Cosa ha detto Fabio Fognini al giudice di linea: la frase costata la squalifica. Rischio nuove sanzioni

Il torneo ATP di Barcellona si conclude in maniera incresciosa per Fabio Fognini. Il ligure, in svantaggio per 0-6, 4-4 nei confronti dello spagnolo Bernabé Zapata Miralles, è stato squalificato per “verbal abuse” nei confronti di un giudice di linea. A questo punto, tuttavia, il rischio concreto è che l’italiano possa andare incontro a conseguenze ancora più gravi.

Nel corso del secondo parziale il 33enne di Arma di Taggia stava servendo sul 30-40, dunque si accingeva a difendere una delicatissima palla break. A quel punto il giudice di linea chiamava un fallo di piede nei confronti del ligure, mandandolo su tutte le furie. L’arbitro richiamava il portacolori del Bel Paese con un warning, ovvero una ammonizione ufficiale. Dopo aver perso il punto, Fognini tuonava nuovamente nei confronti del giudice di linea. A questo punto l’arbitro optava per la squalifica del vincitore del Masters1000 di Montecarlo 2019.

A nulla sono valse le successive lunghe discussioni tra Fognini ed il supervisor. Il tennista italiano ha provato a giustificarsi in tutti i modi, ma senza successo: la decisione dell’arbitro è stata chiaramente irrevocabile. L’azzurro, dopo aver salutato Zapata Miralles, è uscito dal campo in preda ad una rabbia cieca, spaccando con violenza una racchetta e parlando ad alta voce: “Non gli ho detto nulla, ma chi c***o si crede di essere?“.

El enfado de Fabio Fognini tras su descalificación. El italiano lo pagó con su raqueta que acabó estampada contra la cinta. Bernabé Zapata se medirá a Pablo Carreño en la 3R del #BCNOpenBS pic.twitter.com/wHeFMnNKzd — Tenis Central (@Tenis_Central) April 21, 2021

COSA HA DETTO FABIO FOGNINI AL GIUDICE DI LINEA?

Diverse fonti confermano che la frase ingiuriosa sarebbe stata la seguente: “Sto c***o di giudice di linea di m***a mi ha rotto il c***o con sto fallo di piede”.

COSA RISCHIA FABIO FOGNINI?

La questione, purtroppo per l’italiano, non è finita qui. Verrà infatti aperta dalla ATP una commissione d’inchiesta che avrà il compito di fare luce sull’accaduto. Verranno chiaramente ascoltati l’arbitro, il supervisor ed il giudice di linea. Non è escluso che al ligure possa venire comminata una ulteriore sanzione, ovvero una squalifica per un numero di settimane da quantificare. La leggerezza odierna potrebbe costare la partecipazione al Masters1000 di Roma e, soprattutto, al Roland Garros. Peraltro i precedenti non giocano di certo a favore di Fognini. Già nel 2019 fu graziato a Wimbledon dopo aver augurato agli inglesi che “scoppiasse una bomba su questo maledetto circolo“.

Foto: Lapresse