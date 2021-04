LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: Lodo e Vicino e il quattro di coppia in semifinale! Soares agguanta la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.06: Nel pomeriggio sono in programma i ripescaggi e da domani si parte con semifinali e finali e noi vi invitiamo a seguire le nostre cronache da Varese per conoscere l’esito dei ripescaggi e a tornare domani per la diretta live della seconda giornata degli Europei di Varese. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio

14.05: Si chiude qui la prima mattinata di gare a Varese. Qualche buona prova degli equipaggi azzurri ma anche qualche prestazione al di sotto delle aspettative da verificare nei prossimi due giorni di gare

14.03: La Gran Bretagna si aggiudica la gara davanti a Romania e Olanda. Quinto e ultimo posto per gli azzurri

13.59: In gara per l’assegnazione delle corsie in finale anche gli uomini. per l’Italia in acqua Paonessa, Scalzone, Monfrecola, Mumolo, Della Valle, Gabbia, Abbagnale, Pietra Caprina, D’Aniello

13.58: La Romania si aggiudica la batteria per assegnare le corsie dell’otto femminile davanti a Olanda e Russia. L’Italia chiude al quinto posto davanti alla Germania

13.53: Bumbaca, Pappalardo, Serafini, Faravelli, Merlano, Terrazzi, El Idrissi, pelacchi, Infante in acqua per la sfida che vale solo per l’assegnazione delle corsie nell’otto femminile

13.51: L’Olanda vince l’ultima batteria con un crono molto simile a quello degli azzurri, davanti a Norvegia e Francia

13.46: Successo dell’Estonia davanti a Russia e Lituania nella seconda batteria del quattro di coppia maschile

13.42: Bel successo della barca azzurra che rifila tre secondi ai britannici che chiudono al secondo posto e ai polacchi, terzi

13.40: Azzurri nettamente in testa a metà gara

13.38: Ci sono Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili al via della prima batteria del quattro di coppia maschile

13.38: La Germania vince la seconda batteria del quattro di coppia femminile e si qualifica per la finale, le altre imbarcazioni vanno ai ripescaggi

13.33: terzo posto per l’equipaggio azzurro che dovrà passare dai ripescaggi. Vince la Gran Bretagna davanti all’Olanda

13.30: Ci sono Clara Guerra, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi in gara per il quattro di coppia femminile. Solo il primo equipaggio raggiunge la finale, gli altri ai ripescaggi

13.27: Vittotria dell’Irlanda davanti all’Ucraina e alla Spagna

13.24: Si impone nella seconda batteria la Germania davanti a Repubblica Ceca e Francia che raggiungono la semifinale

13.17: Successo di Oppo e Ruta che qualificano l’imbarcazione azzurra per la semifinale assieme a Svizzera e Gran Bretagna

13.13: Al via per la prima batteria del doppio pesi leggeri uomini Oppo e Ruta

13.12: Vittoria per la Russia davanti alla Romania che precede di pochi centesimi le azzurre che accedono comunque alla semifinale

13.08: Ci sono Valentina Rodini e Federica Cesarini al via della terza batteria del doppio pesi leggeri donne

13.07: La seconda batteria del doppio pesi leggeri femminile ha visto il successo della Gran bretagna, davanti alla Danimarca e alla Polonia

13.03: La prima batteria va all’Olanda davanti all’Irlanda e alla Germania che accedono alla semifinale

12.58: Al via la prima batteria del doppio pesi leggeri femminile

12.57: Il greco Stefanos Ntouskos si aggiudica la quarta batteria del singolo uomini, quarto posto per l’azzurro Gennaro Di Mauro che dovrà passare dai ripescaggi

12.53: Successo del danese Sverri Mielsen nella terza batteria del singolo uomini

12.49: Vittoria per il norvegese Kjetil Borch nella seconda batteria del singolo maschile

12.43: Successo per il polacco Natan Wegrzycki-Szymczyk nella prima batteria del singolo maschile

12.39: Partita la prima batteria del singolo maschile. Nella quarta al via Gennaro Di Mauro. Solo chi vince va in semifinale direttamente, gli altri ai ripescaggi

12.38: Nella terza batteria vittoria per la svizzera Jeannine Gmelin davanti alla olandese Sophie Souwer e alla danese Fie Udby Erichsen

12.35: Chiude nettamente ultima l’azzurra Mondelli la sua batteria. Vince la russa Hanna Prakhatsen davanti alla austriaca Magdalena Lobnig e alla tedesca Alexandra Foester

12.31: Ultimo posto per l’azzurra Mondelli a metà gara

12.29: Successo della britannica Thornley nella prima batteria del singolo donne davanti alla bielorussa Tatsiana Klimovich e alla ucraina Diana Dymchenko

12.24: Partita la prima batteria del singolo donne. C’è Elisa Mondelli nella seconda per l’Italia

12.21: La Romania vince la batteria, seconda piazza per l’Italia che precede di un centesimo la Svizzera, quarto posto e ripescaggi per la Francia

12.18: Inizia l’avventura di Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo, il quattro senza azzurro a caccia di una qualificazione alla semifinale ampiamente alla portata. Con loro in acqua Svizzera, Romania e Francia: tre posti per le semifinali

12.17: Successo per la Gran Bretagna davanti a Polonia e Croazia

12.13: Croazia, Polonia, Gbr e Russia al via nella seconda batteria del quattro senza uomini

12.12: Successo dell’Olanda davanti a Lituania e Bielorussia: queste le tre imbarcazioni qualificate per la semifinale

12.08: Lituania, Bielorussia, Olanda, Ucraina e Germania al via della prima batteria del quattro senza maschile

12.06: l’Irlanda si aggiudica la seconda batteria del 4 senza donne e va in finale. le azzurre chiudono al quarto posto alle spalle anche di Russia e Ucraina e dovranno passare dai ripescaggi

12.03: Azzurre quarte a metà gara, in testa l’Irlanda

12.01: Al via l’Italia con Ucraina, Francia, Russia, Germania, Irlanda

12.00: La Polonia si aggiudica la prima batteria del quattro senza femminile, le altre imbarcazioni vanno ai ripescaggi

11.55: Nella prima batteria del quattro senza: Romania, Olanda, Spagna, Gran Bretagna, Polonia, Danimarca

11.48: Tra pochi minuti il via delle due batterie del 4 senza femminile. Al via per l’Italia nella seconda batteria Aisha Rocek, Kiri Tontodonati, Alessandra Patelli e Chiara Ondoli

11.45: La Francia si aggiudica la gara con 6 secondi di vantaggio sull’Italia, terzo posto per l’Olanda. Questi tre equipaggi sembrano destinati a lottare per le medaglie

11.42: Al via il quadruplo pesi leggeri maschile, anche qui gara che vale solo per l’assegnazione delle corsie in finale. Per l’Italia Maertino Goretti, Antonio Vicino, Patrick Rocek e Niels Torre

11.38: Secondo posto alle spalle dell’Ungheria per l’Italia nel doppio pesi leggeri che serviva solo ad assegnare le corsie della finale

11.36: Ci sono anche gli azzurri al via nel preliminare doppio pesi leggeri maschile, gara valida solo per l’assegnazione delle corsie. Sono tre gli equipaggi al via. Per l’Italia Mantegazza e Fasoli

11.34: Il tedesco Joachim Agne vince la seconda batteria del singolo pesi leggeri davanti all’irlandese O’Donovan

11.31: Gran finale per l’azzurro che si qualifica per la Finale A riuscendo a chiudere al secondo posto a tre secondi dal vincitore, l’ungherese Galambos

11.28: Quarto posto per Soares a metà gara

11.26: C’è l’azzurro Gabriel Soares al via nella prima batteria del singolo pesi leggeri uomini. Le prime due imbarcazioni avanzano alla finale A

11.24: L’irlandese Heaphy vince la seconda batteria del singolo pesi leggeri donne davanti alla francese Bove

11.19: Ultimo posto per l’azzurra Arianna Noseda che sarà costretta a passare dai ripescaggi del singolo pesi leggeri donne. Vittoria per la bielorussa Furman nella prima batteria davanti

11.15: ultimo posto per Arianna Noseda a metà gara

11.10. In gara ora Arianna Noseda nel singolo femminile pesi leggeri

11.07: Terza piazza per l’Italia nel doppio senior maschile di Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate). Gli azzurri saranno costretti a passare per i ripescaggi. Primo posto per la Russia che vola in finale

10.59 Tocca tra poco al doppio senior maschile di Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate): soltanto il primo classificato va in semifinale, gli altri ai ripescaggi. In acqua Croazia, Russia, Romania, Irlanda, Italia e Moldavia.

10.57 Le azzurre purtroppo sono quarte e mancano l’accesso diretto alla Finale A di domenica, e dovranno passare dai ripescaggi di domani:

1 Paesi Bassi 07:00.99

2 Gran Bretagna 07:05.04

3 Francia 07:11.50

4 Italia 07:14.18

10.53 Tocca ora al doppio senior femminile di Valentina Iseppi (CC Aniene) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo).

10.51 Matteo Lodo e Giuseppe Vicino fanno registrare il miglior tempo delle batterie.

10.48 Dalla terza serie del due senza senior maschile vanno in semifinale Croazia, Serbia e Slovenia, ai ripescaggi la Germania:

1 Croazia – 06:34.37

2 Serbia – 06:38.24

3 Slovenia – 06:56.01

4 Germania – 07:26.58

10.43 Vanno in semifinale Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, che vincono la seconda serie del due senza senior maschile! Con loro avanzano Francia e Paesi Bassi, ai ripescaggi la Bielorussia.

1 Italia – 06:34.08

2 Francia – 06:36.74

3 Paesi Bassi – 06:36.97

4 Bielorussia – 06:45.88

10.38 Dalla prima serie del due senza senior maschile vanno in semifinale Romana, Gran Bretagna e Danimarca, ai ripescaggi Grecia e Turchia:

1 Romania – 06:34.50

2 Gran Bretagna – 06:40.51

3 Danimarca 06:44.74

4 Grecia – 06:46.93

5 Turchia – 07:27.74

10.33 Dalla seconda serie del due senza senior femminile vanno in Finale A Romana ed Irlanda, ai ripescaggi Repubblica Ceca e Danimarca:

1 Romania – 07:16.40

2 Irlanda – 07:22.04

3 Repubblica Ceca – 07:29.63

4 Danimarca – 07:41.37

10.30 Dalla prima serie del due senza senior femminile vanno in Finale A Gran Bretagna e Grecia, ai ripescaggi Croazia, Spagna e Paesi Bassi:

1 Gran Bretagna – 07:08.91

2 Grecia – 07:19.29

3 Croazia – 07:12.59

4 Spagna – 07:13.04

5 Paesi Bassi – 07:23.22

10.23 Si passa al canottaggio e si inizia con la specialità olimpica del due senza senior femminile, dove l’Italia è assente. Prima serie con Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Croazia. Le prime due in Finale A, le altre ai ripescaggi.

10.19 L’Italia è terza nella test race del quattro con PR3 misto di con Cristina Scazzosi, Lorenzo Bernard, Alessandro Alfonso Brancato e Greta Elizabeth Muti, con Lorena Fuina timoniere, alle spalle di Gran Bretagna e Francia.

1 Gran Bretagna – 06:52.21

2 Francia – 07:05.63

3 Italia – 07:18.49

4 Ucraina – 07:18.99

5 Israele – 07:30.66

6 Paesi Bassi – 07:43.63

10.16 In corso la test race del quattro con PR3 misto con l’Italia che difende l’oro della passata edizione con Cristina Scazzosi, Lorenzo Bernard, Alessandro Alfonso Brancato e Greta Elizabeth Muti, con Lorena Fuina timoniere. In acqua Italia, Israele, Paesi Bassi, Ucraina, Gran Bretagna e Francia. Sono sei gli equipaggi iscritti, dunque si tratta di una test race in vista della Finale A di domenica che metterà in palio le medaglie.

10.12 Questo l’ordine d’arrivo della test race del doppio PR2 misto con Chiara Nardo e Gianfilippo Mirabile sesti per l’Italia che vanno alla Finale A di domenica:

1 Gran Bretagna – 08:07.97

2 Paesi Bassi – 08:19.98

3 Francia – 08:21.91

4 Polonia – 08:24.41

5 Ucraina – 08:25.84

6 Italia – 08:31.50

10.03 Questo l’ordine d’arrivo della seconda batteria del singolo PR1 maschile, con Ucraina e Germania che vanno alla finale di domenica, mentre Ungheria e Lituania disputeranno i ripescaggi domani:

1 Roman Polianskyi (UKR) – 09:50.33

2 Marcus Klemp (GER) – 10:09.16

3 Zsolt Peto (HUN) – 10:22.54

4 Augustas Navickas (LTU) – 10:35.00

10.00 Parte intanto la test race del doppio PR2 misto con Anila Hoxha e Gianfilippo Mirabile per l’Italia. In acqua Polonia, Ucraina, Paesi Bassi, Francia, Italia e Gran Bretagna. Sono sei gli equipaggi iscritti, dunque si tratta di una test race in vista della Finale A di domenica che metterà in palio le medaglie.

09.55 Questo l’ordine d’arrivo della prima batteria del singolo PR1 maschile, con Giuseppe Di Lelio che va ai ripescaggi di domani mattina:

1 Benjamin Pritchard (GBR) – 09:37.69

2 Schmuel Daniel (ISR) – 09:47.98

3 Javier Reja Munoz (ESP) – 09:55.44

4 Massimo Spolon (ITA) – 09:57.86

5 Maksim Miatlou (BLR) – 10:03.33

09.52 Vince la prima serie la Gran Bretagna, che precede Israele. Entrambe vanno in Finale A, ai ripescaggi Spagna, Italia e Bielorussia.

09.50 Parte la seconda batteria del singolo PR1 maschile con Lituania, Germania, Ucraina ed Ungheria. I primi due in Finale A.

09.46 Massimo Spolon è quarto a metà gara nel singolo PR1 maschile. comanda la Gran Bretagna dopo 1000 metri.

09.43 Questo l’ordine d’arrivo della test race del singolo PR1 femminile:

1 Birgit Skarstein (NOR) – 10:13.71

2 Moran Samuel (ISR) – 10:22.46

3 Nathalie Benoit (FRA) – 10:46.14

4 Anna Scheremet (UKR) – 10:57.65

5 Manuela Diening (GER) – 10:59.59

6 Liudmila Vauchok (BLR) – 12:09.64

09.40 Mentre è ancora in corso la gara, sta partendo la prima batteria del singolo PR1 maschile con Massimo Spolon. In acqua Gran Bretagna, Israele, Spagna, Bielorussia ed Italia. Le prime due in finale, gli altri ai ripescaggi di domani.

09.30 Iniziano le batterie del paracanottaggio: si parte proprio con la specialità paralimpica del singolo PR1 femminile. In acqua Germania, Ucraina, Bielorussia, Israele, Norvegia e Francia. Sono sei gli equipaggi iscritti, dunque si tratta di una test race in vista della Finale A di domenica che metterà in palio le medaglie.

09.20 L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 20 sulle 22 specialità che si disputeranno, infatti non ci saranno imbarcazioni italiane soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile.

09.10 Oggi, venerdì 9 aprile, si disputeranno le batterie di paracanottaggio e canottaggio nella sessione mattutina ed i primi ripescaggi del canottaggio in quella pomeridiana. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 paracanottaggio, riserve comprese (3 tra i senior).

09.00 Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021. A Varese, in Italia, si gareggia, come deciso in precedenza, da oggi, venerdì 9, fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori.

Il programma della giornata – Gli equipaggi dell’Italia – Le speranze di medaglia dell’Italia

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021. A Varese, in Italia, si gareggia, come deciso in precedenza, da oggi, venerdì 9, fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori.

Oggi, venerdì 9 aprile, si disputeranno le batterie di paracanottaggio e canottaggio nella sessione mattutina ed i primi ripescaggi del canottaggio in quella pomeridiana. La delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 paracanottaggio, riserve comprese (3 tra i senior).

L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 20 sulle 22 specialità che si disputeranno, infatti non ci saranno imbarcazioni italiane soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizia alle ore 09.30, per cui la nostra diretta scatterà alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto: Archivio privato Pietro Willy Ruta