostro Fabio Di Giannantonio (Gresini).

12.03 Fernandez, Lowes e Roberts si migliorano in questo momento. Attendiamoli sul traguardo.

12.01 Ottimo inizio per Lowes che strappa il secondo crono assoluto, mentre settimo tempo per Marco Bezzecchi.

12.00 Raul Fernandez (KTM) al comando dopo il primo passaggio sul traguardo. 1.48.741 per lo spagnolo rookie nella categoria.

11.57 Tutti i piloti scendono da subito in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

11.55 Bandiera verde! Scatta la FP1 del Gran Premio del Portogallo per la Moto2.

11.53 Ha sorpreso in Bahrain lo spagnolo Raul Fernandez. Il rookie di casa KTM Ajo è pronto a confermarsi in Portimao.

11.50 I piloti si preparano a scendere in pista dopo la FP1 della MotoGP, sessione che ha visto primeggiare lo spagnolo Marverick Vinales (Yamaha).

11.47 Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono pronti a dare battaglia dopo l’ottimo inizio in quel di Losail. Il centauro di casa Sky e l’alfiere di Gresini inseguono Lowes in classifica (Marc VDS).

11.45 Il tracciato portoghese è ancora un po’ umido in molte zone. Il secondo settore sembra il più complesso al momento.

11.43 La classifica della Moto2 dopo le prime due competizioni.

1 Sam LOWES Kalex GBR 50

2 Remy GARDNER Kalex AUS 40

3 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 27

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 26

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 22

6 Celestino VIETTI Kalex ITA 13

7 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 12

8 Ai OGURA Kalex JPN 11

9 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 11

10 Joe ROBERTS Kalex USA 10

11 Jake DIXON Kalex GBR 9

12 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 9

13 Stefano MANZI Kalex ITA 8

14 Marcel SCHROTTER Kalex GER 8

15 Xavi VIERGE Kalex SPA 7

16 Tony ARBOLINO Kalex ITA 5

17 Cameron BEAUBIER Kalex USA 5

18 Aron CANET Boscoscuro SPA 3

19 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 2

20 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 1

21 Thomas LUTHI Kalex SWI 1

22 Hector GARZO Kalex SPA

23 Nicolò BULEGA Kalex ITA

24 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA

25 Somkiat CHANTRA Kalex THA

26 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA

27 Hafizh SYAHRIN NTS MAL

28 Tommaso MARCON ITA

11.40 Sam Lowes, leader del Mondiale dopo aver dominato le prime due tappe nel deserto di Doha, è il favorito d’obbligo per il week-end nell’Algarve. Il britannico di casa Marc VDS è pronto a confermarsi al comando.

11.38 Gli iscritti al terzo atto della Moto2 2021:

r 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro

r 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

r 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

r 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex

19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

rp 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex

40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex

42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex

44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro

55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS

62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex

64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

r rp 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

r 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro

R(24) 77 Miquel PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex

R(70) 89 Fraser ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS

96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

11.37 Il sole splende a Portimao, prima competizione europea dopo il doubleheader che ha inaugurato la stagione.

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del GP del Portogallo per quanto riguarda la Moto2.

La classifica del Mondiale Moto2 – Programma e tv del weekend – La preview del fine settimana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Portimao, circuito unico nel suo genere con curve mozzafiato, sali-scendi spettacolari, e tratti iconici, la classe mediana inizia a fare sul serio con le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà con la FP1 alle ore 11.55, mentre la FP2 scatterà alle ore 16.10. Gli orari sono italiani, dato che in Portogallo c’è un’ora di differenza rispetto al nostro fuso orario.

Cosa dovremo attenderci da questa terza tappa stagionale? Dopo la doppietta di Losail, che ha messo in mostra il dominio di Sam Lowes, sarà ancora il britannico a dettare legge? Il portacolori del team Elf Marc VDS vuole proseguire nel suo percorso netto, fatto di due successi e 50 punti. Alle sue spalle, tuttavia, dovrà fare attenzione all’australiano Remy Gardner, due volte secondo in Qatar, senza dimenticare il sorprendente spagnolo Raul Fernandez. Sul fronte italiano, Marco Bezzecchi proverà a tornare protagonista quantomeno sul podio, dopo due quarti posti a Losail, mentre Fabio Di Giannantonio vuole confermare i passi in avanti messi in mostra nelle due gare d’esordio. Attenzione anche a Celestino Vietti, sorprendente rookie, già capace di centrare un dodicesimo ed un settimo posto in quel di Losail.

Il venerdì del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, inizierà con prima sessione di prove libere alle ore 11.55, mentre la seconda scatterà alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana sul tracciato di Portimao.

Credit: MotoGP.com Press