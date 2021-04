LIVE Fognini-Zapata Miralles in DIRETTA: ligure squalificato, la frase con cui ha offeso il giudice di linea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA FRASE CON CUI FABIO FOGNINI HA OFFESO IL GIUDICE DI LINEA. E ORA RISCHIA ULTERIORI SANZIONI…

PERCHE’ E’ STATO SQUALIFICATO FABIO FOGNINI

17.15 Grazie per averci seguito, ma continuate a leggere OA Sport. Vi aggiorneremo sull’evolversi della vicenda. Un saluto sportivo e buona serata.

17.09 Questo il momento in cui Fabio Fognini ha lasciato il campo.

17.05 Pare (condizionale d’obbligo, attendiamo conferme in merito), che l’insulto che abbia portato alla squalifica sia stato questo: “Sto c***o di giudice di linea di m***a mi ha rotto il c***o con sto fallo di piede. De puta madre“.

16.58 Fognini ha insultato un giudice di linea. Non sappiamo cosa gli abbia detto, ma pare si sia trattato di un’offesa molto pesante. Da qui l’arbitro, tenuto conto anche del precedente warning, ha optato per la squalifica. L’azzurro ha discusso a lungo con il supervisor, ma non c’è stato nulla da fare.

16.55 Il ligure non l’ha presa per niente bene. E’ uscito dal campo dicendo: “Non gli ho detto niente. Ma vaff***, ma chi c***o è?“. Poi ha spaccato una racchetta per la rabbia.

16.48 Fabio è stato squalificato per ‘verbal abuse’ nei confronti del giudice di linea. Il supervisor ha ascoltato i due protagonisti optando poi per la squalifica: Fabio aveva già preso un warning nel terzo game del secondo set, dopo aver conquistato una palla break.

16.46 Cercheremo di capire quale sia il motivo per cui Fabio è stato squalificato.

16.42 ‘Non gli ho detto niente’ dice Fabio uscendo dal campo. Partita iniziata male e terminata peggio per Fognini: primo set in cui Zapata Miralles ha dominato in lungo ed in largo, con l’azzurro che sembrava irriconoscibile. Sotto 0-3 prende finalmente ritmo e torna a giocare un tennis di livello, prima che arrivasse la squalifica dopo un suo fallo di piede.

FINISCE QUI! FABIO FOGNINI SQUALIFICATO PER COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO!

16.39 Una persona, probabilmente facente parte dell’organizzazione, sta parlando con Fabio. Purtroppo non abbiamo sentito cosa abbia detto Fabio.

16.38 La partita si è fermata un attimo, un giudice di linea ha riferito che Fognini ha usato qualche parolina di troppo su un fallo di piede.

BREAK ZAPATA MIRALLES, 4-4! Stavolta il lampo di classe è dell’iberico, che tiene testa al lungolinea di Fognini con un grandissimo dritto!

30-40 Incrocio delle righe per l’azzurro, altro lampo di classe!

15-40 A cuor leggero Fabio, colpisce col dritto.

0-40 Passante vincente dell’iberico che colpisce un Fognini indeciso.

0-30 Perde la misura del dritto Fabio, game che si fa pericoloso.

BREAK FOGNINI! 4-3! E va in corridoio il rovescio dell’iberico! Set ribaltato!

30-40 Risponde corto Fabio, ma intuisce la direzione del dritto avversario: Zapata è spiazzato e manda fuori giri il colpo! Palla break.

30-30 Stavolta Zapata Miralles entra in campo e trafigge di dritto l’azzurro.

15-30 Dritto out dell’iberico.

15-15 Zapata Miralles torna a far muovere Fognini e ottiene il punto.

0-15 Gran risposta di Fabio sulla seconda di servizio avversaria.

GAME FOGNINI, 3-3! Arriva l’errore di rovescio dell’iberico. Si torna in linea di galleggiamento.

40-30 Zapata Miralles pesca un vero e proprio jolly annullando la prima palla del 3 pari.

40-15 E ora il match è cambiato, altro errore di Zapata Miralles.

30-15 Fognini tiene un passante bassissimo dell’iberico, poi chiude con la stop volley.

15-15 Si gioca sulla diagonale di rovescio, Zapata prova a uscirne ma manda il colpo in corridoio.

0-15 Lungo il dritto di Fabio, che si stizzisce.

BREAK FOGNINI! 3-2! E il dritto di Zapata va in rete! Si riapre il set!

15-40 Rovescio impreciso di Zapata Miralles, due palle break per Fabio.

15-30 Attacco corto dell’iberico, Fognini col passante laser: passa avanti il ligure.

15-15 Errore di Zapata, partita assai fallosa adesso.

15-0 Fognini manda appena fuori il colpo.

GAME FOGNINI, 3-1. Fognini si chiama il segno fuori sul colpo di Zapata e ha ragione: primo game per lui.

40-30 E Zapata manda in rete il rovescio. Prima palla game per Fognini.

30-30 Errore di misura dell’iberico.

15-30 E ci mette anche la gran risposta sulla seconda di Fognini.

15-15 Zapata Miralles si apre il campo e spinge l’azzurro sui teloni, facile ottenere il punto.

15-0 Primo punto conquistato da Fabio.

GAME ZAPATA MIRALLES, 3-0. Servizio e contropiede, l’iberico conferma il break di vantaggio

A-40 Quando l’iberico prende il controllo dello scambio, Fabio non riesce ad opporre resistenza, sembrando piuttosto lento nei movimenti. Palla del 3-0.

40-40 Ancora troppo distante dalla palla Fognini, arriva un errore sanguinolento.

30-40 E finalmente Fabio prende le redini dello scambio! Fa correre Zapata che è costretto all’errore. Poi l’azzurro si prende il warning per un colpo di frustrazione.

30-30 E arriva il doppio fallo in soccorso di Fognini.

30-15 Sussulto di Fabio con la risposta vincente.

30-0 Ma come attacca Zapata Miralles: fa correre Fognini e poi chiude sottorete.

15-0 Prima di servizio chiamata fuori, poi c’è l’overrule: ace spagnolo.

BREAK ZAPATA MIRALLES, 2-0. E Fabio non tiene in campo la palla, ennesimo errore.

15-40 Gran riga di Zapata Miralles. Due palle break.

15-30 Fuori il rovescio di Fabio.

15-15 Servizio e smash rabbioso per Fognini.

0-15 I colpi di Fabio fanno il solletico a Zapata.

GAME ZAPATA MIRALLES, 1-0. Tre palle break annullate dallo spagnolo

A-40 Errore di Fabio, altra chance per chiudere il game.

40-40 Con il dritto in controtempo si salva Fabio! Il game continua!

A-40 E gran prima esterna: torna avanti l’iberico.

40-40 Dritto di Zapata con i piedi dentro al campo.

40-A Tenta la smorzata l’iberico, ma Fognini sta salendo di tono: altra palla break.

40-40 E arriva l’errore di rovescio di Zapata Miralles. Game più combattuto della partita.

A-40 Altro punto dell’1-0 per l’iberico.

40-40 L’azzurro è passivo in risposta, Zapata colpisce con lo schiaffo di dritto.

40-A E arriva anche il doppio fallo! Palla break per Fabio!

40-40 Ora anche Zapata inizia a traballare. Rovescio affossato in rete.

A-40 Corto il lob di Fabio, l’iberico chiude con lo smash.

40-40 Zapata l’annulla con una buona prima di servizio.

40-A E finalmente arriva la palla break per l’azzurro! Chance per riaprirla.

40-40 Accelera Fabio e si prende il punto. Vantaggi.

40-30 Errore dello spagnolo sul rovescio lungolinea.

40-15 E un altro dropshot per lo spagnolo. Due palle per l’1-0.

30-15 Servizio angolato, poi resiste in difesa e chiude con la palla corta: gran punto di Zapata Miralles.

15-15 Braccio di ferro da fondo, l’iberico ne esce vincitore con il dritto.

0-15 Spinge Fognini, Zapata Miralles stecca il dritto.

15.52 Allarme rientrato, si va in campo. Serve Zapata Miralles.

15.50 Arriva un po’ di pioggia su Barcellona, Fognini e Zapata Miralles si mettono sotto gli ombrelli.

SET ZAPATA MIRALLES, 6-0! Fabio rimane di sale sul dritto avversario, primo set che va via in nemmeno 30 minuti. Sembra la replica della sfida con Munar…

40-A Rovescio con un angolo allucinante per Zapata Miralles.

40-40 Terzo punto consecutivo per Fabio, che non vuole alzare bandiera bianca.

30-40 Ace per l’azzurro.

15-40 Finalmente un colpo alla Fognini con il rovescio.

0-40 Inesistente oggi il rovescio di Fognini, che finisce in rete. Tre palle per il primo set.

0-30 In rete il back di recupero di Fabio sul rovescio avversario.

0-15 Risposta vincente di Zapata Miralles.

GAME ZAPATA MIRALLES, 5-0. Errore di Fabio in risposta, non c’è partita fino ad ora

40-15 Dritto in controtempo di Zapata Miralles, tanti punti finora trovati con questa soluzione

15-15 Buona la soluzione angolata dello spagnolo.

0-15 Palla corta dell’iberico, poi Fabio para il passante avversario.

BREAK ZAPATA MIRALLES, 4-0! Dritto pazzesco in corsa dello spagnolo, con Fognini che battezza fuori mentre la pallina pizzica la riga!

40-A Zapata Miralles con il lungolinea in controtempo! Altra palla break!

40-40 Dritto lungolinea letale per l’azzurro, si va ai vantaggi.

30-40 Gran prima di servizio per Fabio.

15-40 Grande angolo di dritto di Zapata Miralles, con Fognini che manda lunga la risposta. Due palle break.

15-30 Dritto e stop volley, finalmente un bel punto di Fognini.

0-30 Splendido dritto in corsa dell’iberico. Fino ad ora un solo giocatore in campo.

GAME ZAPATA MIRALLES, 3-0. Altro errore da fondo per Fabio

40-0 Contropiede vincente dell’iberico, tre chance di 3-0.

30-0 Fognini sembra un po’ fermo nei movimenti, altro colpo direttamente in rete.

BREAK ZAPATA MIRALLES, 2-0. Fognini prova a uscire dallo scambio con il rovescio che va lunghissimo.

40-A Cambio lungolinea dello spagnolo che tocca il nastro ma passa, Fognini viene messo fuori tempo e sbaglia il chop.

40-40 Altra seconda di servizio, Zapata Miralles prova a forzare senza successo.

40-A Ancora un errore di rovescio per Fognini, di nuovo palla sul nastro. Chance di 2-0.

40-40 Zapata Miralles prende lo scambio in mano, poi fallisce il dritto per chiudere. Si va ai vantaggi.

30-40 Accelera lo spagnolo, dritto imprendibile. Palla break

30-30 Ancora errore da fondo del ligure. Solo una prima finora.

15-15 Accelera con il lungolinea l’azzurro, errore in risposta dell’iberico.

0-15 Lotta da fondo, Fognini affossa il rovescio.

GAME ZAPATA MIRALLES, 1-0.

A-40 Largo il dritto di Fabio in impostazione.

40-40 Bravo Fognini con il recupero sulla discesa a rete avversaria.

40- 30 Zapata non attacca a rete, poi colpisce di dritto.

30-30 Due errori dell’iberico.

30-0 Ace per Zapata.

15-0 Buona prima di servizio dello spagnolo.

INIZIA LA PARTITA, BATTE ZAPATA MIRALLES

15.18 Fognini e Zapata Miralles si stanno riscaldando. Il vincitore sfiderà Pablo Carreno Busta.

15.15 Fabio ha avuto accesso al secondo turno del torneo grazie ad un bye essendo titolare della nona testa di serie del tabellone.

15.11 Il ligure debutta a Barcellona contro Bernabé Zapata Miralles, qualificato. Tra di loro è la prima sfida nel circuito.

15.05 Carreno Busta si è imposto per 6-4 6-0 contro lo sventurato Thompson, pochi minuti e sarà il momento di Fognini.

13.48 Si è concluso da poco il primo match di giornata, con Lorenzo Musetti che ha perso in rimonta con Felix Auger-Aliassime. Ora il match Jordan Thompson-Pablo Carreno Busta.

11.22 Buongiorno, piccolo aggiornamento sulle condizioni meteo a Barcellona. Durante la notte la pioggia si è abbattuta sulla città della Catalogna e la Pista Manolo Santana non ha assorbito al meglio le precipitazioni. Il programma odierno sul secondo campo è stato dunque spostato di 30 minuti, con Musetti-Auger Aliassime che comincerà alle 11.30.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini – Bernabé Zapata Miralles, sfida valida per il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista ligure debutta sulla terra rossa della Catalogna, dove al massimo si è spinto fino ai quarti di finale nel 2015 e nel 2016; dopo aver regalato discrete sensazioni a Montecarlo, il sorteggio gli ha regalato il qualificato spagnolo.

Dicevamo del cammino dell’azzurro nel Principato, che nonostante si sia interrotto ai quarti di finale contro Casper Ruud e l’uscita dalla top 20 mondiale dopo più di tre anni, ci ha consegnato un Fognini sicuramente più in palla rispetto a quanto visto nelle settimane precedenti con due premature sconfitte al primo turno con Sebastian Korda a Miami e soprattutto con Jaume Munar a Marbella, in un match praticamente non giocato dal ligure. Le vittorie contro Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson e Filip Krajinovic sono di buon auspicio per il prosieguo della stagione sulla terra.

Al cospetto dell’uomo d’Arma di Taggia arriva un 24enne iberico che sta iniziando a cogliere i primi risultati di rilievo nel tennis che conta: contro l’altro qualificato Andrey Kuznetsov ha conquistato il terzo successo della sua carriera nel circuito ATP, il secondo del 2021 dopo aver piegato John Millman a Dubai. Dei passi in avanti per un giocatore che fino a poco tempo fa era più conosciuto per una sua squalifica per un buco nei pantaloncini a Mouilleron-le-Captif, mentre a fine 2020 sulla terra di Cordenons è riuscito ad avere la meglio sulla stellina Carlos Alcaraz.

La partita tra Fabio Fognini e Bernabé Zapata Miralles è la terza in programma sulla Pista Manolo Santana. Due partite in precedenza dalle ore 11: si comincia con la sfida tra l’altro azzurro Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, seguita poi da Jordan Thompson-Pablo Carreno Busta. Buon divertimento!

Foto: LaPresse