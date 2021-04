Mancava da più di un anno la possibilità per il karate di avere modo di parlare di Olimpiadi. Da venerdì a domenica, infatti, sarà di scena la Premier League in quel di Lisbona, che si configura come primo di tre appuntamenti, con gli Europei di Porec e il torneo di qualificazione a cinque cerchi di Parigi, valido per le speranze giapponesi.

Questi i nominativi dei 16 azzurri che andranno a disputare la manifestazione portoghese, e che partiranno domani alla volta di Lisbona:

KATA FEMMINILE

Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti

KATA MASCHILE

Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia

KUMITE FEMMINILE

Lorena Busà (-55kg), Sara Cardin (-55), Laura Pasqua (-61), Silvia Semeraro (-68) e Clio Ferracuti (+68)

KUMITE MASCHILE

Angelo Crescenzo (-60kg), Luca Maresca (-67), Luigi Busà (-75), Michele Martina (-84) e Simone Marino (+84).

Ad accompagnarli anche lo staff tecnico composto dai tecnici Vincenzo Figuccio, Claudio Guazzaroni, Salvatore Loria, Nello Maestri e Cristian Bruno Verrecchia e dagli arbitri Umberto Bedendo, Anna Maria Notari, Giuseppe Notarianni e Giuseppe Zaccaro.

Si partirà, con le gare, venerdì alle 9:00, con tutto quel che si disputerà fino a sabato valido per le eliminatorie. Finali per il bronzo domenica alle 9:00 e sei ore più tardi di scena quelle per l’oro.

Foto: FIJKAM