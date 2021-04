CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Con un doppio fallo, il quarto, Fabio Fognini cede a Jaume Munar per 6-2 6-1 all’esordio, che diventa automaticamente abbandono, a Marbella. Un’ora e 24 minuti la durata del match. Munar affronterà ora Ivashka, per l’Italia resta Gianluca Mager che sta entrando in campo contro il norvegese Casper Ruud.

30-40 Match point Munar, accelerazione di rovescio in uscita dal servizio di Fognini che è vincente.

15-40 Due match point Munar, dritto lungo.

0-40 Tre match point Munar.

0-30 Perde di nuovo il controllo del dritto Fognini.

0-15 Accelerazione di dritto larga di Fognini.

1-5 Munar, esce la risposta di rovescio di Fognini.

Vantaggio Munar, cerca lo smash in salto Fognini, ma non tiene la palla in campo.

40-40 Altro grave errore di Fognini, che a campo sostanzialmente aperto esagera col dritto incrociato, mandandolo largo.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: accelerazione di rovescio che rimane in campo.

30-30 Butta via un punto dominato Fognini, mettendo in rete il dritto dopo che Munar le aveva provate tutte per difendersi, compreso lo schema palla corta-pallonetto.

15-30 Accelera con il rovescio Fognini e si prende il punto.

15-15 Contropiede di dritto lungolinea vincente di Fognini.

15-0 Ace di Munar.

1-4 Break Munar, appena largo il dritto che voleva essere vincente di Fognini, e a questo punto lo spagnolo si trova davvero a due passi dai quarti di finale.

30-40 Palla break Munar, prima esterna vincente di Fognini.

15-40 Due palle break Munar, risposta in rete dello spagnolo.

0-40 Tre palle break Munar, non controlla il dritto Fognini.

0-30 Appena lunga l’accelerazione di dritto di Fognini da dentro il campo.

0-15 Non trova il recupero di rovescio Fognini su un dritto profondo di Munar.

1-3 Munar, accelerazione di rovescio in rete di Fognini e break confermato per lo spagnolo.

40-30 Bella palla corta di dritto vincente di Fognini.

40-15 Rovescio in rete di Fognini.

30-15 Spettacolare rovescio praticamente agganciato da Munar che diventa incrociato stretto, oltre che vincente.

15-15 Risposta larga di Fognini.

0-15 Brutta iniziativa a rete di Munar che non tira su la volée bassa di dritto.

1-2 Break Munar, butta via il game Fognini con lo schema servizio e volée di rovescio, con quest’ultimo che va a terminare lungo. Dopo poco più di un’ora set e break di vantaggio per lo spagnolo.

Vantaggio Munar, palla break: altro rovescio in rete di Fognini.

40-40, 2a parità: rovescio in rete di Fognini.

Vantaggio Fognini, chiamato di nuovo a rete l’azzurro si disimpegna bene con il rovescio a campo aperto.

40-40 Seconda di Fognini, ma Munar cerca una palla corta telefonata con il dritto e Fabio ci si avventa senza problemi con il rovescio. Ancora ai vantaggi.

30-40 Palla break Munar, prima centrale vincente di Fognini.

15-40 Due palle break Munar, dritto in rete di Fognini.

15-30 Schermaglia molto breve a rete, la vince Fognini che, chiamato su palla corta, gioca la volée di rovescio per poi chiudere con lo smash.

0-30 Terzo doppio fallo di Fognini.

0-15 Stavolta Fognini non trova il punto a rete, scende, ma la volée di rovescio rimane in rete.

1-1 Prima vincente di Munar che dunque, come Fognini nel primo game, si salva dopo aver fronteggiato una palla break.

Vantaggio Munar, che prende campo con servizio e dritto e poi chiude con lo smash vincente.

40-40, 2a parità: dritto in corridoio di Fognini.

Vantaggio Fognini, PALLA BREAK: sembra entrato in ritmo Fabio! Altra gran accelerazione di dritto, stavolta incrociata, che Munar non riesce a tenere in campo.

40-40 Spettacolare rovescio lungolinea di Fognini che è vincente!

40-30 Ottima risposta angolata di rovescio di Fognini, che poi approfitta per giocare il dritto vincente dal centro.

40-15 Servizio e dritto di Munar.

30-15 Autentico trick shot di Munar, che s’inventa praticamente dal nulla una palla corta di rovescio coperta fino all’ultimo istante disponibile.

15-15 Il recupero di rovescio di Munar, dopo varie accelerazioni di Fognini, si stampa sul nastro e poi ritorna nel campo dello spagnolo.

15-0 Dritto di Munar che resta di pochissimo in campo, anche se Fognini si lamenta sostenendo che il giudice di sedia sia in errore sul segno.

1-0 Fognini, non trova la risposta di rovescio Munar e l’azzurro apre in vantaggio il set.

Vantaggio Fognini, smash a rimbalzo che chiude uno scambio condotto in modo perfetto ancora con il dritto.

40-40 Ottimo Fognini con il dritto, un paio di accelerazioni bastano per allontanare Munar e poi poter giocare il lungolinea.

30-40 Palla break Munar, servizio e volée di rovescio di Fognini.

15-40 Due palle break Munar, il nastro trascina via il rovescio di Fognini.

15-30 Gran punto giocato da entrambi, che però Fognini non vince perché con il dritto (il terreno di battaglia di questo quindici) mette la palla di poco in corridoio.

15-15 Lungo il rovescio di Fognini.

15-0 Si ricomincia con Fognini che serve bene e poi accelera di dritto causando l’errore di Munar.

2-6 Set Munar, chiude in stile lo spagnolo che fa serve&volley per portare a casa il primo parziale in 45 minuti.

Vantaggio Munar, set point: prima esterna e palla corta di dritto.

40-40, 2a parità: violenti assai i dritti di Fognini, Munar non trova sull’ultimo il recupero di rovescio che si ferma in rete.

Vantaggio Munar, set point: il nastro rallenta il dritto di Munar costringendo Fognini a venire a rete, e venir poi passato dall’iberico che si scusa.

40-40 Risponde da molto lontano Fognini con il rovescio, ma è quel che gli serve per avanzare e poi giocare il vincente di dritto incrociato.

40-30 Set point Munar, prima esterna con notevole effetto, non riesce a rispondere Fognini.

30-30 Serve bene Munar, come pure trova un buon dritto successivo, appena lungo il lob difensivo di Fognini.

15-30 Doppio fallo di Munar, è il primo.

15-15 Risposta carica di Fognini di dritto, non la controlla Munar.

15-0 Munar intelligentemente allontana Fognini con seconda esterna e dritto dall’altro lato per poi chiudere con la volée di rovescio.

2-5 Munar, risposta di rovescio larga dello spagnolo. Fognini tiene per la prima volta nel match la battuta, ma dopo 37 minuti è il suo avversario che servirà per il set.

40-30 Prima vincente di Fognini.

30-30 Dritto in avanzamento vincente di Fognini.

15-30 Scende a rete dietro al servizio Fognini, ma la volée bassa di rovescio finisce larga.

15-15 Rovescio lungolinea vincente di Munar che lascia Fognini fermo.

15-0 Non recupera Munar sul dritto incrociato di Fognini.

1-5 Munar, dritto largo di Fognini.

40-30 Risponde profondo con il dritto Fognini, che sempre con lo stesso colpo va a chiudere in avanzamento.

40-15 Dritto incrociato vincente di Fognini, Munar chiama il giudice di sedia che però gli dice che la palla è sulla riga.

40-0 Risposta di rovescio in rete di Fognini sulla seconda di Munar.

30-0 Ace di seconda di Munar, servizio strettissimo esterno del quale si scusa perché non voleva tirarlo così stretto.

15-0 Ancora una palla che se ne va fuori di Fognini.

1-4 Break Munar, e Fognini continua a non riuscire a tenere il servizio. Stavolta ci si mette anche la sfortuna, con una buona accelerazione di dritto lungolinea che il nastro alza tantissimo e poi porta in corridoio.

30-40 Palla break Munar, Fognini trova il modo di incidere e poi di chiudere con il dritto.

15-40 Due palle break Munar, gran risposta di dritto dello spagnolo che poi viene a prendersi il punto a rete, vano il recupero (lungo) di Fognini.

15-30 Rovescio in rete di Fognini.

15-15 Palla corta di Fognini, ci arriva Munar e Fabio non riesce a tenere in campo il rovescio, che è largo.

15-0 Ancora un gran rovescio vincente di Fognini, sottolineato dagli applausi del pubblico presente in buona quantità a Marbella.

1-3 BREAK FOGNINI: doppio fallo di Munar, che regala in questo modo uno dei due turni di servizio di vantaggio senza nemmeno portarlo ai vantaggi, ed è questa una prima volta nel match.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: stavolta è con il rovescio che Fabio accelera, per poi venire a rete a chiudere il punto.

30-30 Rovescio vincente di Fognini che si è aperto il campo con il dritto per poi giocare quel lungolinea.

30-15 Rimedia con la prima Munar.

15-15 Bellissima palla corta di dritto di Munar, imprendibile per Fognini.

0-15 Il nastro porta via il dritto di Munar, che suo malgrado deve cedere il punto.

0-3 Break Munar, che raddoppia il vantaggio grazie a un ottimo recupero con rovescio stretto incrociato, Fognini accelera bene, ma non è definitiva la volée di dritto con cui si espone alla chance catturata dallo spagnolo.

Vantaggio Munar, palla break: dritto in corridoio di Fognini in uscita dal servizio.

40-40, 2a parità: perde il controllo del dritto Fognini.

Vantaggio Fognini, che chiude nell’angolo sinistro Munar con il dritto e poi gioca dall’altra parte il lungolinea vincente.

40-40 Dritto in rete di Fognini, si va di nuovo ai vantaggi.

40-30 Munar riesce a spostarsi sulla diagonale sinistra con il dritto, Fognini non trova il modo di girare lo scambio e mette il rovescio sul nastro.

40-15 Deve chiudere due volte a rete il punto Fognini, la seconda delle quali con lo smash: lascia rimbalzare la palla e poi va a colpo sicuro.

30-15 Secondo doppio fallo di Fognini.

30-0 Colpisce male la risposta di dritto Munar, Fognini ha tutto il tempo per accelerare e forzare la chiusura del punto.

15-0 Servizio e dritto di Fognini, Munar è lontano e mette il suo dritto in rete.

0-2 Munar, larga di pochissimo la velenosa risposta di rovescio di Fognini.

Vantaggio Munar, ottima prima esterna che Fognini non riesce a tenere in campo.

40-40 Ancora dritto in rete di Fognini, che non riesce a incidere come vorrebbe finora con questo colpo.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: risposta incrociata di dritto larga del ligure.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI: finisce in rete il rovescio di Munar.

15-30 Maestoso punto di Fognini! Risposta di dritto nei piedi di Munar e, al quarto colpo, proprio col dritto va a giocare una palla corta su cui lo spagnolo non arriva.

15-15 Discesa a rete non proprio spettacolare di Fognini, che gioca la volée alta rovesciata male e la mette molto lunga.

0-15 Fognini comanda dal centro soprattutto di rovescio, giocandolo profondo e andandosi a conquistare il punto.

0-1 Break Munar, esagera con il dritto Fognini dopo aver giocato l’accelerazione anche in precedenza.

Vantaggio Munar, palla break: il dritto di Fognini finisce in rete dopo un lungo scambio.

40-40, 4a parità: rovescio in rete di Fognini, e subito il primo game è di apprezzabile lunghezza.

Vantaggio Fognini, prende campo il ligure e si va a guadagnare il punto con lo smash.

40-40, 3a parità: primo doppio fallo di Fognini.

Vantaggio Fognini, carica in modo eccessivo il dritto Munar e lo mette appena largo.

40-40, 2a parità: in spinta col dritto Fognini per annullare la chance.

Vantaggio Munar, palla break: fuori il dritto in uscita dal servizio di Fognini.

40-40 Rovescio lungo di Fognini, subito game ai vantaggi.

40-30 Ancora in spinta Fognini, stavolta chiude col dritto.

30-30 Gran rovescio all’incrocio delle righe di Fognini!

15-30 Ritorna indietro di un 15 Fognini.

15-15 Basta la prima a Fognini per vincere il punto.

0-15 Si comincia ed il primo punto è di Munar.

13:43 Siamo verso le fasi finali del riscaldamento in quel di Marbella.

13:40 Munar ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere, quindi sarà Fognini a iniziare alla battuta.

13:38 Ecco che sono entrati Fognini e Munar per il riscaldamento.

13:34 Si attende solo l’ingresso dei giocatori.

13:31 Si è già presentato in campo il giudice di sedia Rask.

13:28 Sarà proprio Ivashka ad affrontare il vincitore di questo incontro.

13:24 Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Munar. Terminato da poco l’incontro precedente, con il bielorusso Ilya Ivashka che ha travolto il numero 5 del seeding Alejandro Davidovich Fokina per 6-1 6-3.

L’ultimo impegno di Fognini a Miami

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP 250 di Marbella tra Fabio Fognini e lo spagnolo Jaume Munar.

Ci sono due precedenti tra i due giocatori: il primo, agli Australian Open 2019, vide l’iberico costretto al ritiro a metà terzo set dopo aver perso i primi due al tie-break, mentre l’altro, a Buenos Aires, è risultato vittorioso per Munar, in rimonta, per 4-6 6-4 7-5. Questa sarà dunque la seconda volta in cui i due si affronteranno sul rosso. Esordio per il ligure, mentre per il suo avversario c’è stata la vittoria sul qualificato svizzero Henri Laaksonen per 6-4 6-1.

Per entrambi si tratta di un avvicinamento alle fasi più interessanti della stagione rossa, con Fognini che difende il titolo al Masters 1000 di Montecarlo, dal momento che è ancora lui il campione 2019 dopo l’annullamento del 2020. Munar punta invece a risalire la classifica, e quest’anno è già rientrato nei 100 con una vittoria Challenger, due finali e i quarti a Buenos Aires partendo dalle qualificazioni.

A livello di partite con gli italiani, quest’anno Munar ne ha giocate diverse. Le vittorie sono arrivate contro Alessandro Giannessi (due volte, di cui una per ritiro) e Lorenzo Musetti, mentre ha perso proprio la scorsa settimana con Gianluca Mager.

Il match tra Fabio Fognini e Jaume Munar inizierà non prima delle ore 13:30, essendo secondo match sul Centrale dopo Davidovich Fokina-Ivashka. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

