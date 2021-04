Marvin Vettori contro Kevin Holland. Questo è il main event della Fight Night organizzata da UFC a Las Vegas (USA) per sabato 10 aprile. Tra l’altro piazzata nella seconda serata italiana (ore 23.00/00.00), in modo da rendere più fruibile l’incontro che vedrà protagonista il fighter azzurro, il quale salirà sull’ottagono nell’evento principale per la seconda volta in carriera, a quattro mesi di distanza dal bellissimo successo su Jack Hermansson. Il trionfo sul colosso svedese ha fatto salire le quotazioni del trentino, pronto a fare esplodere la MMA anche alle nostre latitudini: per la prima volta nella storia il Bel Paese può tifare per un proprio portacolori nella promotion più importante di arti marziali miste a livello mondiale.

Il 27enne avrebbe dovuto sfidare Darren Till, ma il britannico si è chiamato fuori pochi giorni fa a causa di un infortunio e Holland si è proposto per sostituirlo all’ultimo minuto. Marvin Vettori, sesto nel ranking dei pesi medi, dovrà fare i conti col 28enne statunitense, decimo in graduatoria e avversario di tutto rispetto. Il nativo di Mezzocorona deve assolutamente temere il suo rivale di turno ed è chiamato a una prestazione di lusso: è ben consapevole che deve vincere se vuole avere concretamente, in un futuro molto prossimo, una chance di combattere per il titolo mondiale.

Il sogno della cintura è vivo nel petto del ribattezzato “The Italian Dream” e questo passaggio è cruciale: serve assolutamente un successo per scalare le gerarchie e puntare all’obiettivo. Marvin Vettori è a una svolta cruciale della sua carriera ed è particolarmente motivato, anche perché non ha accettato di buon grado il ritiro di Till e vorrà sicuramente mostrare tutto il suo strapotere. Il fighter azzurro, che vanta un record di 16 vittorie, 4 sconfitte, 1 pareggio, ha debuttato in UFC il 20 agosto 2016 e nella massima lega ha infilato sei affermazioni (tra cui spiccano quella già citata contro Jack Hermansson, premiata come Fight of the Night, e quella per sottomissione contro lo statunitense Karl Roberson, altra Performance of the Night il 13 giugno 2020).

Tra le sue tecniche di combattimento preferite ci sono il reverse triangle e il left cross, armi da sfoderare contro Kevin Holland. Il ribattezzato Trail Blazer ha 28 anni ed è nato a Riverside (California). Professionista dal 2015, questo fighter di colore vanta un record di 21 vittorie e 6 sconfitte, è reduce dalla brutta sconfitta contro Derek Brunson, maturata lo scorso 20 marzo per decisione unanime. Sono passate poco più di due settimane da quella batosta, Kevin Holland cerca immediatamente un pronto riscatto e vuole ritornare ai livelli del 2020, quando vinse tutti i cinque incontri disputati. Attenzione alle sue tecniche di combattimento preferite: standing guillotine e side kick alla faccia.