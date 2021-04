LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: in acqua i venti equipaggi azzurri per le batterie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09.20 L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 20 sulle 22 specialità che si disputeranno, infatti non ci saranno imbarcazioni italiane soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile.

09.10 Oggi, venerdì 9 aprile, si disputeranno le batterie di paracanottaggio e canottaggio nella sessione mattutina ed i primi ripescaggi del canottaggio in quella pomeridiana. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 paracanottaggio, riserve comprese (3 tra i senior).

09.00 Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021. A Varese, in Italia, si gareggia, come deciso in precedenza, da oggi, venerdì 9, fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori.

Il programma della giornata – Gli equipaggi dell’Italia – Le speranze di medaglia dell’Italia

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021. A Varese, in Italia, si gareggia, come deciso in precedenza, da oggi, venerdì 9, fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori.

Oggi, venerdì 9 aprile, si disputeranno le batterie di paracanottaggio e canottaggio nella sessione mattutina ed i primi ripescaggi del canottaggio in quella pomeridiana. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 paracanottaggio, riserve comprese (3 tra i senior).

L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 20 sulle 22 specialità che si disputeranno, infatti non ci saranno imbarcazioni italiane soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizia alle ore 09.30, per cui la nostra diretta scatterà alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto: Archivio privato Pietro Willy Ruta