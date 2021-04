Liegi-Bastogne-Liegi 2021: il percorso ai raggi X e tutte le côte

La Liegi-Bastogne-Liegi è pronta a chiudere il trittico delle Ardenne 2021 assieme alle sue storiche undici côte, che accompagneranno i corridori nei 259,1 chilometri previsti per questa 107esima edizione, e che andrà in scena domenica 25 aprile. Come sempre il punto decisivo sarà la Côte de la Redoute.

L’ALTIMETRIA

IL PERCORSO AI RAGGI X

I primi 70 chilometri di gara saranno pressoché pianeggianti. La prima côte sarà quella de la Roche-en-Ardenne, posizionata prima del passaggio a Bastogne. Dopo la Côte de Saint-Roch, il passaggio da Limerlé e Vielsalm, segnerà l’inizio della parte decisiva della corsa.

Dunque, gli ultimi 100 chilometri di gara avranno inizio con la Côte de Mont-le-Soie, seguita dalla Côte de Wanne, Côte de Stockeu e Côte de la Haute-Levée, che potrebbero fare una bella selezione in gruppo definendo un’élite di contendenti alla vittoria. In prossimità del Col du Rosier potrebbero iniziare le prime azioni decisive, come del resto sulla Côte de Desnié.

Ma eccoci dunque sulla Côte de La Redoute, che segnerà l’ingresso nella fase e selezione finale per qualche attacco valevole per la vittoria. Più che la Côte des Forges, sarà la Côte de la Roche-aux-Faucons, posizionata a 13,5 chilometri dal traguardo, a decidere la sorte definitiva: o con un attacco solitario, o con un piccolo gruppetto di contendenti. Gli ultimi 3000 metri prima del traguardo di Liegi sono totalmente pianeggianti.

LE CÔTE