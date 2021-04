LIVE Berrettini-Cecchinato 6-4 6-3, ATP Belgrado in DIRETTA: il romano torna al successo dopo due mesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.43 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del derby tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato e buon proseguimento di serata.

19.40 Matteo Berrettini ritrova il successo dopo due mesi di distanza dall’ultima vittoria. Marco Cecchinato ha disputato un match di buon livello ma il romano è riuscito a mettere in campo il 70-80% del suo tennis e questo è bastato. Il numero 10 del mondo affronterà ai quarti il vincente della sfida tra Krajinovic e Milojevic.

6-3 BERRETTINI. IL ROMANO TORNA AL SUCCESSO DOPO DUE MESI!!!!!!

30-40 Scambio fantastico!!!!! Cecchinato ha tirato fuori un recupero straordinario e un colpo di dritto liftato che lascia di sasso Berrettini.

15-40 Niente da fare per il siciliano che sbaglia il dritto. Due match point per Berrettini.

15-30 Cecchinato sbaglia clamorosamente il rovescio che affonda in rete.

15-15 Profondissimo ancora Berrettini, fuori tempo il rovescio di Cecchinato che stecca.

15-0 Servizio vincente del palermitano.

5-3 Berrettini. Il romano a un passo dalla vittoria.

A-40 Cecchinato sbaglia il rovescio tagliato da fondo campo, un colpo tutt’altro che impossibile.

40-40 Regalo di Berrettini che da fondo tira in rete il suo dritto.

40-30 Il romano si affida nuovamente al suo servizio e non sbaglia.

30-30 Berrettini costringe all’angolo il siciliano che alla fine stecca sotto i colpi del numero 10 del mondo.

15-30 Prima esterna vincente del romano.

0-30 Doppio fallo di Berrettini. Potrebbe essere questo un momento determinante del match.

0-15 Questa volta il nastro porta via il dritto di Berrettini.

4-3 Berrettini. Cecchinato non molla.

40-30 Rovescio devastante del romano che inchioda Cecchinato.

40-15 Prima esterna vincente di Cecchinato.

30-15 Ace del palermitano. Secondo del match.

15-15 Corto il rovescio di Berrettini, il siciliano ne approfitta con un colpo vincente molto profondo.

0-15 Non passa la smorzata di Cecchinato.

4-2 Berrettini. Quarto ace del romano.

40-0 Ace esterno del romano.

30-0 Berrettini ancora devastante col dritto.

15-0 Servizio esterno e dritto lungolinea vincente di Berrettini.

3-2 Berrettini. Il palermitano non si arrende.

40-15 Servizio vincente di Cecchinato.

30-15 Out la risposta di Berrettini.

15-15 Il palermitano sbaglia i tempi per salire a rete dopo la smorzata, Berrettini non si fa pregare e lo infila con una bella volée.

15-0 Ace esterno di Cecchinato.

3-1 Berrettini. Nessun problema per il romano.

40-0 Servizio devastante e chiusura col dritto in avanzamento.

30-0 Trova la giusta profondità il romano col dritto, la replica di Cecchinato è totalmente sbagliata.

15-0 Servizio e smorzata perfetta di Berrettini.

2-1 Berrettini. Game senza troppi patemi in favore del palermitano.

40-0 Servizio esterno vincente di Cecchinato.

30-0 Spinge alla grande il siciliano, il tentativo di difesa di Berrettini si spegne in rete.

15-0 Cecchinato chiama a rete il romano e poi chiude con una spettacolare demi-volée.

2-0 Berrettini! Game rapido in favore del romano.

40-15 Servizio vincente del romano.

30-15 Profondissimo il dritto di Berrettini, il siciliano risponde in qualche modo ma sbaglia.

15-15 Il siciliano ci prova con un rovescio lungolinea da lontanissimo ma sbaglia.

0-15 Berrettini sparacchia in corridoio il suo rovescio a incrociare.

1-0 BREAK BERRETTINI!!!!!!! IL ROMANO TROVA UN LOB DA ANTOLOGIA PER PORTARE A CASA IL GAME.

15-40 Fortunatissimo Berrettini! Il nastro ferma praticamente il suo dritto che si spegne nel campo del siciliano.

15-30 Dritto da fondo campo largo di pochissimo di Cecchinato.

15-15 Servizio vincente del palermitano.

0-15 Regalo di Cecchinato che sbaglia un rovescio abbastanza semplice.

INIZIA IL SECONDO SET. Al servizio Cecchinato

6-4 Berrettini. Il romano chiude con un ace!

40-30 Non passa la smorzata di Berrettini. Annullato il primo set point.

40-15 Troppo scarico il dritto di Cecchinato che concede due set point al romano.

30-15 Spinge bene Berrettini ma il rovescio del siciliano in risposta di spegne in rete con tanto di imprecazione.

15-15 Servizio e smash comodissimo per Berrettini.

0-15 Bravissimo Cecchinato che passa con un rovescio a incrociare complicatissimo.

5-4 Berrettini. Cecchinato trova un rovescio lungolinea perfetto!

40-30 Berrettini si apre il campo col dritto ma sbaglia di poco la demi-volée.

30-30 Smorzata non perfetta di Cecchinato, ci arriva Berrettini che gioca tra i piedi del siciliano che sbaglia.

30-15 Meravigliosa risposta vincente col dritto lungolinea di Berrettini! Gran punto del romano.

30-0 Molto bene Cecchinato che gioca un bel lob, il contro pallonetto di Berrettini viene annullato dallo smash vincente del siciliano.

15-0 Questa volta è il siciliano a fare male col dritto in uscita dal servizio.

5-3 Berrettini. Il romano in chiusura si affida alla combinazione servizio e dritto.

40-15 Rovescio profondissimo di Berrettini, Cecchinato sbaglia il recupero.

30-15 Dritto da fondo devastante di Berrettini!

15-15 Berrettini gioca una buona smorzata ma questa volta Cecchinato ci arriva bene e gioca un recupero fenomenale.

15-0 Servizio esterno vincente di Berrettini.

4-3 Berrettini. Game rapido in favore del siciliano.

40-0 Servizio vincente di Cecchinato.

30-0 Non passa il rovescio lungolinea di Berrettini.

15-0 Recupero formidabile di Cecchinato che spalle all’avversario gioca un lob quasi sulla linea, lo smash da fondo campo di Berrettini è lunghissimo.

4-2 Berrettini. Rovescio potentissimo del romano che allunga.

40-30 Ma che colpo ha giocato Berrettini!!!!! Una sorta di slice lunghissimo vincente.

30-30 Doppio fallo di Berrettini.

30-15 Berrettini sale bene a rete prima gioca una stop volley e poi chiude con lo smash.

15-15 Vola via il dritto di Berrettini che spreca una buona occasione.

15-0 Molto profondo il dritto di Berrettini, stecca il suo rovescio Cecchinato.

3-2 BREAK BERRETTINI!!!!! Un punto conquistato con un ultimo scambio formidabile del romano.

30-40 Che coraggio Cecchinato!!!!! Spinge alla perfezione col rovescio lungolinea e annulla la prima palla break.

15-40 Regalo di Cecchinato che sbaglia completamente la volée alta. Ancora due break point per Berrettini che sale a quota otto in tre game.

15-30 Buonissima palla corta di Berrettini, il siciliano parte con un pizzico di ritardo e non riesce a recuperare.

15-15 Esagera troppo Berrettini sulla seconda di Cecchinato, dritto out.

0-15 Cecchinato spinge bene sul rovescio dell’avversario ma sbaglia il colpo lungolinea.

2-2. Berrettini chiude il game con un grandissimo dritto in contropiede.

A-40 Servizio ottimo di Berrettini, di pochissimo lunga la risposta del siciliano.

40-40 Si salva il romano grazie a un errore di Cecchinato.

40-A Ancora un errore di Berrettini ancora con un colpo in avanzamento ancora palla break per Cecchinato.

40-40 Berrettini prova una smorzata in avanzamento, colpo estremamente complicato, e sbaglia.

A-40 Servizio esterno e palla corta molto ben giocata da Berrettini, Cecchinato con un miracolo ci arriva ma il suo recupero finisce in corridoio.

40-40 Servizio al centro vincente del romano.

40-A Berrettini viene ingannato da un rimbalzo molto strano della pallina e il suo slice finisce in rete.

40-40 Servizio esterno e smorzata vincente di Berrettini.

30-40 Berrettini stecca clamorosamente la palla e la spedisce fuori dall’impianto. Palla break per Cecchinato.

30-30 Servizio vincente del romano.

15-30 Ancora un errore di Berrettini questa volta è troppo profondo il suo dritto.

15-15 Meravigliosa stop volley di Berrettini!!!!! Colpo estremamente spettacolare oltre che molto efficace.

0-15 Bruttissimo rovescio di Berrettini che spedisce la palla a metà rete.

2-1 Cecchinato. L’azzurro salva ancora due palle break e conserva il game.

A-40 Servizio vincente di Cecchinato.

40-40 Il siciliano si salva ancora con un buon servizio e il dritto a incrociare.

30-40 Regalo di Berrettini che tira in rete il suo rovescio.

15-40 Doppio fallo del siciliano. Due palle break per Berrettini.

15-30 INCREDIBILEEEEE!!!!!!! Cecchinato si costruisce con un gran dritto la possibilità dello smash ma Berrettini trova un recupero fantastico!!!!

15-15 Il siciliano serve bene e chiude col dritto lungolinea in avanzamento, la difesa di Berrettini finisce out.

0-15 Pigro Cecchinato che colpisce il suo dritto con colpevole ritardo, palla in corridoio.

1-1 Game rapido per Berrettini che tiene bene il servizio.

40-15 Profonda la risposta di Cecchinato, stecca Berrettini.

40-0 Fantastico Berrettini!!!!! Il romano gioca un rovescio lungolinea che lascia di sasso l’avversario.

30-0 Schema riuscito per Berrettini: servizio esterno e dritto a incrociare.

15-0 Servizio esterno devastante di Berrettini.

1-0 Cecchinato. A fatica ma il siciliano tiene il servizio.

A-40 Il siciliano spinge bene col dritto e manda fuori giri Berrettini.

40-40 Bravissimo Cecchinato che prende in mano lo scambio col dritto, si apre il campo con un colpo a sventaglio e chiude con un bel lungolinea.

40-A Devastante Berrettini col dritto da fondo campo costringe all’errore l’avversario.

40-40 Cecchinato perfetto in questo scambio. Servizio, dritto in avanzamento perfetto.

40-A Nuova opportunità di break per il romano grazie a una volée direttamente in corridoio del siciliano.

40-40 Esagera Berrettini sulla seconda del siciliano e sbaglia.

30-40 Servizio e chiusura in avanzamento di Cecchinato.

15-40 Regalo col rovescio di Cecchinato. Due palle break per Berrettini.

15-30 Prima esterna vincente del siciliano.

0-30 Questa volta è Berrettini a prendersi il punto con un dritto profondissimo.

0-15 Brutto errore di Cecchinato in uscita dal servizio, il suo dritto finisce in corridoio.

SI PARTE

18.14 Sarà Marco Cecchinato il primo a servire.

18.10 Ci siamo, i due azzurri in campo per il riscaldamento.

18.05 Tra i due tennisti non ci sono precedenti nel circuito maggiore.

18.00 C’è grande curiosità per capire cosa riuscirà a fare Matteo Berrettini e soprattutto se il romano ha superato i problemi fisici che ne hanno condizionato questo inizio di stagione.

17.55 Il derby italiano tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato dovrebbe iniziare tra pochi minuti.

17.50 Il serbo Novak Djokovic, numero 1 del seeding, batte il sudcoreano Soonwoo Kwon per 6-1 6-3. A breve scenderanno in campo per il derby azzurro Matteo Berrettini e Marco Cecchinato.

15.25 Il match tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del seeding, ed il sudcoreano Soonwoo Kwon inizierà non prima delle ore 16.30. A seguire il derby tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato, valido per il secondo turno del tabellone principale dell’ATP 250 di Belgrado.

Era questa la speranza dei tifosi italiani alla vigilia, che si potesse è concretizzata grazie alla vittoria del siciliano sul serbo Viktor Troicki al primo turno. C’è grande attesa per quello che riuscirà a fare il romano che è rientrato dopo un lungo periodo di stop, causa infortunio, al Masters1000 di Montecarlo. Il torneo nel Principato, però, è stato tutt’altro che fortunato per lui sconfitto all’esordio contro Alejandro Davidovich Fokina.



Tra i due c’è un solo precedente, risalente al 2017 a livello Challenger, per la precisione nel torneo a Francavilla, con il successo di Cecchinato. Ma visto quanto accaduto in questi anni praticamente non fa testo. Berrettini parte con i favori del pronostico anche se molto dipenderà dalla sua condizione fisica. Il vincente di questa sfida affronterà il trionfatore del derby serbo tra Filip Krajinovic e Nikola Milojevic.



OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Belgrado fra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato per non perdervi davvero nulla del derby azzurro. La partita è programmata come terza sul campo centrale del torneo serbo dalle ore 12.00, dunque si giocherà nel pomeriggio. Noi vi aggiorneremo nel corso della giornata per comunicarvi l’orario dell’inizio della partita.

Foto: Lapresse