LIVE Manchester United-Roma 1-1, Europa League in DIRETTA: Pellegrini risponde subito a Bruno Fernandes! Avvio scoppiettante a Old Trafford

20′ Wan-Bissaka commette fallo di mano. La Roma può ripartire dalla sua trequarti con Spinazzola.

17′ La partita si gioca su ritmi alti. I due gol hanno sicuramente rotto la tensione.

14′ PEEEELLEGRINI! UNITED-ROMA 1-1: sceglie di incrociare dal dischetto, in modo vincente, il capitano giallorosso che firma un pari pesantissimo. De Gea è battuto.

13′ RIGORE PER LA ROMA! Capovolgimento a favore dei giallorossi che arrivano sul fondo con Karsdorp, il quale va a crossare in scivolata. Pogba, per impedire al pallone di passare, si butta in scivolata scomponendosi notevolmente rimpallando il pallone con la mano. L’arbitro, dopo un consulto col guardalinee, indica il dischetto.

11′ Continua ad attaccare lo United: ora arriva un corner per gli uomini di Solskjær. Palla allontanata da Cristante, che alleggerisce.

9′ BRUNO FERNANDES: UNITED 1-0 ROMA! Imbeccata vincente del duo Pogba-Cavani, con l’uruguaiano che pesca il portoghese solo davanti a Pau Lopez. Pallonetto vincente del trequartista che supera il portiere giallorosso portando in vantaggio i suoi.

9′ Pellegrini rimpalla Shaw, che aveva tentato di far partire un cross dal settore di sinistra.

7′ La ripartita sembra essere ripartita dopo un attimo di nuovo adattamento alla mossa (obbligata) dei giallorossi.

5′ E C’E IL CAMBIO! Esce Veretout: entra Villar. Il francese deve abbandonare la sfida.

4′ Attenzione! Jordan Veretout potrebbe abbandonare il campo per un problema muscolare: al suo posto è subito pronto a entrare Villar.

3′ Fase di studio fra le due squadre.

SI PARTE! E’ LA ROMA A BATTERE IL CALCIO D’INIZIO.

20.57 Sorteggio, inno dell’Europa League. Sempre più vicini al via del match.

20.55 Sale la tensione: siamo a un passo dall’inizio del match.

20.50 Iniziano le procedure di accesso al terreno di gioco per le formazioni.

20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnici dai rispettivi allenatori.

20.40 Venti minuti all’inizio di un match attesissimo.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Buonasera e benvenuti alla Diretta LIVE di Manchester United-Roma, le semifinali di Europa League offrono agli appassionati il loro primo atto, dal leggendario Old Trafford.

20.10 Ecco quindi le formazioni ufficiali del match

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

20.02 I Red Devils rispondono con Cavani e Rashford davanti, Bruno Fernandes in supporto:

20.00 È il momento delle lineup della Roma

Poche sorprese in casa Roma con Dzeko al centro dell’attacco e difesa a tre con Cristante, Smalling ed Ibanez.

19.57 Tutto pronto, o quasi ad Old Trafford, con le squadre che a breve inizieranno il riscaldamento pre partita.

19.55 Buonasera e benvenuti: tra poco più di un’ora andrà in scena la tanto attesa semifinale di andata di Europa League tra Manchester United e Roma.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester United-Roma, semifinale d’andata dell’Europa League 2020/21: i giallorossi sfidano i Red Devils nel primo atto di questo duello che vale un posto nella finalissima di Danzica.

La squadra di Fonseca fa visita a quella di Ole Gunnar Solskjær, in una sfida che vede partire gli inglesi leggermente favoriti, ma che potrebbe riservare ai capitolini soddisfazioni qualora dovessero trovare il modo di bucare la retroguardia britannica.

Visto il talento offensivo di entrambe le formazioni, è ipotizzabile che le difese vengano messe sotto pressione ed allora sarà a centrocampo – nel cuore del gioco – dove la battaglia potrebbe svilupparsi e decidersi.

Come sempre in questi casi, la parola andrà al campo: unico giudice supremo. Un “mare” di scontri individuali “indiretti” infiammeranno i 90 minuti: Dzeko contro Rashford, Pellegrini contro Pogba, Mkhitaryan contro Bruno Fernandes e Smalling (il grande ex) contro Maguire.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Manchester United-Roma, match d’andata delle semifinali dell’Europa League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

FOTO: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com