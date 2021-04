CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.22 Buongiorno, piccolo aggiornamento sulle condizioni meteo a Barcellona. Durante la notte la pioggia si è abbattuta sulla città della Catalogna e la Pista Manolo Santana non ha assorbito al meglio le precipitazioni. Il programma odierno sul secondo campo è stato dunque spostato di 30 minuti, con Musetti-Auger Aliassime che comincerà alle 11.30.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini – Bernabé Zapata Miralles, sfida valida per il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista ligure debutta sulla terra rossa della Catalogna, dove al massimo si è spinto fino ai quarti di finale nel 2015 e nel 2016; dopo aver regalato discrete sensazioni a Montecarlo, il sorteggio gli ha regalato il qualificato spagnolo.

Dicevamo del cammino dell’azzurro nel Principato, che nonostante si sia interrotto ai quarti di finale contro Casper Ruud e l’uscita dalla top 20 mondiale dopo più di tre anni, ci ha consegnato un Fognini sicuramente più in palla rispetto a quanto visto nelle settimane precedenti con due premature sconfitte al primo turno con Sebastian Korda a Miami e soprattutto con Jaume Munar a Marbella, in un match praticamente non giocato dal ligure. Le vittorie contro Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson e Filip Krajinovic sono di buon auspicio per il prosieguo della stagione sulla terra.

Al cospetto dell’uomo d’Arma di Taggia arriva un 24enne iberico che sta iniziando a cogliere i primi risultati di rilievo nel tennis che conta: contro l’altro qualificato Andrey Kuznetsov ha conquistato il terzo successo della sua carriera nel circuito ATP, il secondo del 2021 dopo aver piegato John Millman a Dubai. Dei passi in avanti per un giocatore che fino a poco tempo fa era più conosciuto per una sua squalifica per un buco nei pantaloncini a Mouilleron-le-Captif, mentre a fine 2020 sulla terra di Cordenons è riuscito ad avere la meglio sulla stellina Carlos Alcaraz.

La partita tra Fabio Fognini e Bernabé Zapata Miralles è la terza in programma sulla Pista Manolo Santana. Due partite in precedenza dalle ore 11: si comincia con la sfida tra l’altro azzurro Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, seguita poi da Jordan Thompson-Pablo Carreno Busta. Buon divertimento!

