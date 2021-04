Programma MotoGP, orari e tv GP Portogallo 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 16-18 aprile

Lasciato il deserto di Losail e chiusa la doppietta dei GP di Qatar e Doha, il Motomondiale sbarca nel Vecchio Continente per il suo primo appuntamento europeo. Nel prossimo fine settimana si disputerà una delle tappe più attese da piloti e tifosi: il Gran Premio del Portogallo 2021.

Sullo splendido circuito di Portimao, infatti, vivremo la terza gara della stagione, su un tracciato unico nel suo genere con sali-scendi mozzafiato e curve davvero iconiche. Cosa dovremo attenderci dalla tappa lusitana oltre al ritorno di Marc Marquez? Ci sarà grande battaglia in MotoGP. Oltre a Yamaha e Ducati torneranno a essere pericolose anche Suzuki e KTM, senza dimenticare la Honda. Dopo le vittorie di Maverick Vinales e Fabio Quartararo chi salirà sul gradino più alto del podio a Portimao?

IN TV – Il GP del Portogallo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN. Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche e delle gare, non i turni di prove libere. Il weekend potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone su SkyGo e NowTV (riservato sempre agli abbonati). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 16 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 aprile

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press