Era, assieme a Julian Alaphilippe, il favorito principale della vigilia. La tredicesima piazza finale non può che essere insoddisfacente per Primoz Roglic alla Liegi-Bastogne-Liegi 2021. Lo sloveno non è riuscito a seguire i migliori nel momento decisivo, con poi il connazionale Tadej Pogacar che è andato alla vittoria.

Le parole del campione di Slovenia dopo la corsa riportate da Tuttobiciweb: “Non avevo le gambe migliori e quindi non ho potuto seguire i cinque che hanno attaccato. Per me è stato troppo lento l’inizio e troppo veloce il finale. La corsa all’inizio è stata un po’ lenta a causa del vento contrario. Nel finale siamo andati a tutto gas, ma non avevo le gambe migliori e quindi non potevo competere con chi era più forte di me in quel momento”.

Prosegue: “È difficile trarre delle conclusioni. Cerco sempre di fare del mio meglio. A volte vinci e altre volte no, il ciclismo e le gare sono sempre così”.

Un riepilogo sulla sua prima parte di stagione: “Sono felice della mia primavera. Quando guardo i risultati, posso dire di essere stato sempre presente. Ho sempre corso per conquistare la vittoria. Adesso mi merito un po’ di riposo. Prima mi riposo e poi vado a prepararmi in quota. Questo è il programma che seguirò”.

Foto: Lapresse