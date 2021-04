LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: Sam Lowes piazza la pole davanti a Gardner e Bezzecchi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

18.11 La diretta live si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata dalla redazione di OA Sport!

18.10 Sarà quindi Sam Lowes domani a scattare davanti a tutti in griglia con i due grandi rivali Gardner e Bezzecchi in prima fila.

18.08 Gli altri italiani: 11° Manzi, 13° Bulega, 18° Vietti.

18.07 Ancora una pole per Sam Lowes! 1:59.055! Bezzecchi terzo, Di Giannantonio settimo

1 22 S. LOWES 1:59.055 2 87 R. GARDNER +0.137 3 72 M. BEZZECCHI +0.272 4 25 R. FERNANDEZ +0.386 5 96 J. DIXON +0.388 6 79 A. OGURA +0.637 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.641 8 16 J. ROBERTS +0.672 9 44 A. CANET +0.730 10 37 A. FERNANDEZ +0.754

18.06 Lowes piazza il record nel T1, poi rallenta nel T2, Gardner prosegue e arriva con 76 millesimi di vantaggio al T3, quindi chiude in 1:59.192 ed è secondo a 137 millesimi! Terzo Bezzecchi che non migliora! POLE DI SAM LOWES!!!!!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! Qualcuno passerà Lowes?

-1 Gardner arriva al T3 con soli 30 millesimi di distacco da Lowes, taglia il traguardo in 1:59.320 ed è secondo a 265 millesimi dalla pole!

-2 Bezzecchi arriva al T3 con 193 millesimi, chiude in 1:59.327 ed è secondo a 272 millesimi! Bulega sale in 11a, mentre Lowes si rilancia per un altro tentativo!

-3 Manzi fa segnare i suoi migliori parziali e sale in nona posizione a 815 millesimi, mentre Bezzecchi spinge a tutta! 48 millesimi di distacco al T2.

-4 Sam Lowes!!!!!!!! 1:59.055!!!!!! Che tempo!!!!!!! Secondo Fernandez a 386 millesimi, poi Dixon a 388, Gardner a 607 e Bezzecchi che sale in quarta a 521.

-5 Gardner fa segnare i suoi migliori parziali, quindi piazza il record nel T3 per 123 millesimi e chiude in 1:59.662 e vola in vetta!

-6 Bezzecchi migliora e sale in vetta!!!!!!! 1:59.736 con 49 millesimi su Cant! Occhio a Lowes, 198 millesimi di record al T1!

-8 Migliorano tutti! In vetta si porta Canet in 1:59.785 davanti a Bendsneyder, Lowes, Arenas! Manzi 10°, Vietti 11°. Bezzecchi 13°

-9 Gardner comanda su Manzi, Schrotter, Fernandez e Vietti, Lowes si lancia ora!

-10 Il primo tempo di riferimento lo fa segnare Manzi in 2:00.939, quindi Gardner migliora in 2:00.449

-12 minuti: ecco i primi che si lanciano! Vedremo chi si piazzerà subito in vetta alla classifica.

17.52 Anche Bulega e Di Giannantonio sono entrati in azione! Tutti impegnati nel giro di lancio.

17.51 Si parte! Tutti in azione per cercare la migliore posizione nel gruppo. Lowes scruta gli avversari.

17.50 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!!! CACCIA ALLA POLE!!!!!

17.48 I piloti cercano gli ultimi attimi di concentrazione nei propri box. La notte di Losail è la cornice ideale per lo spettacolo delle qualifiche!

17.45 Pochi minuti e si tornerà in azione. Sam Lowes è il favorito. Tutti contro il britannico?

17.42 Ed ora concentriamoci sulla Q2. Ecco i piloti che entreranno in scena:

1 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’00.439 11 1’58.541 13 2’02.547 3

2 21 F.DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’59.931 9 0.517 0.517 1’59.058 4 2’01.384 9

3 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 2’01.269 5 0.647 0.130 1’59.188 7 2’01.127 6

4 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’59.976 11 0.667 0.020 1’59.208 15 2’01.021 14

5 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2’00.094 13 0.672 0.005 1’59.213 5 2’01.667 12

6 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’00.539 14 0.702 0.030 1’59.243 11 2’01.973 9

7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’00.132 12 0.724 0.022 1’59.265 14 2’00.878 13

8 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’00.845 17 0.774 0.050 1’59.315 3 2’02.102 8

9 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2’00.737 6 0.821 0.047 1’59.362 11 2’01.528 6

10 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’00.724 13 1.066 0.245 1’59.607 4 2’02.799 11

11 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 2’01.006 16 1.072 0.006 1’59.613 11 2’01.724 9

12 44 A.CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 2’00.538 2 1.123 0.051 1’59.664 14 2’01.154 7

13 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’00.970 16 1.207 0.084 1’59.748 15 2’01.674 14

14 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 2’01.144 4 1.236 0.029

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Andiamo a vedere gli ultimi tempi! Non migliora nessuno, solo Arenas, che vola in terza posizione!! Passano Navarro, Bendsneyder, lo spagnolo e Dixon! Fuori Vierge e Arbolino. Non passano anche Montella, Dalla Porta, Baldassarri e Marcon.

-1 Arbolino arriva al T1 già con 209 millesimi di distacco, quindi 386 al T2, si fa dura!

-2 Jorge Navarro fa segnare i record in ogni settore, quindi chiude in 1:59.592! Secondo Bendsneyder a 235 millesimi, poi Dixon e Vierge. Arbolino fuori per un millesimo!!!!!! Ci riprova!!!!!!

-4 Tony Arbolino fa segnare di nuovo i suoi parziali migliori e fa segnare un ottimo 2:00.092 e si rimette in quarta posizione, dietro a Navarro, Dixon e Vierge!

-5 Attenzione! Cancellato il tempo di Arbolino che, quindi, scivola al quinto posto.

-6 Tony Arbolino migliora ancora e sale in seconda posizione a 289 millesimi da Navarro, poi Bendsneyder, quindi quarto Vierge a 570. Ora il quinto sarebbe Chantra a 682.

-8 Jorge Navarro migliora ancora e fa segnare 1:59.766 con 478 millesimi su Bendsneyder, 755 su Arbolino e 979 su Arenas. I primi 4. Quinto Vierge a 82 millesimi.

-9 Tutti fanno segnare parziali record, soprattutto Vierge con mezzo secondo al T1!

-10 Il primo crono di riferimento lo fa segnare Dixon in 2:00.903 poi Bendsneyder lo scalza, come Navarro in 2:00.413, secondo Arbolino a 88 millesimi.

-12 Parte il primo time attack per tutti! Ad aprire il gruppo Marcon e Syahrin

-13 i piloti proseguono nel proprio giro di lancio, sembra che tutto proceda in maniera regolare. Anche se qualcuno si guarda alle spalle.

-14 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo il turno. Vedremo se inizieranno già le tattiche ed i giochi di scia.

17.25 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA Q1 DEL GP DI DOHA DELLA MOTO2!!!!!!!

17.23 I piloti che prenderanno parte alla Q1:

15 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 2’00.582 14 1.241 0.005 1’59.782 16 2’01.349 13

16 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’01.453 3 1.244 0.003 1’59.785 5 2’02.652 12

17 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2’00.766 11 1.251 0.007 1’59.792 4 2’02.577 6

18 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2’01.101 13 1.320 0.069 1’59.861 5 2’01.439 13

19 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’01.159 13 1.355 0.035 1’59.896 3 2’02.363 12

20 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’00.897 4 1.366 0.011 1’59.907 13 2’02.195 13

21 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 2’01.123 5 1.374 0.008 1’59.915 12 2’01.186 13

22 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’00.866 16 1.440 0.066 1’59.981 12 2’02.086 13

23 5 Y.MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2’01.452 9 1.703 0.263 2’00.244 11 2’01.921 13

24 75 A.ARENAS SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 2’00.907 11 1.836 0.133 2’00.377 13 2’01.692 7

25 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 2’00.941 13 1.844 0.008 2’00.385 3 2’02.414 3

26 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’01.480 13 2.045 0.201 2’00.586 2 2’02.074 16

27 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 2’01.826 11 2.317 0.272 2’00.858 13 2’03.197 11

28 10 T.MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’06.775 10 4.219 1.902

17.21 Tra i sicuri protagonisti non mancheranno Remy Gardner, Jake Dixon e Joe Roberts. Questi quattro piloti sembrano davvero pronti a lottare per il titolo quest’anno. Al momento sul tracciato di Losail troviamo 24.4 gradi per l’atmosfera e 26.4 sull’asfalto.

17.19 Per l’Italia vedremo come si comporteranno Fabio Di Giannantonio e Tony Arbolino. Il primo è già sicuro della Q2, mentre il milanese dovrà emergere dalla Q1 per far vedere il suo reale valore. Oggi nella FP3 si è inserito ai piani alti, ma serve maggiore costanza nei momenti clou. Da rookie non sarà facile, ma le qualità non mancano…

17.16 Sarà un duello tra Sam Lowes e Marco Bezzecchi? Il nostro portacolori sembra pronto alla sfida sul giro secco, mentre deve ancora compiere qualche passo in avanti sul fronte del passo gara. ll britannico, invece, appare ormai solidissimo con la sua moto e la voglia di vincere il titolo è immensa.

17.13 LA CLASSIFICA DELLA FP3 DISPUTATA IN PRECEDENZA

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 279.0 2’00.878

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 270.6 2’01.021 0.143 / 0.143

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 273.4 2’01.127 0.249 / 0.106

4 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 280.5 2’01.154 0.276 / 0.027

5 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 276.9 2’01.186 0.308 / 0.032

6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 275.5 2’01.201 0.323 / 0.015

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 279.0 2’01.349 0.471 / 0.148

8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.3 2’01.384 0.506 / 0.035

9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 277.6 2’01.439 0.561 / 0.055

10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 272.0 2’01.528 0.650 / 0.089

11 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 267.3 2’01.667 0.789 / 0.139

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 275.5 2’01.674 0.796 / 0.007

13 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 277.6 2’01.692 0.814 / 0.018

14 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 279.7 2’01.724 0.846 / 0.032

15 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 273.4 2’01.921 1.043 / 0.197

16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.5 2’01.973 1.095 / 0.052

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 273.4 2’02.074 1.196 / 0.101

18 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 268.6 2’02.086 1.208 / 0.012

19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.2 2’02.102 1.224 / 0.016

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 273.4 2’02.195 1.317 / 0.093

21 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 274.1 2’02.363 1.485 / 0.168

22 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 274.8 2’02.414 1.536 / 0.051

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 272.0 2’02.547 1.669 / 0.133

24 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 275.5 2’02.577 1.699 / 0.030

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.6 2’02.652 1.774 / 0.075

26 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.0 2’02.799 1.921 / 0.147

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 270.6 2’03.197 2.319 / 0.398

28 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 272.7 2’04.514 3.636 / 1.317

17.10 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2

1 Sam LOWES Kalex GBR 25

2 Remy GARDNER Kalex AUS 20

3 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 16

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 13

5 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 11

6 Joe ROBERTS Kalex USA 10

7 Jake DIXON Kalex GBR 9

8 Marcel SCHROTTER Kalex GER 8

9 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 7

10 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 6

11 Cameron BEAUBIER Kalex USA 5

12 Celestino VIETTI Kalex ITA 4

13 Aron CANET Boscoscuro SPA 3

14 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 2

15 Thomas LUTHI Kalex SWI 1

17.07 Sul tracciato qatariota chi sarà il poleman di giornata? Nel primo appuntamento stagionale il più veloce è stato Sam Lowes, e anche oggi il britannico appare come il grande favorito

17.05 Buongiorno e benvenuti a Losail! Tra 20 minuti scatteranno le qualifiche della Moto2

DIRETTA LIVE FP3 E QUALIFICHE MOTO3

14.04 Si chiude la FP3 del GP di Doha per la Moto2. Appuntamento alle 17.25 per la Q1. Un saluto a tutti!

14.03 Raul Fernandez, Di Giannantonio, Gardner, Bezzecchi, Roberts, Ogura, Lowes, Vietti, Schrotter, Bulega, Manzi, A. Fernandez, Baubuer e Canet sono i 14 che passano direttamente alla Q2 di questa sera.

14.02 La classifica della FP3:

1 22 S. LOWES 2:00.878 2 72 M. BEZZECCHI +0.143 3 87 R. GARDNER +0.249 4 44 A. CANET +0.276 5 14 T. ARBOLINO +0.308 6 6 C. BEAUBIER +0.323 7 97 X. VIERGE +0.471 8 21 F. DI GIANNANTONIO +0.506 9 96 J. DIXON +0.561 10 23 M. SCHROTTER +0.650

14.00 Bandiera a scacchi! Si chiude la FP3 del Gran Premio di Doha per la Moto2! Sam Lowes strappa il miglior crono della sessione nell’ultimo giro davanti a Marco Bezzecchi.

13.57 Non cambia la classifica dei tempi, è impossibile migliorarsi in questo momento.

13.54 C’è tanto vento in questo momento, condizioni difficili a Losail durante questa FP3. Ci auguriamo che la condizione migliori con il passare delle ore.

13.53 Mancano pochi minuti al termine della sessione, ultimi giri per tutti i protagonisti.

13.51 Raul Fernandez è il leader della classifica generale della combinata con il crono di 1.58.541, prestazione registrata nella serata di ieri.

13.49 La classifica aggiornata:

1 87 R. GARDNER 2:01.127 2 44 A. CANET +0.027 3 6 C. BEAUBIER +0.074 4 14 T. ARBOLINO +0.144 5 72 M. BEZZECCHI +0.201 6 23 M. SCHROTTER +0.401 7 97 X. VIERGE +0.451 8 96 J. DIXON +0.452 9 22 S. LOWES +0.496 10 75 A. ARENAS +0.565

13.46 L’americano Joe Roberts esce dalla pit lane. Il nuovo volto di casa Italtrans prende il posto di Enea Bastianini, campione del mondo che al momento è in MotoGP con Esponsorama Racing.

13.44 Albert Arenas si confronta con i meccanici. Decimo posto al momento per il campione del mondo in carica della Moto3, pilota che al momento è al decimo posto della FP3.

13.41 La classifica aggiornata:

1 87 R. GARDNER 2:01.127 2 44 A. CANET +0.027 3 6 C. BEAUBIER +0.074 4 14 T. ARBOLINO +0.144 5 72 M. BEZZECCHI +0.201 6 23 M. SCHROTTER +0.401 7 97 X. VIERGE +0.451 8 96 J. DIXON +0.452 9 22 S. LOWES +0.496 10 75 A. ARENAS +0.565

13.40 Non termina il giro Gardner che rientra in pit lane. Per molti piloti termina lo stint. Nessuno sembra in grado di impensierire i piloti che al momento sono in Q2 dopo le tre sessione.

13.39 Si migliora Remy Gardner nei primi due settori del tracciato! Canet è sempre secondo davanti a Baubier.

13.37 Si migliorano Baubier e Bezzecchi, rispettivamente terzo e quinto.

13.35 Canet passa al secondo posto della classifica con 136 millesimi dall’australiano Remy Gardner (KTM).

13.34 La classifica aggiornata:

1 87 R. GARDNER 2:01.127 2 44 A. CANET +0.136 3 23 M. SCHROTTER +0.401 4 6 C. BEAUBIER +0.411 5 22 S. LOWES +0.496 6 72 M. BEZZECCHI +0.518 7 14 T. ARBOLINO +0.529 8 62 S. MANZI +0.676 9 97 X. VIERGE +0.928 10 37 A. FERNANDEZ +0.992

13.32 Terzo crono per Sam Lowes che si piazza alle spalle del tedesco Marcel Schrötter (Intact GP).

13.30 Canet beffa Arbolino e strappa il best lap della FP3 in 2.01.387. Il pilota di casa Aspar precede Arbolino (Intact GP). Attenzione al britannico Sam Lowes (Marc VDS) che si migliora.

13.29 Scivolata per Hector Garzo nell’ultima curva, non ci sono conseguenze per lui.

13.27 Si migliorano in molti dopo il primo giro cronometrato. Arbolino detta il passo al terzo passaggio con il tempo di 2.01.656!

13.25 La classifica aggiornata dopo il primo giro:

1 14 T. ARBOLINO 2:01.656 2 44 A. CANET +0.189 3 87 R. GARDNER +0.365 4 62 S. MANZI +0.444 5 96 J. DIXON +0.712 6 40 H. GARZO +0.758 7 97 X. VIERGE +0.985 8 79 A. OGURA +1.135 9 75 A. ARENAS +1.235 10 21 F. DI GIANNANTONIO +1.320

13.24 Sam Lowes (Marc VDS) è al momento al settimo posto della classifica per quanto riguarda la classifica combinata. Il dominatore dell’ultimo week-end sembra leggermente in difficoltà questo fine settimana.

13.23 Molti piloti, viste le complesse condizioni della pista, preferiscono restare ai box. Il vento e la sabbia non permettono di realizzare tempi competitivi.

13.20 Bandiera verde! Inizia la FP3 del GP di Doha per i protagonisti della Moto3. I piloti scendono in pista.

13.17 Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Marco Bezzecchi (Sky) sono pronti a dare spettacolo nella giornata odierna. I due italiani sono i favori per la pole-position, ma attenzione al britannico Sam Lowes (Marc VDS).

13.15 La classifica di ieri della FP2:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 290.3 1’58.541

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.0 1’59.058 0.517 / 0.517

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 285.7 1’59.188 0.647 / 0.130

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.2 1’59.208 0.667 / 0.020

5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 284.9 1’59.213 0.672 / 0.005

6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 1’59.243 0.702 / 0.030

7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 286.4 1’59.265 0.724 / 0.022

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 290.3 1’59.315 0.774 / 0.050

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 288.7 1’59.362 0.821 / 0.047

10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.0 1’59.607 1.066 / 0.245

11 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 293.4 1’59.613 1.072 / 0.006

12 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 288.7 1’59.664 1.123 / 0.051

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 287.2 1’59.748 1.207 / 0.084

14 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 289.5 1’59.777 1.236 / 0.029

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 289.5 1’59.782 1.241 / 0.005

16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.7 1’59.785 1.244 / 0.003

17 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 288.7 1’59.792 1.251 / 0.007

18 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 286.4 1’59.861 1.320 / 0.069

19 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 284.9 1’59.896 1.355 / 0.035

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 284.2 1’59.907 1.366 / 0.011

21 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 291.8 1’59.915 1.374 / 0.008

22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.3 1’59.981 1.440 / 0.066

23 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 284.2 2’00.244 1.703 / 0.263

24 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 291.8 2’00.377 1.836 / 0.133

25 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 285.7 2’00.385 1.844 / 0.008

26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.9 2’00.586 2.045 / 0.201

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 284.2 2’00.858 2.317 / 0.272

28 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 280.5 2’02.760 4.219 / 1.902

13.14 Tutto è pronto per l’ultima FP3 del week-end per quanto riguarda la Moto2. Il sole splende in Qatar, ma il vento è forte nel deserto arabo e potrebbe essere un problema.

13.12 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Doha per quanto riguarda la Moto2. Tra poco si scende in pista!

Presentazione GP Doha Moto2 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio del Doha 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale Moto2. Dopo le emozioni di ieri, i protagonisti della serie si preparano per la seconda qualifica al Losail International Circuit.

Raul Fernandez è stato il migliore nella giornata riservata alle prime due libere. Lo spagnolo di casa KTM ha firmato il crono di 1.58.541. Seconda posizione nella combinata per il nostro Fabio Di Giannantonio (Gresini) davanti all’australiano Remy Garder ed a Marco Bezzecchi (Sky).

Sam Lowes è il favorito alla vigilia della qualifica. Il britannico, settimo nella combinata, ha registrato settimana scorsa il miglior crono in Q2 con il tempo di 1.58.726. Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) è il primo dei rivali dell’alfiere di Marc VDS, centauro che settimana scorsa ha commesso un piccolo errore nel warm-up.

Appuntamento alle 12.25 per la Diretta Live della della FP3 del Gran Premio di Doha per quanto riguarda la Moto2. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press