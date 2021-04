Alle spalle di due fenomeni assoluti del ciclismo internazionale come Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe, sul podio della Liegi-Bastogne-Liegi 2021, c’è una sorpresa: il capitano della FDJ David Gaudu. Il 24enne transalpino, vincitore di due tappe all’ultima Vuelta, è riuscito a trovare una giornata super in terra belga giocandosela alla pari con i grandi favoriti della vigilia.

Le sue parole riportate da Tuttobiciweb: “A 50 metri dal traguardo, ho pensato ad un mio caro amico. Se fossi salito sul podio a Liegi, lui avrebbe fatto 7 ore in bici con me. Ho vinto io e lui non è uno che va in bici”.

Prosegue, ripensando alla gara: “Il momento decisivo della gara è stato La Roche-aux-Faucons. Sapevo che la corsa in qualche modo avrebbe preso la sua direzione in quel punto. Sono davvero felice. Non è facile salire sul podio di una Classica Monumento, perché in un anno hai solo 5 possibilità per farlo. Vedremo quello che succederà nei prossimi anni, vorrei ottenere un risultato migliore di questo”.

Infine: “Il momento decisivo della gara è stato ancora una volta su La Roche-aux-Faucons. Avevo questo in testa sin dal mattino e ho continuato a pensarci tutto il giorno. Sapevo perfettamente che qualcosa sarebbe successo in quel punto. Siamo andati tutti e cinque d’accordo fino al traguardo, anche se sapevo di essere probabilmente il più lento del gruppo ho deciso di collaborare con gli altri. So di aver lavorato bene, perché oggi mi sono trovato con i migliori in una delle gare più difficili al mondo”.

Foto: Lapresse